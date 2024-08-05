10 пикантных скандалов, которые потрясли древний мир

1. Расследование убийства Рамсеса III и похотливые судьи
Убийство и похотливые судьи./фото: egyptopedia.info
Примерно в 1155 г. до н.э. египетского фараона Рамсеса III убили заговорщики, возглавляемые его женой Тийе. Его преемник Рамсес IV создал «следственный комитет» из 12 судей, чтобы расследовать обстоятельства смерти его отца.
Согласно древним записям, «судей поймали на горячем, когда они развлекались с этими женщинами». Одному из судей отрезали в качестве наказания уши и нос, второй покончил с собой, а третий отделался выговором (именно он давал показания против первых двух).
2. Храм Тьмы и маска собаки
Деций и Паулина./фото: humus.dreamwidth.org
Во время правления Тиберия Рим был потрясен странным скандалом сексуального характера. Согласно записям Иосифа Флавия, некий представитель римской знати по имени Деций Мундус воспылал страстью к замужней женщине по имени Паулина. Он даже предложил ей 200 000 драхм, чтобы провести с ней ночь, но Паулина отказалась. Однако, Деций не сдался. Поскольку он знал, что Паулина была преданной последовательницей культа египетских богов, Деций подкупил священников Исиды, чтобы те сказали женщине, что ей хочет явиться бог Анубис.
Паулина пришла в храм ночью, где ее поджидал Деций, одевший собачью маску, чтобы казаться похожим на бога Анубиса. В итоге Паулина «провела ночь с богом». Несколько дней спустя Деций сказал ей правду, похваставшись, что он сэкономил 200 000 драхм. Обескураженная Паулина пожаловалась императору. Священников, которые были замешаны в этом деле, распяли, а храм Исиды сожгли. Самого же Деция отправили в изгнание.
3. Основание династии Суй
Ся Цзи и Лин Чэнь./фото: dic.academic.ru
В древнем Китае скандал, связанный с сексом, привел к падению династии Чэнь. Согласно книге «Цзо-чжуань», некий женатый мужчина Ся Цзи состоял в отношениях с принцем Лин Чэнь, а также двумя его министрами. Все трое открыто хвастались своими отношениями, что разгневало сына Ся Цзи. В 599 г. до н.э. случился несчастный случай, во время которого в пьяном угаре Лин Чэнь был убит. В итоге, два министра бежали и перешли на сторону семейства Суй, которое и стало новой династией императоров Китая.
4. Гиппий, Гиппарх и Гармодий
Скандал
Братья Гиппий и Гиппарх стали со-тиранами Афин после того, как их отец умер в 527 году до нашей эры. Но внезапно разразилась беда, когда Гиппарх увлекся красивым юношей по имени Гармодий. Хотя гомосексуальные отношения не были чем-то шокирующим в Древней Греции. Но Гармодий уже состоял в отношениях с мужчиной по имени Аристогитон.
Гиппарх попытался использовать свою власть, чтобы разлучить пару и стать новым любовником Гармодия. В итоге, влюбленные Аристогитон и Гармодий решили покончить с мешающим им человеком и во время очередного фестиваля зарезали Гиппарха. Позже афиняне воздвигли статую в честь влюбленных.
5. Основание династии Мермнадов
Кандавл./фото: listverse.com
Кандавл был царем Лидии — могущественного государства на территории современной западной Турции. Согласно Геродоту, Кандавл настолько гордился красотой своей жены Нисы, что в 718 г. до н.э. он попросил своего телохранителя Гига подсматривать за царицей Ниса в то время, как она будет переодеваться ко сну.
Но царица заметила Гига и впала в такую ярость, что предложила Гигу выбор: либо быть казненным на месте, либо жениться на ней. В итоге, Гиг выбрал последнее и убил Кандавла. Именно он основал династию Мермнадов.
6. Евнух Лао Ай
Скандал с лжеевнухом./фото: postergrad.ru/
Необычный скандал разразился в начале правления Цинь Шихуанди, который стал первым императором всего Китая. Его мать, наложница-царица Чжао, имела длительные отношения с министром Лю Бувэем. Но в один момент Лю Бувэю не смог удовлетворять похоть царицы. Поэтому пара любовников разыскала человека по имени Лао Ай, об огромном члене которого ходили легенды.
После того, как Лао Ай согласился стать любовником царицы, Лю Бувэй подделал его кастрацию. Лао Айо побрили волосы и бороду, чтобы он выглядел, как евнух. После этого его отправили в покои царицы, чтобы «прислуживать» ей. В итоге, хитрый план был раскрыт, а Лао Ай был казнен вместе с тремя поколениями его семьи. Лю Бувэй и наложница-царица Чжао отделались изгнанием.
7. Чрезмерно ревнивый Гадатас
Скандал с царем Гадатасом./фото: listverse.com
У Гадатаса была необычная проблема - гиперсексуальность. По словам Ксенофонта, Гадатас был «горячим» молодым дворянином, который прислуживал Набониду Вавилонскому. Однажды одна из наложниц царя начала откровенно флиртовать с Гадатасом и сказала, что его невесте очень повезло выйти замуж за такого красивого мужчину. В итоге царь немедленно приказал кастрировать Гадатаса за его дерзость, чтобы он больше никогда не флиртовал с наложницами. Впоследствии Гадатас отыгрался за все -он предал Кира Великого и сдал ключевые крепости персам.
8. Марк Лициний Красс и девственница
Скандал с Крассом и девственницей./фото: listverse.com
Марк Лициний Красс был одним из самых богатых людей в истории и одной из самых влиятельных фигур в Риме. Поэтому неудивительно, что вокруг его разразился пикантный скандал. Красса обвинили в попытке соблазнить весталку (жрицу Весты, которые должны были хранить целомудрие). К счастью для Красса, у него было идеальное алиби. Он объяснил все тем, что торговался в попытке купить виллу у весталки Лицинии по сходной цене. Его оправдали.
9. Хатшепсут и Сенмутом
Хатшепсут и Сенмут./фото: listverse.com
Сегодня сложно рассуждать о том, что люди думали о сексуальных скандалах в древнем мире. Один интересный пример был связан с царствованием Хатшепсут, самой известной женщины-фараона Египта. Ходили слухи, что у Хатшепсут был роман с ее придворным Сенмутом. По-видимому, этот слух был популярен в то время, поскольку сегодня было найдено необычное граффити на стене в Дейр-эль-Бахри. На нем изображена фигура в головном уборе фараонов, в которую проникает сзади мужчина.
10. Пять жен и один муж императора Гелиогабала
Император Гелиогабал./фото: listverse.com
Вся жизнь римского императора Гелиогабала была скандалом. Он пришел к власти в возрасте 14 лет и после этого вышел из-под контроля своей бабки Юлии Месы. В течение следующих нескольких лет он женился на пяти женщинах и одном мужчине. Дион Кассий утверждает, что дворец Гелиогабала воссоздавал имитацию борделя, где сам император «стоял обнаженным у входа и инструктировал всех гостей».
Дион Кассий также утверждает, что Гелиогабал часто называл себя женщиной и предлагал награду любому хирургу, который мог бы сделать ему влагалище. В итоге его бабка, устав от непрерывных скандалов, связанных с ее внуком, организовала переворот и свергла Гелиогабала.
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