15 способов, как красиво завернуть и аппетитно подать блинчики

Оригинальные способы, как завернуть и подать блинчики.
Тоненькие, пышные, сладкие, с начинкой и без – обожаемые многими блинчики, лакомиться которыми хочется постоянно. Тем более, если они не только вкусно приготовлены, а и красиво поданы. Только представьте себе: конвертики, розочки, трубочки, мешочки, рожки, конусы - всё это и многое другое выглядит настолько аппетитно, что руки сами собой тянутся к каждому из них в попытке поскорее съесть.
1. Треугольные блинные конвертики
Отличный способ эффектно нафаршировать блины – сложить их вчетверо, аккуратно отогнуть верхний край и заполнить начинкой.
2. Блины-рожки
После того, как блин сложили пополам, щедро и не скупясь наполняем его начинкой и заворачиваем её в края блина.
3. Уголки из блинов
Простой, но не менее оригинальный способ.
4. Блины-розочки
Перед такими розочками трудно устоять, уж больно красивы и аппетитны они на вид.
5. Блинные треугольники
Посередине блина выкладывается начинка, а сами блинные края подтягиваются к центру, формируя треугольник.
6. Блинный веер
Берём готовый блин и собираем его гармошечкой, а затем складываем пополам. На тарелке получаем оригинальную гофрированную композицию.
7. Блинные гнёзда
Скрученные трубочкой тонкие блины сворачиваем спиралькой, а сверху выкладываем начинку – получаются аппетитные гнёзда.
8. Блинные мешочки
В центр блина помещается начинка, а края собираются воедино и скрепляются.
9. Фаршированный пирог из блинов
Это просто кулинарный шедевр, устоять перед которым просто невозможно.
10. Традиционные блинчики-налистники
Самый простой способ для начинки, которая норовит выбраться наружу.
11. Блины-рулетики
Блинные рулетики можно приготовить с мясной, рыбной, овощной или сладкой начинкой.
12. Аккуратные роллы
Начинка может быть абсолютно разной от мясной до сладкой.
13. Конвертики-пустышки
Такой простенький способ позволяет красиво подать блинчики. Их можно украсить мороженым, фруктами или взбитым творогом.
14. Блины-трубочки
Всё гениальное - просто: выкладываем начинку по краю блина и сворачиваем его трубочкой.
15. Блины-конусы
На край блина выкладываем много однородной и плотной начинки. Затем аккуратно сворачиваем по принципу бумажного кулёчка.
16. Видео-уроки
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