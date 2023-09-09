Как стать экспертом по шашлыку и грилю: хитрости, которые легко освоит даже новичок

Чувствует, как вместе с приятным ароматом повышается ваше настроение и статус повара?
Обычно шашлыки готовятся на компанию, поэтому тут важно ничего не испортить и сделать всё вкусно. Чтобы поднять свои навыки обращения с грилем, нужно просто прислушаться к этим маленьким, но очень важным советам и хитростям. Они помогут стать настоящим профессионалом по приготовлению вкуснейшего мяса и других продуктов на гриле, аромат которых будет соблазнять всех соседей или проходящих мимо людей. Шашлык, аппетитные кусочки рыбы, сочные бургеры или подрумяненные овощи...пальчики оближешь!
1. Первое правило вкусной еды
Два простых ингредиента отлично заменят дорогостоящее моющее средство. /Фото: reynoldskitchens.com
Чтобы еда всегда получалась вкусной, ее нужно готовить на идеально чистой решетке. Вместо долгих усилий с чистящим порошком или моющим средством можно использовать более экономное и простое средство: лук и алюминиевую фольгу. Они помогут быстро избавиться от любого жира и нагара. Из фольги формируем плотный шарик небольшого размера, берем его щипцами и протираем решётку гриля, пока она ещё горячая. Для еще более тщательного и глубокого очищения используем половинку свежеразрезанного лука. Её также берем щипцами и натираем решётку. Влага и кислота из лука помогают смягчить загрязнения и избавиться от них без усилий даже без применения вредных магазинных химикатов.
2. Газовый баллон
Простая понятная шкала с помощью подручных средств. /Фото: appliancesonline.com.au
Для тех, кто использует для готовки газовый баллон, важно знать уровень газа во избежание происшествий. В этом могут помочь подручные средства. Сначала нужно отсоединить газовый баллон от гриля, немного наклонить, а затем полить наружные стенки бака горячей водой. После этого возвращаем его в исходное положение и руками определяем холодную и тёплую зоны. Прохладная зона укажет на наличие газа в баке. Его частицы рассеивают тепло, делая стенки холодными, а часть, которая не содержит газа, остается горячей. Так можно обойтись без специальных приспособлений.
3. Даем мясу немного свободы
Не стоит нагромождать решетку гриля — это может испортить вкус мяса. /Фото: i0.wp.com
Выкладывать на решетку гриля сразу все кусочки мяса вплотную друг к дружке — не лучшая идея. Около 25-30% поверхности решетки должно остаться свободной. Между отдельными кусочками нужно оставлять расстояние примерно 3 см. Так мясо лучше и равномернее прожарится и его легко будет переворачивать и перекладывать.
4. Шашлычок на деревянных шпажках
Секрет правильного шашлыка на шпажках очень прост. /Фото: assets.simplyrecipes.com
Порционный шашлык с мясом и овощами на деревянных шпажках — это всегда вкусно, оригинально и аппетитно. Чтобы деревянные палочки не испортились или не сломались от высокой температуры, предварительно их нужно вымочить в горячей воде. Нанизывая на них еду, лучше брать сразу два шампура на небольшом расстоянии друг от друга. Так еда точно не будет деформироваться и падать сквозь решетки. Уберечь деревянные шампуры от сгорания поможет фольга, сложенная в три слоя, в которую нужно обернуть края палочек.
5. Гости будут умолять поделиться секретом
Сочный и аппетитный бургер в домашних условиях. /Фото: cactushugs.com
Многие любят есть бургеры. Они быстро утоляют голод и очень питательны, ну и конечно приятны на вкус. Но вот с домашними бургерами покупные ни за что не сравнятся. Сделать их особенными и невероятно вкусными поможет маленькая хитрость. При приготовлении в центр котлеты нужно положить небольшой кусочек сливочного масла. Оно сделает мясо более сочным и насыщенным. Для тех, кто на диете, масло можно заменить кубиком льда — никаких лишних калорий.
6. Рыба на гриле
Удивительно простой и невероятно вкусный рецепт. /Фото: grillgirl.com
Любите рыбу на гриле? Даже если не особо, стоит попробовать новый вариант приготовления. Вы будете приятно удивлены и возможно измените свое мнение. Чтобы рыба не прилипала к решеткам, не пригорала и обрела удивительно приятный аромат, нужно выложить её на подушку из кусочков лимона. Дольки лимона будут без проблем пропускать жар, но при этом предотвратят разламывание рыбы и появление нагара на решетке. Никто не останется равнодушным от вкуса такого блюда. Проверить готовность рыбы, приготовленной на гриле, поможет деревянная палочка. Если проткнуть ею мясо и на ней не останется рыбы, то блюдо готово и хорошо прожарено.
7. Полная готовность
Многие готовят шашлык в корне неправильно. /Фото: natashaskitchen.com
При приготовлении шашлыка многие совершают серьезную ошибку — нанизывают мясо и овощи на один шампур. Так делать однозначно не стоит. Помидоры, лук, перец и другие овощи готовятся быстрее мяса, а значит что-то точно приготовится не так, как следует: мясо может быть плохо прожаренным или овощи сгореть. Идеальный выход: взять несколько разных шампуров и все приготовить отдельно.
8. Немножко терпения
Мясо вкусно пахнет и манит, но есть его сразу нельзя. /Фото: content-images.weber.com
Чтобы улучшить вкусовые качества шашлыка, его лучше не есть сразу после приготовления. Даем ему настояться 3-5 минут, после того как сняли с гриля. Потом перекладываем шашлык на фольгу, делаем на нем небольшие надрезы и оставляем еще на 10 минут. Так мясо впитает в себя весь выделенный сок и станет намного вкуснее. Если разрезать мясо сразу, оно уже не будет таким сочным.
Во время приготовления на мясо не нужно давить по той же причине — сок может вытечь еще до полной готовности.
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