Зимний Ленинград на фотографиях англичанина, побывавшего в СССР 1985 году

Зимний Ленинград в 1985 году.

1. На фоне собора

Туристы на фоне Исаакиевского собора. СССР , Ленинград, 1985 год.

2. Уличная сцена

Общественный транспорт. СССР, Ленинград, 1985 год.

3. Экскурсия по городу

Туристка на фоне здания Главного Адмиралтейства. СССР, Ленинград , 1985 год.

4. Крейсер Аврора

Крейсер Аврора 1-го ранга Балтийского флота типа Диана. СССР, Ленинград, 1985 год.

5. Административное здание

6. Вид на собор

Вид на собор Спаса-на-Крови. СССР, Ленинград, 1985 год.

7. Два киоска

Киоск Союзпечати и ларек по продаже Пепси. СССР, Ленинград, 1985 год.

8. Восход солнца

Восход солнца зимой в Ленинграде. СССР, Ленинград, 1985 год.

9. Главная площадь

Дворцовая площадь. СССР, Ленинград, 1985 год.

10. Двуглавый орёл

Двуглавый орёл на балконе в Екатерининском дворце. СССР, Ленинград, 1985 год.

11. Дом книги

Дом книги на Невском проспекте. СССР, Ленинград , 1985 год.

12. Большой Екатерининский дворец

13. Зимний дворец

Зимний дворец через Неву. СССР, Ленинград, 1985 год.

14. Мосты

Небольшие мосты Ленинграда. СССР, Ленинград, 1985 год.

15. Заснеженная река

Нева под снегом и льдом . СССР, Ленинград, 1985 год.