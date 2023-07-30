10 необычных способов, с помощью которых маленькие страны зарабатывают деньги

Необычные способы, которыми маленькие страны зарабатывают деньги.
В современном мире небольшим странам приходится очень непросто. Спрос на копру и специи уже далеко не тот, которым был раньше, и крошечные острова-государства во всем мире часто оказываются на грани финансового краха. Именно по этой причине им приходится изыскивать весьма креативные способы пополнения казны.
1. Продажа паспортов богатым людям
Сент-Китс и Невис: паспорта для богатых.
Крошечная карибская страна Сент-Китс и Невис, население которой составляет всего 48 000 человек, а единственный источник дохода - сахарная промышленность — находится в состоянии упадка, в 2006 году при помощи швейцарского юриста Кристиана Калина разработала необычную схему заработка денег. Заплатив $ 250 000 или инвестировав $ 400 000 в местную недвижимость, можно стать полноправным гражданином Сент-Китс и Невис. Учитывая, что в стране чрезвычайно благоприятные налоговые механизмы, в 2013 году Сент-Китс заработал на этой программе $ 100 млн, что составляет около 13 процентов совокупного ВВП страны.
Вскоре другие малые островные страны последовали примеру и начали продавать свои паспорта. За последние пару лет возникла целая индустрия торговли гражданством стоимостью ни много ни мало - $ 2 млрд в год. В 2013 году свое гражданство начала продавать Антигуа и Барбуда. Сейчас это островное государство получает приблизительно четверть своих доходов с продажи гражданства.
2. Продажа паспортов бедным людям
Паспорта для бедуинов как государственный бизнес.
В то время, как некоторые острова зарабатывают продажей паспортов богатым людям, есть и другая группа людей, которые отчаялись получить хоть какое-то гражданство. В настоящее время, по оценкам, в мире есть около 10 миллионов человек, не имеющих гражданства. К примеру, к ним относятся бедуины Аравии - потомки кочевых племен, которые не получили гражданства ни Кувейта, ни Объединенных Арабских Эмиратов, когда эти страны стали независимыми. В последние годы мировое сообщество требует от государств Персидского залива разрешить эту ситуацию, но до сих пор около 80 000 бедуинов так и живут без гражданства.
Как исправить эту ситуацию, придумал арабский инвестор Башар Киван, который вкладывает деньги в Коморские острова — страну в Индийском океане с населением около 800 000 человек. Эта страна является ужасно бедной, большинство коморцев живут менее чем на $ 1,25 в день, а правительство отчаянно нуждается в деньгах.
При посредничестве Кивана была заключена сделка, в рамках которой ОАЭ заплатил Коморским Островам $ 200 млн в обмен на то, что страна выдала паспорта 4000 бедуинским семьям, в которых было до восьми человек. Сейчас некоторые бедуины пытаются добиться депортации "на родину", которой они даже никогда не видели.
3. Интимуслуги по телефону
Ниуэ: интимуслуги по телефону
Ниуэ - крошечный остров в Тихом океане, на котором живет всего 1 190 человек (в 1960-х годах население острова составляло более чем 5 000 человек). На протяжении многих лет опорой экономики Ниуэ являлись сельское хозяйство, рыболовство и туризм, но в конце 1980-х годов правительство разрешило использовать свой телефонный код по всему миру.
Деньги потекли рекой, но вскоре консервативные христиане, проживающие на острове, были ошарашены, узнав, что основной частью нового бизнеса страны является предоставление государственных телефонных номеров для горячих линий интимуслуг по телефону. Вскоре стало еще хуже — посреди ночи людей часто будили звонки тяжело дышащих людей из Японии или Великобритании. К 1997 году почти все на острове научились быть осторожными, отвечая на звонки, и выключали телефоны на ночь.
С другой стороны, этот бизнес стал чрезвычайно прибыльным для Ниуэ, ведь местная телефонная компания позволила использовать свои телефонные линии, установив огромные тарифы на звонки из других стран.
4. Домену ".tv"
Тувалу — удвоение объема ВВП благодаря домену .tv.
На цепочке крошечных коралловых атоллов в Тихом океане, из которых состоит государство Тувалу, живет около 11 000 человек. В течение последнего века острова медленно погружаются под воду в связи с глобальным потеплением. Что еще хуже, Тувалу - одна из самых изолированных стран в мире, и ей просто не на чем зарабатывать.
В течение многих лет страна следовала примеру Ниуэ и получала доход, сдавая свои телефонные номера в аренду для международного пользования, а именно для секса по телефону. Это приносило Тувалу более чем $ 50 000 в месяц, или около 10 процентов государственного бюджета.
Все изменилось в 1999 году, когда Тувалу был присвоен интернет-домен первого уровня ".tv". Был объявлен тендер по праву использования домена, по итогам которого компания-победитель сделала предоплату в размере $ 30 млн, тем самым удвоив ВВП страны за год. Также Тувалу получает роялти за использование домена в размере $ 1 млн в год.
5. Инвестирование в театры
Науру: инвестирование в театры.
Крошечный тихоокеанский остров Науру с населением в 9 540 человек является одной из самых маленьких республик в мире. Но в первые десятилетия независимости (в 1970 — 1980 годы) страна была самой богатой в мире по доходу на душу населения из-за экспорта фосфатов. Местные жители почти поголовно владели дорогими спортивными автомобилями, даже у начальника полиции был желтый Lamborghini (хотя он был слишком толстым, чтобы влезть в машину). Тем не менее, это богатство стало возможным в связи с жутко вредной для экологии добычей фосфатов.
