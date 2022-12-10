Артефакты, предназначение которых учёные до сих пор не разгадали

Когда археологи и историки находят тот или иной артефакт, то, как правило, они не могут сказать что он собой представляет и каково его предназначение. Конечно на тщательный анализ и изучение артефакта может уйти много времени, но по итогу ученые определяют суть большинства таких объектов. Тем не менее в мире существует несколько интересных артефактов, которые ученые не могут объяснить даже спустя много лет исследований... Фотография диска колганте в музее Лимы









Диск колганте представляет собой плоский диск со своеобразным утолщением в центре и дугообразными прорезями. Он находится в археологическом музее Лимы в Перу. Теоретики полагают что он выбивается из общей экспозиции музея, именно поэтому он привлекает к себе внимание. Они считают что колганте это одна из самых первых карт в нашей галактике. И действительно, если мы посмотрим на современные фотографии млечного пути и этот диск, то обнаружим определенное сходство. Но как древние жители Южной Америки смогли составить карту целой галактики, если пару тысяч лет назад наблюдения за звездами и планетами находились на примитивном уровне. Откуда они смогли передать столь характерные черты без мощных телескопов. Это наводит на мысль о том, что они должны были не только иметь необходимый инструментарий, но и хорошо разбираться в астрономии, а это идет в разрез с общепринятыми историческими сведениями. Артефакты кимбая Культура кимбая это южно-американская доколумбовая цивилизация. Она известна своими ювелирными изделиями. Одними из них являются артефакты кимбая. Это небольшие золотые статуэтки размером от 5 до 7,5 см, которые в основном были сделаны в форме животных. Датируются они первым тысячелетием нашей эры. Внимание ученых они привлекли из-за своей необычной формы, внешне артефакты кимбая напоминают современные летательные аппараты. Действительно, если приглядеться, то можно усмотреть в них крылья и стабилизаторы, относящиеся к механизмам, которые должны осуществлять взлет и посадку. С целью подтверждения этой теории в 1994 году был проведен эксперимент, в рамках которого упрощенной модели артефактов кимбая снабдили двигателями и попробовали запустить. Пробные запуски показали, что доколумбовые объекты действительно обладают аэродинамическими свойствами. В прочем с такой теории согласны не все ученые, кто-то считает, что артефакты могли изображать птиц, ящер, амфибий, так или иначе на данный момент однозначного мнения касательно предназначения этих артефактов нет. Птицы из Саккары Эта деревянная фигурка обнаруженная в 1898 году при раскопке одного из могильников Саккара в Египте датируется птица 3-2 веками до нашей эры. Казалось бы это обычная фигурка коих в древнем Египте было очень много, однако специалисты по аэродинамике считают, что она является прототипом или моделью некоего летательного аппарата. На что указывают странный квадратный хвост и неестественные крылья. Один египтолог даже сказал что, изготовил модель данного артефакта, оборудовал ее стабилизатором в хвостовой части, запустил в воздух и оказалось, что она может свободно планировать несколько метров. В любом случае не понятно, что именно хотели передать египтяне этим артефактом, так или иначе птица из Саккары продолжает упоминаться в археологических загадках, которые по мнению теоретиков доказывают что люди древности владели куда более фундаментальными познаниями в науке и технологии. Зальцбургский параллелепипед Зальцбургский параллелепипед это очень интересный кубовидный железный артефакт. На первый взгляд он может показаться обычным камнем, но на самом деле это один из немногих артефактов точное происхождение которого до сих пор неизвестно. Он был найден в 1885 году одним из рабочих на фабрике в Австрии. Зальцбургский параллелепипед представляет собой нечто похожее на овальный камень весом около 800 грамм, размер артефакта составляет 67 х 67 х 44 мм, четыре стороны параллелепипеда плоские, а две другие, которые расположены друг напротив друга выпуклые. Так же можно заметить по всему объекту проходит небольшое углубление. Согласно общепринятой теории зальцбургский параллелепипед это объект метеоритного происхождения. Тем не менее многие теоретики полагают что это не так, и на самом деле параллелепипед имеет инопланетное происхождение. Одним из сторонников этой теории был Чарльз Форт — собиратель редких и необычных предметов ХХ века. Теоретики считают что возраст параллелепипеда насчитывает 20 млн. лет. Они уверяют, что объект не может иметь отношение к метеоритам т.е. на его поверхности нет следов, которые образуются при прохождении атмосферных слоев. Интересно, что когда ученые провели более подробно анализ состава, то выяснили что объект в основном состоит из железа и углерода пропорциях которые типичны для доменного чугуна, но если это так, то непонятно каким образом объект оказался в оболочке возрастом более 20 миллионов лет. Именно поэтому изначальное предназначение параллелепипеда остается неизвестным. Небесно-голубой камень



