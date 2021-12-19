15 способов, как красиво завернуть и аппетитно подать блинчики

Оригинальные способы, как завернуть и подать блинчики.

1. Треугольные блинные конвертики

Отличный способ эффектно нафаршировать блины – сложить их вчетверо, аккуратно отогнуть верхний край и заполнить начинкой.

2. Блины-рожки

После того, как блин сложили пополам, щедро и не скупясь наполняем его начинкой и заворачиваем её в края блина .

3. Уголки из блинов

Простой, но не менее оригинальный способ.

4. Блины-розочки

Перед такими розочками трудно устоять, уж больно красивы и аппетитны они на вид.

5. Блинные треугольники

Посередине блина выкладывается начинка, а сами блинные края подтягиваются к центру, формируя треугольник.

6. Блинный веер

Берём готовый блин и собираем его гармошечкой, а затем складываем пополам. На тарелке получаем оригинальную гофрированную композицию .

7. Блинные гнёзда

Скрученные трубочкой тонкие блины сворачиваем спиралькой, а сверху выкладываем начинку – получаются аппетитные гнёзда .

8. Блинные мешочки

В центр блина помещается начинка, а края собираются воедино и скрепляются.

9. Фаршированный пирог из блинов

Это просто кулинарный шедевр, устоять перед которым просто невозможно.

10. Традиционные блинчики-налистники

Самый простой способ для начинки, которая норовит выбраться наружу.

11. Блины-рулетики

Блинные рулетики можно приготовить с мясной , рыбной, овощной или сладкой начинкой.

12. Аккуратные роллы

Начинка может быть абсолютно разной от мясной до сладкой.

13. Конвертики-пустышки

Такой простенький способ позволяет красиво подать блинчики. Их можно украсить мороженым, фруктами или взбитым творогом.

14. Блины-трубочки

Всё гениальное - просто: выкладываем начинку по краю блина и сворачиваем его трубочкой.

15. Блины-конусы

На край блина выкладываем много однородной и плотной начинки. Затем аккуратно сворачиваем по принципу бумажного кулёчка.

16. Видео-уроки

10 способов завернуть блинчики.

Оригинальные блинчики в горошек.