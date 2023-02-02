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Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Прошлый век стал веком расцвета рекламы, а началось все в середине XIX века — тогда была изобретена фотография, которая затем получила распространение по всему миру. Фотоснимки на рекламных плакатах и иллюстрациях в газетах и журналах служили неопровержимым доказательством преимуществ рекламируемого товара.

Предлагаем посмотреть на женщин в американской рекламе на рубеже XIX и XX веков. К концу XIX века право голоса имели лишь жительницы штатов Айдахо, Колорадо, Юта и Вайоминг — зато сниматься в рекламе можно было везде.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама крема Hinds с медом и миндалем, Портленд, Мэн, 1907.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

В рекламе железной дороги Rock Island изображена женщина, которая ловит рыбу в Колорадо, 1907.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама щетки для чистки ковра Bissel, Мичиган, 1902.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама бескуркового револьвера Iver Johnson изображает пару, которая защищается от негодяя, Массачусетс, 1902.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама компании фильтров для воды производства National Filter Company of Chicago, Иллинойс, 1901.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама бриллиантовых обручальных колец George E. Marshall, Чикаго, Иллинойс, 1901.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама портативного моментального обогревателя для воды George M Clarck, Чикаго, Иллинойс, 1901.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама холодильных шкафов Monroe, 1901.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама газовых плит Detroit Stove Works, 1901.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама печатных машинок Densmore, Нью-Йорк, 1900.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама снаряда для упражнений Whitely, Чикаго, Иллинойс, 1900.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама пианолы Angelus, Коннектикут, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама порошка для мытья посуды Gold Dust, Чикаго, Иллинойс, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама держателя для пленки Lloyd, Бостон, Массачусетс, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама швейной мастерской National Cloak and Suit Company, Нью-Йорк, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама корсетов R&G, Нью-Йорк, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама спортивных снарядов Whitely, Чикаго, Иллинойс, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама средств для волос Golden, Нью-Йорк, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама препарата для похудения Hall, Сент-Луис, Миссури, 1899. На снимке — миссис Хелен Вебер из Мариетты, штат Огайо.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама журнала о рукоделии, Массачусетс, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама мыла производства компании Procter & Gamble, 1899.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама пюпитров для чтения книг и газет производства компании Holloway, Огайо, 1898.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама проигрывателя Criterion производства компании MJ Paillard and Company, Нью-Йорк, 1898.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама ацетиленовых генераторов Criterion, 1898.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама мастики для натирки полов Johnson, Висконсин, 1897.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама женских седел для велосипеда Garford, Огайо, 1897.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама разрыхлителя для теста Cottolene — в стихах, Чикаго, Иллинойс, 1893.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама штор Hartshorn, 1892.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама спортивного комплекса Harper’s Form: делает женщин грациозными и здоровыми, а мужчин — привлекательными и сильными, Канзас-Сити, Миссури, 1902.

Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Реклама лекарства от алкоголизма Haines, Цинциннати, Огайо, 1900.

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