Захватывающие дух маршруты путешествий на поездах

Лучшим способом осмотреть некоторые удивительные места планеты, такие как альпийские озера и ледники, пустыни и обширные равнины, будет путешествие на поезде. Помимо замечательных пейзажей, вы сможете насладиться местной кухней во время остановок, а также познакомиться с гостеприимными местными жителями. Если это то, что вам нужно, то обязательно посетите эти 25 мест, о которых мы расскажем чуть ниже.



25. Rocky Mountaineer, Канада

24. Maharajas Express, Индия

23. Линия долины Рейна, Германия

22. Ghan, Австралия

21. Royal Scotsman, Шотландия

20. Grand Canyon Railway, США

19. Tranzalpine, Новая Зеландия

18. California Zephyr, США

17. Douro Line, Португалия

16. Denali Star, США

15. Талиллинская железная дорога, Уэльс

14. Hiram-Bingham Orient Express, Перу

13. Узкоколейная железная дорога Дюранго и Сильвертон, США

12. Danube Express, Венгрия и Турция

11. Napa Valley Wine Train, США

10. Darjeeling Himalayan Railway, Индия

9. El Chepe, Мексика

8. Rovos Railway, Южная Африка

7. Восточный экспресс

6. Золотой орел (Транссибирская железная дорога)

5. Flam Line, Норвегия

4. Empire Builder, США

3. Золотая Колесница, Индия

2. Eastern and Oriental Express, Юго-Восточная Азия

1. Ледниковый экспресс, Швейцария