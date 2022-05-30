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Странные предрассудки: почему в "просвещенную" эпоху европейцы перестали мыться


Гигиена средневековой Европы. | Фото: menstois.ru.

Гигиена средневековой Европы. | Фото: menstois.ru.

Бытует мнение, что люди в Средневековье не принимали ванн и даже не мылись в реках и прочих водоемах. На самом деле в «дремучую» эпоху как раз таки соблюдалась элементарная гигиена, в городах можно было отыскать общественные бани, купальни. Мыться люди перестали в эпохи Возрождения и Просвещения.

В Средневековье были популярными общественные бани. | Фото: menstois.ru.

В Средневековье были популярными общественные бани. | Фото: menstois.ru.

Примерно с конца XV века бани стали закрывать из-за эпидемии чумы. Когда горожане приходили помыться, они сбрасывали свою одежду в одном помещении. Блохи, переносившие чуму, свободно перепрыгивали на облачение здорового человека, а затем заражали его. Люди решили, что купание (чистая вода) распространяет чуму, поэтому отказались от этой процедуры.

В 1526 году известный нидерландский ученый Эразм Роттердамский писал: «Всего 25 лет назад ничего не было таким популярным, как общественные бани. Сегодня их уже не отыскать – чума научила нас обходиться без них».
Изабелла Кастильская, ок 1485 г. | Фото: proxy12.media.online.ua.

Изабелла Кастильская, ок 1485 г. | Фото: proxy12.media.online.ua.

После массовых эпидемий бани так и не возродились. Этому воспрепятствовало протестантство. Согласно религиозным догмам, общественное обнажение тела считалось постыдным.
И если простолюдины могли окунуться в реку или озеро, то особы королевской крови практически не купались.

Изабелла Кастильская гордилась тем, что она принимала ванную только два раза в жизни: при рождении и перед свадьбой. Король-солнце Людовик XIV всегда с ужасом вспоминал о принятии ванной, которую ему предписал врач, и зарекался мыться в большом количестве воды вообще.
Портрет Людовика XIV. Г. Риго, 1701 г. | Фото: dpholding.ru.

Портрет Людовика XIV. Г. Риго, 1701 г. | Фото: dpholding.ru.

Все неприятные запахи, которые исходили от человеческих тел, старались маскировать парфюмерией. Можно только представить, насколько зловонный запах стоял в бальных залах, где люди танцевали ночи напролет.
Высокие прически дом XVIII века только способствовали антисанитарии.

Высокие прически дом XVIII века только способствовали антисанитарии.

В XVIII веке мода на огромные прически на каркасах только усугубила общую антисанитарию. В волосах, смазанных гусиным жиром, заводились вши. Во время сна по прическе могли пробегать и мыши.
Женщина за туалетным столиком. Г. Кайботт, 1873 год. | Фото: menstois.ru.

Женщина за туалетным столиком. Г. Кайботт, 1873 год. | Фото: menstois.ru.

Только в XIX веке ученые и медики, взялись за перевоспитание горожан, силой заставляя их мыться. Особенно сложно было с простолюдинами, которые даже в реку боялись войти, испытывая суеверный ужас.

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Странные предрассудки: почему в "просвещенную" эпоху европейцы перестали мыться

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Странные предрассудки: почему в "просвещенную" эпоху европейцы перестали мытьсяПодписаться на мой Instagram
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