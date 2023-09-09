Как стать экспертом по шашлыку и грилю: хитрости, которые легко освоит даже новичок

Чувствует, как вместе с приятным ароматом повышается ваше настроение и статус повара?

1. Первое правило вкусной еды

Два простых ингредиента отлично заменят дорогостоящее моющее средство. /Фото: reynoldskitchens.com

2. Газовый баллон

Простая понятная шкала с помощью подручных средств. /Фото: appliancesonline.com.au

3. Даем мясу немного свободы

Не стоит нагромождать решетку гриля — это может испортить вкус мяса. /Фото: i0.wp.com

4. Шашлычок на деревянных шпажках

Секрет правильного шашлыка на шпажках очень прост. /Фото: assets.simplyrecipes.com

5. Гости будут умолять поделиться секретом

Сочный и аппетитный бургер в домашних условиях. /Фото: cactushugs.com

6. Рыба на гриле

Удивительно простой и невероятно вкусный рецепт. /Фото: grillgirl.com

7. Полная готовность

Многие готовят шашлык в корне неправильно. /Фото: natashaskitchen.com

8. Немножко терпения

Мясо вкусно пахнет и манит, но есть его сразу нельзя. /Фото: content-images.weber.com