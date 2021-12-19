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15 способов, как красиво завернуть и аппетитно подать блинчики


Оригинальные способы, как завернуть и подать блинчики.

Оригинальные способы, как завернуть и подать блинчики.

Тоненькие, пышные, сладкие, с начинкой и без – обожаемые многими блинчики, лакомиться которыми хочется постоянно. Тем более, если они не только вкусно приготовлены, а и красиво поданы. Только представьте себе: конвертики, розочки, трубочки, мешочки, рожки, конусы - всё это и многое другое выглядит настолько аппетитно, что руки сами собой тянутся к каждому из них в попытке поскорее съесть.

1. Треугольные блинные конвертики


Отличный способ эффектно нафаршировать блины – сложить их вчетверо, аккуратно отогнуть верхний край и заполнить начинкой.

Отличный способ эффектно нафаршировать блины – сложить их вчетверо, аккуратно отогнуть верхний край и заполнить начинкой.

 

2. Блины-рожки


После того, как блин сложили пополам, щедро и не скупясь наполняем его начинкой и заворачиваем её в края блина.

После того, как блин сложили пополам, щедро и не скупясь наполняем его начинкой и заворачиваем её в края блина.

 

3. Уголки из блинов


Простой, но не менее оригинальный способ.

Простой, но не менее оригинальный способ.

 

4. Блины-розочки


Перед такими розочками трудно устоять, уж больно красивы и аппетитны они на вид.

Перед такими розочками трудно устоять, уж больно красивы и аппетитны они на вид.

 

5. Блинные треугольники


Посередине блина выкладывается начинка, а сами блинные края подтягиваются к центру, формируя треугольник.

Посередине блина выкладывается начинка, а сами блинные края подтягиваются к центру, формируя треугольник.

 

6. Блинный веер


Берём готовый блин и собираем его гармошечкой, а затем складываем пополам. На тарелке получаем оригинальную гофрированную композицию.

Берём готовый блин и собираем его гармошечкой, а затем складываем пополам. На тарелке получаем оригинальную гофрированную композицию.

 

7. Блинные гнёзда


Скрученные трубочкой тонкие блины сворачиваем спиралькой, а сверху выкладываем начинку – получаются аппетитные гнёзда.

Скрученные трубочкой тонкие блины сворачиваем спиралькой, а сверху выкладываем начинку – получаются аппетитные гнёзда.

 

8. Блинные мешочки


В центр блина помещается начинка, а края собираются воедино и скрепляются.

В центр блина помещается начинка, а края собираются воедино и скрепляются.

 

9. Фаршированный пирог из блинов


Это просто кулинарный шедевр, устоять перед которым просто невозможно.

Это просто кулинарный шедевр, устоять перед которым просто невозможно.

 

10. Традиционные блинчики-налистники


Самый простой способ для начинки, которая норовит выбраться наружу.

Самый простой способ для начинки, которая норовит выбраться наружу.

 

11. Блины-рулетики


Блинные рулетики можно приготовить с мясной, рыбной, овощной или сладкой начинкой.

Блинные рулетики можно приготовить с мясной, рыбной, овощной или сладкой начинкой.

 

12. Аккуратные роллы


Начинка может быть абсолютно разной от мясной до сладкой.

Начинка может быть абсолютно разной от мясной до сладкой.

 

13. Конвертики-пустышки


Такой простенький способ позволяет красиво подать блинчики. Их можно украсить мороженым, фруктами или взбитым творогом.

Такой простенький способ позволяет красиво подать блинчики. Их можно украсить мороженым, фруктами или взбитым творогом.

 

14. Блины-трубочки


Всё гениальное - просто: выкладываем начинку по краю блина и сворачиваем его трубочкой.

Всё гениальное - просто: выкладываем начинку по краю блина и сворачиваем его трубочкой.

 

15. Блины-конусы


На край блина выкладываем много однородной и плотной начинки. Затем аккуратно сворачиваем по принципу бумажного кулёчка.

На край блина выкладываем много однородной и плотной начинки. Затем аккуратно сворачиваем по принципу бумажного кулёчка.

 

16. Видео-уроки


 

10 способов завернуть блинчики.
 

 

Оригинальные блинчики в горошек.
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15 способов, как красиво завернуть и аппетитно подать блинчики

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15 способов, как красиво завернуть и аппетитно подать блинчикиПодписаться на мой Instagram
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