В начале 1990-х годов Науру начал инвестировать в ряд зарубежных деловых предприятий, большинство из которых оказались провальными. Особенно заметным примером того является вложение £ 2 млн в музыкальную пьесу, которая была поставлена в лондонском Вест-Энде. Экономические условия на Науру впоследствии ухудшились, поскольку залежи фосфатов исчерпались. Сейчас остров зарабатывает на том, что предоставляет убежище для лиц, которым запрещен въезд в Австралию.
6. Почтовые марки как продукт экспорта
Почтовые марки как продукт экспорта.
Филателия стала чрезвычайно популярным хобби в 19 веке, почти сразу же после изобретения почтовых марок. К началу 20 века повальное увлечение филателией стало хорошей новостью для крошечных британских территорий Святой Елены, острова Вознесения и Тристан и да-Кунья, удобно расположенных недалеко друг от друга в середине Атлантического океана.
В 1920-е годы на этих островах начали печатать собственные почтовые марки. К удивлению островитян, их вскоре просто завалили письмами коллекционеры со всего миру, которые хотели приобрести экзотические новые марки. Уже к 1924 году это стало очень прибыльным бизнесом для островов.
С 1980 года Тристан-да-Кунья (на котором живет всего 264 человека) является полностью финансово самодостаточным благодаря местному почтовому отделению, которое продает свои марки по всему миру.
7. Авантюры
Придворный шут, разоривший государство.
Очередное изолированное островное государство в Тихом океане, королевство Тонга в 1980-х годах нашло новый источник дохода - начало продавать паспорта жителям Гонконга, которые были обеспокоены предстоящим переходом города из-под юрисдикции Великобритании под юрисдикцию Китая. Эта схема в конечном счете принесла миллионы долларов, которые король Тауфаахау Тупоу IV положил на депозит в Bank of America.
Когда банковский служащий по имени Джесси Богдонофф наткнулся на обычный текущий счет, на котором было более $ 20 млн, он был так поражен, что сразу связался с королем и быстро стал его инвестиционным консультантом. По его собственному желанию он также был назначен официальным придворным шутом Тонга.
Вначале дела шли как по маслу и Богдонофф быстро сколотил приличное состояние, хотя его предыдущий финансовый опыт состоял в основном из продаж "магнитов для лечения болей в спине". Но потом последовала серия рискованных авантюр и Богдонофф вложил почти все 25 миллионов долларов в фонд по страхованию жизни американцев с терминальными заболеваниями. Но разразился финансовый кризис и фонд рухнул. Богдонофф же успел получить $ 8 млн.
4. Выгодная политическая дружба
Доминика: главное - знать, с кем дружить.
В 1949 году правительство Китайской Республики бежало на Тайвань от коммунистов Мао Цзэдуна. С тех пор между этими двумя странами сохраняются натянутые отношения, поскольку Китай и Тайвань заявляют, что именно у них базируется единственное законное правительство Китая. Однако, этот конфликт предоставил фантастические возможности для самых маленьких стран в мире, которые часто "продают" свою поддержку (и ценные голоса в в ООН и других международных организациях) Китаю и Тайваню.
В 2004 году Доминика - остров в Карибском море - заявила о том, что страна поддерживает Тайвань в обмен на $ 110 млн в течение ближайших шести лет. Совокупный ВВП Доминики составляет около $ 790 млн в год. Гренада, которая в 2003 году заявляла о своей поддержке Тайваня, в 2005 году "переметнулась" к Китаю, поскольку в стране планировалось провести Кубок мира по крикету в 2007, а Китай предложил финансировать дорогостоящий новый стадион. Подобных примеров множество. Но мало какая страна может сравниться с карибским островом Сент-Люсия, который примкнул к Тайваню с 1984 года, но решил переметнуться к Китаю в 1997 году (естественно, за солидный транш помощи).
Дружба с Китаем продлилась всего 10 лет. Поскольку Тайвань объявил об очень эффективной программе развития сельского хозяйства, в 2007 году Сент-Люсия поблагодарила Китай за помощь и оперативно переметнулась обратно к Тайваню, чтобы тот помог "диверсифицировать сельское хозяйство, и создать информационные учебные центры на острове".
9. Налоги
Эритрия - бедная страна с грабительскими налогами.
Небольшая восточноафриканская страна Эритрея славится одной из самых страшных диктатур в мире. Естественно, это привело к тому, что большой процент населения покинул страну в поисках лучшей жизни за рубежом. Тем не менее, этого оказалось мало, чтобы уйти от правительства Эритреи, которое быстро поняло, что растущая община беженцев из страны может быть отличным источником иностранной валюты. Был введен "налог на диаспору", согласно которого все эритрейцы, проживающие за границей, должны платить 2 процента от своего годового дохода властям, от которых они бежали.
10. Торговля оружием
Антигуа: торговля оружием.
В 1989 году Израиль поставил примерно 10 тонн оружия, в том числе 100 пистолетов-пулеметов "Узи" и 400 штурмовых винтовок для перевооружения Сил Обороны Антигуа и Барбуда (ABDF). Это вызвало закономерные подозрения, поскольку в ABDF состояло только 70 членов и они уже были вооружены американским оружием. Тем не менее, партия оружия все же была продана, а буквально через несколько месяцев глава Медельинского картеля Гонсало Родригес Гача был убит во время перестрелки с полицией Колумбии. При нем было обнаружено израильское оружие. Подозрение пало на премьер-министра Антигуа Вере Берда. Вскоре раскрылся целый заговор по перепродаже оружия, прикрытием для покупки которого должна была стать ABDF.
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