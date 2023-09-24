Захватывающие дух маршруты путешествий на поездах

Лучшим способом осмотреть некоторые удивительные места планеты, такие как альпийские озера и ледники, пустыни и обширные равнины, будет путешествие на поезде. Помимо замечательных пейзажей, вы сможете насладиться местной кухней во время остановок, а также познакомиться с гостеприимными местными жителями. Если это то, что вам нужно, то обязательно посетите эти 25 мест, о которых мы расскажем чуть ниже.
25. Rocky Mountaineer, Канада
Это двухдневное путешествие по железной дороге от курортного города Банф в Ванкувер, путь которого пролегает через самое сердце величественных канадских Скалистых гор.
24. Maharajas Express, Индия
Поездка из Дели в Мумбаи длится приблизительно около недели. Этот маршрут был запущен в 2010 году, а его главной целью было воссоздание экипажей, на которых в прошлом передвигались махараджи.
23. Линия долины Рейна, Германия
Это 100-километровый маршрут от Майнца до Кобленца, который пролегает по одному из самых живописных регионов Европы, вдоль которого расположено множество замков с видом на реку.
22. Ghan, Австралия
Это трехдневное путешествие из Аделаиды до Дарвина, которое позволяет вам своими глазами увидеть живописные пейзажи Австралии.
21. Royal Scotsman, Шотландия
Собираясь в путешествие по высокогорьям Шотландии, не забудьте взять на прокат килт.
20. Grand Canyon Railway, США
Путешествие на этом винтажном поезде откроет вам самые невероятные виды на местную округу.
19. Tranzalpine, Новая Зеландия
Направляясь из Крайстчерча в Греймут, эта железная дорога позволит вам пересечь Южный остров всего за 4.5 часа и подарит вам возможность насладиться великолепными горными пейзажами.
18. California Zephyr, США
На своем пути из Мичигана в Калифорнию, этот поезд пересекает большую часть американского Среднего Запада и участок от Денвера до Сан-Франциско. Несомненно, это стоит увидеть.
17. Douro Line, Португалия
Нет лучше способа насладиться видами долины реки Дору в Португалии весной и летом.
16. Denali Star, США
Направляясь из Анкориджа в Фербенкс, будьте готовы увидеть самые дикие тундры Аляски.
15. Талиллинская железная дорога, Уэльс
Это самый короткий и самый медленный маршрут из нашего списка, но он стоит того. Паровоз прокатит вас на расстояние 23 километров туда и обратно вдоль всей долины Fathew.
14. Hiram-Bingham Orient Express, Перу
Этот маршрут связывает две самых популярных точки в Перу: Куско и Мачу-Пикчу. Однодневная поездка на этом поезде через долину реки Урубамба подарит вам незабываемые впечатления.
13. Узкоколейная железная дорога Дюранго и Сильвертон, США
Эта железная дорога поднимет вас на высоту почти километра во время поездки по крутому горному перевалу между Дюранго и Сильвертоном, штат Колорадо, что обеспечит вас самыми невероятными по зрелищности видами.
12. Danube Express, Венгрия и Турция
Поездка из Будапешта в Стамбул длится четыре дня, чего с лихвой хватит для того, чтобы насладиться замечательными пейзажами Трансильвании.
11. Napa Valley Wine Train, США
Эта трехчасовая поездка из Напы в Св. Елену, штат Калифорния, подарит вам незабываемые впечатления, особенно учитывая тот факт, что она будет сопровождаться дегустацией качественных вин.
10. Darjeeling Himalayan Railway, Индия
В ходе этой восьмичасовой поездки вам откроются самые невероятные виды на Гималаи.
9. El Chepe, Мексика
Этот маршрут связывает горные регионы с побережьем Тихого океана. Вам понадобится пересечь высокогорные пустыни, великолепные водопады и проехать вдоль отвесных скал каньонов.
8. Rovos Railway, Южная Африка
Этот маршрут известен как «Гордость Африки». Он подарит вам уникальные виды на живописную природу Южной Африки.
7. Восточный экспресс
Один из самых известных международных маршрутов поездов, Восточный экспресс, прекратил работу в 2009 году. После этого поезд был приобретен сетью отелей Belmond, которые запустили его по ряду уникальных маршрутов, среди которых есть и поездка из Парижа в Стамбул.
6. Золотой орел (Транссибирская железная дорога)
Эта железная дорога простирается от Москвы до Владивостока и является одним из самых длинных маршрутов в мире, охватывая два континента и пересекая 8 часовых поясов.
5. Flam Line, Норвегия
Это третье по посещаемости место в Норвегии. Маршрут этого поезда пролегает мимо впечатляющих фьордов и горных долин.
4. Empire Builder, США
Этот маршрут берет начало в Чикаго и заканчивается в Сиэтле, а его часть пролегает через сердце национального парка Глейшер.
3. Золотая Колесница, Индия
Если вы когда-нибудь решите увидеть южную Индию, обязательно воспользуйтесь этим маршрутом, который направляется из Бангалора в Гоа.
2. Eastern and Oriental Express, Юго-Восточная Азия
Этот экспресс, направляющийся из Сингапура в Бангкок, позволит вам лично увидеть самые потрясающие пейзажи Азии.
1. Ледниковый экспресс, Швейцария
Насладитесь величием Альп во время поездки из Церматта в Сент-Мориц!
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