Гибочный станочек для изготовления металлических колец

При изготовлении различных металлоконструкций иногда требуются кольца определенного диаметра.
Их можно сделать самостоятельно с помощью гибочного станка по металлу.
В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс изготовления и сборки самодельного станочка для холодной ковки — на примере приспособления, которым поделился с нами автор YouTube канала Fab2Ku.
Конструкция самоделки состоит из нескольких основных частей:
- основания;
- гибочного шаблона;
- прижима;
- ручки-рычага.
Основные этапы работМатериалы для изготовления станка доступны каждому. У многих они валяются в металлоломе, поэтому в данном случае даже тратиться не придется.
Начинаем с изготовления основания. Если в наличии имеется швеллер, просто отрезаем от него заготовку нужного размера. Вот вам и основание.
Если со швеллером большой напряг или он вам нужен для других проектов, то в этом случае можно поступить иначе: берем два отрезка строительного уголка из металла, обрезаем из по размеру, затем свариваем вместе.
В качестве гибочного шаблона автор решил использовать тормозную колодку. Прекрасное решение!
В колодке высверливаем два отверстия.
Прикладываем ее к основанию, ставим метки и тоже сверлим отверстия. Вставляем в них болты и обвариваем.
Рядом с гибочным шаблоном (в одном из углов основания) привариваем направляющую гайку для упора, в качестве которого будет выступать болт.
На следующем этапе устанавливаем тормозную колодку и фиксируем ее гайками. К основанию привариваем часть петли. Вторую часть нужно приварить к рычагу. Саму ручку можно сделать из круглого прутка.
По бокам основания можно приварить «ушки» для крепления к рабочему столу. Либо же можно приварить основание к тяжелой металлической плите (или к сварочному верстаку).
Теперь можно приступать к работе: берем заготовку из стальной полосы, фиксируем край с помощью упора, затем рычагом сгибаем по форме шаблона. Далее протягиваем заготовку и повторяем операцию.
Видео по теме
Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
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