С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

При изготовлении различных металлоконструкций иногда требуются кольца определенного диаметра.

Их можно сделать самостоятельно с помощью гибочного станка по металлу.

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс изготовления и сборки самодельного станочка для холодной ковки — на примере приспособления, которым поделился с нами автор YouTube канала Fab2Ku.

Конструкция самоделки состоит из нескольких основных частей:

  • основания;
  • гибочного шаблона;
  • прижима;
  • ручки-рычага. 

Основные этапы работМатериалы для изготовления станка доступны каждому. У многих они валяются в металлоломе, поэтому в данном случае даже тратиться не придется. 

Начинаем с изготовления основания. Если в наличии имеется швеллер, просто отрезаем от него заготовку нужного размера. Вот вам и основание. 

Если со швеллером большой напряг или он вам нужен для других проектов, то в этом случае можно поступить иначе: берем два отрезка строительного уголка из металла, обрезаем из по размеру, затем свариваем вместе. 

В качестве гибочного шаблона автор решил использовать тормозную колодку. Прекрасное решение!

В колодке высверливаем два отверстия.

Прикладываем ее к основанию, ставим метки и тоже сверлим отверстия. Вставляем в них болты и обвариваем.

 

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Рядом с гибочным шаблоном (в одном из углов основания) привариваем направляющую гайку для упора, в качестве которого будет выступать болт. 

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

На следующем этапе устанавливаем тормозную колодку и фиксируем ее гайками. К основанию привариваем часть петли. Вторую часть нужно приварить к рычагу. Саму ручку можно сделать из круглого прутка. 

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

По бокам основания можно приварить «ушки» для крепления к рабочему столу. Либо же можно приварить основание к тяжелой металлической плите (или к сварочному верстаку).

Теперь можно приступать к работе: берем заготовку из стальной полосы, фиксируем край с помощью упора, затем рычагом сгибаем по форме шаблона. Далее протягиваем заготовку и повторяем операцию.

Гибочный станочек для изготовления металлических колец

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх