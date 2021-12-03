Гибочный станочек для изготовления металлических колец

При изготовлении различных металлоконструкций иногда требуются кольца определенного диаметра.

Их можно сделать самостоятельно с помощью гибочного станка по металлу.

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс изготовления и сборки самодельного станочка для холодной ковки — на примере приспособления, которым поделился с нами автор YouTube канала Fab2Ku.

Конструкция самоделки состоит из нескольких основных частей:

основания;

гибочного шаблона;

прижима;

ручки-рычага.

Основные этапы работМатериалы для изготовления станка доступны каждому. У многих они валяются в металлоломе, поэтому в данном случае даже тратиться не придется.

Начинаем с изготовления основания. Если в наличии имеется швеллер, просто отрезаем от него заготовку нужного размера. Вот вам и основание.

Если со швеллером большой напряг или он вам нужен для других проектов, то в этом случае можно поступить иначе: берем два отрезка строительного уголка из металла, обрезаем из по размеру, затем свариваем вместе.

В качестве гибочного шаблона автор решил использовать тормозную колодку. Прекрасное решение!

В колодке высверливаем два отверстия.

Прикладываем ее к основанию, ставим метки и тоже сверлим отверстия. Вставляем в них болты и обвариваем.

Рядом с гибочным шаблоном (в одном из углов основания) привариваем направляющую гайку для упора, в качестве которого будет выступать болт.

На следующем этапе устанавливаем тормозную колодку и фиксируем ее гайками. К основанию привариваем часть петли. Вторую часть нужно приварить к рычагу. Саму ручку можно сделать из круглого прутка.

По бокам основания можно приварить «ушки» для крепления к рабочему столу. Либо же можно приварить основание к тяжелой металлической плите (или к сварочному верстаку).

Теперь можно приступать к работе: берем заготовку из стальной полосы, фиксируем край с помощью упора, затем рычагом сгибаем по форме шаблона. Далее протягиваем заготовку и повторяем операцию.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.