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Советский дизайн: 14 этикеток мыла, на которых изображены самые различные сюжеты


Мыло времён СССР.

Мыло времён СССР.

Дизайн этикетов в СССР выполнял не только эстетическую, но и пропагандистскую функцию. Даже на мыльных этикетках можно было увидеть агитационные рисунки и лозунги. Впрочем, были и куда более душевные сюжеты - девушки красавицы, правила гигиены и не только это. Впрочем, смотрите сами.

1. Мыло «Анемон японский»


С легким ароматом цветов.

С легким ароматом цветов.

 

2. Туалетное мыло «Будь готов»


Мыло в агитационной упаковке.

Мыло в агитационной упаковке.

 

3. Мыло «Дуняша»


Для девичьей красоты.

Для девичьей красоты.

 

4. Мыло от загара «Земляничное»


Самое душистое мыло того времени.

Самое душистое мыло того времени.

 

5. Ланолиновое мыло


Для смягчения и свежести кожи.

Для смягчения и свежести кожи.

 

6. Мыло «Любит... Не любит...»


И за границу не стыдно было продать.

И за границу не стыдно было продать.

 

7. Мыло «Конго»


Оригинальная упаковка для мыла.

Оригинальная упаковка для мыла.

 

8. Мыло «Пионер»


Пропаганда гигиены.

Пропаганда гигиены.

 

9. Мыло «Полевые цветы»


Душистое парфюмерное мыло.

Душистое парфюмерное мыло.

 

10. Мыло «Украинка»


Красивая обертка для мыла.

Красивая обертка для мыла.

 

11. Мыло «Цветущая фиалка»


Самое ароматное ленинградское мыло.

Самое ароматное ленинградское мыло.

 

12. Мыло «Черемуховое»


Мыло с ароматом цветов черемухи.

Мыло с ароматом цветов черемухи.

 

13. Туалетное мыло «Чудо»


Привычное средство, облегчающее соблюдение гигиены.

Привычное средство, облегчающее соблюдение гигиены.

 

14 Детское мыло


Специальное детское мыло, которое не содержало ни химических веществ, ни парфюмерных добавок.

Специальное детское мыло, которое не содержало ни химических веществ, ни парфюмерных добавок.

 

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