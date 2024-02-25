Как в древнем мире появилась сверхразвитая цивилизация шумеров

Чем хуже, тем лучше

Протоклинопись: такими были документы 6000 лет назад. Источник: commons.wikimedia.org

Скульптуры шумеров, созданные в III тысячелетии до н.э.

Говорите ли вы по-шумерски?

Золотые серьги, созданные ок. 2500 г. до н.э. шумерским ювелиром. Источник: metmuseum.com

Изображение Энхедуанны на рельефе и ее произведение

Богатая и развитая цивилизация: что дальше?

Этим шумерским вазам тоже больше четырех тысяч лет