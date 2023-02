Женщины в американской рекламе рубежа XIX-XX веков

Прошлый век стал веком расцвета рекламы, а началось все в середине XIX века — тогда была изобретена фотография, которая затем получила распространение по всему миру. Фотоснимки на рекламных плакатах и иллюстрациях в газетах и журналах служили неопровержимым доказательством преимуществ рекламируемого товара.



Предлагаем посмотреть на женщин в американской рекламе на рубеже XIX и XX веков. К концу XIX века право голоса имели лишь жительницы штатов Айдахо, Колорадо, Юта и Вайоминг — зато сниматься в рекламе можно было везде.











Реклама крема Hinds с медом и миндалем, Портленд, Мэн, 1907.







В рекламе железной дороги Rock Island изображена женщина, которая ловит рыбу в Колорадо, 1907.







Реклама щетки для чистки ковра Bissel, Мичиган, 1902.







Реклама бескуркового револьвера Iver Johnson изображает пару, которая защищается от негодяя, Массачусетс, 1902.







Реклама компании фильтров для воды производства National Filter Company of Chicago, Иллинойс, 1901.







Реклама бриллиантовых обручальных колец George E. Marshall, Чикаго, Иллинойс, 1901.







Реклама портативного моментального обогревателя для воды George M Clarck, Чикаго, Иллинойс, 1901.







Реклама холодильных шкафов Monroe, 1901.







Реклама газовых плит Detroit Stove Works, 1901.







Реклама печатных машинок Densmore, Нью-Йорк, 1900.







Реклама снаряда для упражнений Whitely, Чикаго, Иллинойс, 1900.







Реклама пианолы Angelus, Коннектикут, 1899.







Реклама порошка для мытья посуды Gold Dust, Чикаго, Иллинойс, 1899.







Реклама держателя для пленки Lloyd, Бостон, Массачусетс, 1899.







Реклама швейной мастерской National Cloak and Suit Company, Нью-Йорк, 1899.







Реклама корсетов R&G, Нью-Йорк, 1899.







Реклама спортивных снарядов Whitely, Чикаго, Иллинойс, 1899.







Реклама средств для волос Golden, Нью-Йорк, 1899.







Реклама препарата для похудения Hall, Сент-Луис, Миссури, 1899. На снимке — миссис Хелен Вебер из Мариетты, штат Огайо.







Реклама журнала о рукоделии, Массачусетс, 1899.







Реклама мыла производства компании Procter & Gamble, 1899.







Реклама пюпитров для чтения книг и газет производства компании Holloway, Огайо, 1898.







Реклама проигрывателя Criterion производства компании MJ Paillard and Company, Нью-Йорк, 1898.







Реклама ацетиленовых генераторов Criterion, 1898.







Реклама мастики для натирки полов Johnson, Висконсин, 1897.







Реклама женских седел для велосипеда Garford, Огайо, 1897.







Реклама разрыхлителя для теста Cottolene — в стихах, Чикаго, Иллинойс, 1893.







Реклама штор Hartshorn, 1892.







Реклама спортивного комплекса Harper’s Form: делает женщин грациозными и здоровыми, а мужчин — привлекательными и сильными, Канзас-Сити, Миссури, 1902.







Реклама лекарства от алкоголизма Haines, Цинциннати, Огайо, 1900.



