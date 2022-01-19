Три средневековых замка «страны эльфов» Беларуси, которые стоит увидеть собственными глазами

На белорусской земле ещё со времён Великого княжества Литовского осталось много замков

Мирский замок

Фото: Евгений Колчев

Фото: Францишек Чарновски

Фото: Алексей Зеленко

Брестская крепость

Фото: Алексей Малев

В боях с немцами крепость серьёзно пострадала

Защитники крепости страдали от жажды, потому что водопровод немцы вывели из строя сразу. Фото: Бьорн Стенверс

Мемориальная доска в Брестской крепости. /

Фото Сергей Семёнов

Ружанский дворец

Ружанский дворец сегодня.

Ружаны.

Интерьер Ружанского замка.