В 1990 году археолог Анджело Питони обнаружил странный небесно-голубой камень. Впоследствии ученые выяснили, что он датируется 13-12 тысячелетием до нашей эры, однако они не смогли определить породу камня и хотя Питоне разослал образцы камня во многие лаборатории по всему миру, ему так и не смогли сказать природу этого минерала, поскольку исследователи никогда ранее не встречали ничего подобного. Они предположили что камень мог быть создан искусственно на что указывал его неестественный цвет. Виду этого многие теоретики предположили, что небесно-голубой камень мог быть продуктом древней цивилизации неизвестной науке. Если это подтвердится, то наше представление об истории изменится навсегда. Мередитский камень Мередитский камень это необычный артефакт в форме яйца с рельефом на поверхности. Он был найден в 1872 году на берегу озера Винепесоки в штате Нью-Гэмпшир. Есть две детали которые стоит выделить отдельно, во-первых идеально вырезанный рельеф на поверхности изображающий лицо человека поражает насколько точно выполнен рельеф, ведь Мередитский камень это кварцит, а его обработка с помощью примитивных инструментов представляется очень сложно и практически невозможным если мы говорим о такой точности; во-вторых в 1994г. благодаря детальному анализу на верхней части артефакта обнаружено просверленное отверстие правильной формы, впоследствии найдено еще несколько подобных отверстий, они проделаны с такой точностью, что кажется будто камень сверлили современной дрелью. Но как такое возможно если принять во внимание что Мередитский камень появился минимум в 19 веке, когда подобных технологий даже не было. Учитывая эти два важных фактора, можно предположить что мы не все знаем о коренных жителях америки, возможно у них имелись какие-то невероятные технологии, которые либо утаиваются, либо были утрачены. Диск смерти Диск смерти это загадочный артефакт, который был найден в начале 1960х годов в древнем городе Теотиуакан, который расположен неподалеку от столицы Мексики. В центре диска красуются некое изображение. Ученые полагают, что это мигтлантелуки — владыка смерти в ацтекской культуре. Они полагают что диск мог быть как-то связан с жертвоприношениями в древности, но интересно даже не это, а сам диск в целом. Во-первых, он сделан с удивительной точностью и филигранностью, его внутренние грани одинаковой толщины и тщательно обработаны, во-вторых, после того как диск реконструировали многие теоретики, рассмотрели в нем странное сходство с нимбом святых на старинных иконах. Фотография старинной иконы древних ацтеков Они вспомнили, что на некоторых старинных иконах можно увидеть нечто похожее на изображении ракеты и заключили, что древние ацтеки возможно имели летательные и даже космические аппараты. Диск смерти же, по их мнению, изображает некое оборудование, также они считают, что дорога мертвых у пирамиды солнца это на самом деле взлетная полоса, так что по словам теоретиков мы многого не знаем о настоящем прошлом ацтеков. Неопознанный шар В конце 2011 года в Намибии упал неопознанный металлический шар весом более 6 килограмм и длиной окружности порядка 1 метра. Шар упал вблизи деревни Анаматунга, где его обнаружил местный фермер. Местные жители утверждают, что в момент падения услышали громкий взрыв, в воронке оказался шар. Ученые исследовали необычную находку и заявили, что она полая и не может иметь связи с НЛО, как предполагают теоретики. Также они заявили, что громкий звук от падения вероятно был вызван преодолением падающим шаром звукового барьера, по их мнению, шар вероятно является деталью некоего шатла, тем не менее ученые не подкрепили свои слова доводами, в связи с чем теоретики начали утверждать что шар все же имеет отношения к НЛО. Им показалось подозрительным, что ученые слишком быстро отвергли идею об НЛО, некоторые из них потребовали провести независимое расследование, но этого не случилось и, вероятно, мы никогда не узнаем точно, что за артефакт приземлился 9 лет назад в Африке.



Гибкое стекло