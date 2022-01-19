Три средневековых замка «страны эльфов» Беларуси, которые стоит увидеть собственными глазами

На белорусской земле ещё со времён Великого княжества Литовского осталось много замков
Беларусь недаром считают романтические натуры страной эльфов. Дружелюбный народ, густые леса, светлые озёра и, конечно, волшебные на вид замки, от которых веет долгой и сложной историей края. Одни из них были построены, как крепости, другие — как личные поместья, и в каждом — своё очарование. Пожалуй, три самых стоящих для посещения замка Беларуси — Брестская крепость, Мирский замок и Ружанский дворец.
Мирский замок
Фото: Евгений Колчев
Хотя построен замок в позднее Средневековье, он не имеет никакого отношения к постоянно кипевшим в то время войнам и возведён в одном из самых спокойных тогда мест, просто ради престижа хозяина. Тем не менее, при необходимости замок вполне мог быть военной крепостью. Его владелец помнил об изменчивости судьбы и стены заложил потолще. Предусматривал замок и собственную тюрьму.
Изначально строение принадлежало Ильиничам, но в конце XVI века перешло к одному из знатнейших родов Великого княжества Литовского — Радзивиллам. Они окружили замок рвом, так что попасть в него стало возможно только через перекидной мост. Заодно хозяева разбили сад в модном тогда итальянском стиле.
Фото: Францишек Чарновски
Ров не спас замок от захвата и разграбления казаками в середине XVII века, но хозяева смогли вернуть и восстановить его чуть позже.
В XIX веке замок сменил нескольких владельцев, пока в самом конце не оказался в руках князя Николая Святополка-Мирского, российского генерала от кавалерии. У него оказалось своё видение необходимых изменений. Он вырубил сад и выкопал на его месте пруд, а рядом с замком поставил спиртовый заводик.
Во время войны немцы использовали замок, чтобы содержать в нём евреев и военнопленных. Сразу после войны в нём около десятка лет жили оставшиеся без крова семьи. Всё это привело к частичному разрушению интерьеров.
Фото: Алексей Зеленко
Сейчас замок не просто открыт для посещения: в нём располагается отель, проводятся рыцарские фестивали, концерты, выставки, научные конференции. Так что всегда можно совместить приятное с приятном и посетить один из фестивалей или концертов и заодно осмотреть каменную легенду.
Брестская крепость
Фото: Алексей Малев
В Средние Века на берегах Буга и Мухавца был построен замок, который пережил множество войн и осад, пока в восемнадцатом веке не оказался разрушен. Перед войной с Наполеоном российские генералы Сухтелен и Барклай де Толли предлагали российскому правительству отстроить на месте и базе замка крепость, но фактически этим проектом занялись только при Николае I. Сохранившиеся бастионные укрепления замка вошли в состав новой крепости.
Основное строительство было закончено к 1842 году. Крепость вошла в линию обороны, построенную российским правительством с учётом проблем и упущений в прошедшей войне с Наполеоном. Даже одна крепость могла серьёзно задержать продвижение армии противника в те времена: пройти мимо и оставить в тылу целый гарнизон было опасно. Приходилось каждую крепость осаждать.
В боях с немцами крепость серьёзно пострадала
Во время советско-польской войны в 1919 году поляки держали в лагере военнопленных. Притом из-за отвратительной эпидемиологической обстановки умерло больше тысячи пленных. Тогда это ещё могло шокировать людей, и комиссия из польского сейма, представив доклад об условиях содержании пленных, добилась улучшения этих условий. Но в 1920 году пленных освободила Красная Армия, сумев ненадолго занять крепость.
Вплоть до Второй Мировой крепость принадлежала полякам. 2 сентября её начали бомбить немцы. Две недели гарнизон оборонялся, пока не стало ясно, что сопротивление бесполезно. Начальник гарнизона Плисовский отдал приказ покинуть крепость, и немцы её заняли. 22 сентября они передали крепость Советскому Союзу.
Защитники крепости страдали от жажды, потому что водопровод немцы вывели из строя сразу. Фото: Бьорн Стенверс
22 июня 1945 года в 4.15 немцы открыли по укреплениям артиллерийский огонь. Было убито множество солдат и офицеров, разрушены склады, водопровод, прервана связь. Немцы ворвались в крепость, разбив сопротивление гарнизона на несколько очагов. Две стрелковые дивизии сумели выбраться из занятой крепости, остальным (около 9 000 военнослужащих) оставалось только продолжать бой в невыгодных условиях.
К вечеру 24 июня защитники крепости сумели сосредоточиться в Цитадели и Кобринском укреплении. Фактически, они оттягивали на себя силы немцев, потому что о нанесении серьёзного урона вражеской армии, казалось, и речи быть не могло. Организованная оборона держалась до вечера 29 июня. Некоторое время после этого продолжали сопротивление одиночные бойцы и небольшие группы военнослужащих. Гарнизон крепости сумел нанести немецким войскам урон, составивший 5% от всех потерь Вермахта в первую неделю войны.
Мемориальная доска в Брестской крепости. /
Фото Сергей Семёнов
Фото Сергей Семёнов
В разное время часть Брестской крепости использовалась российскими и советскими властями также как тюрьма. Там держали польских повстанцев, украинских и белорусских националистов, не сдавшихся в 1939 году польских офицеров. Остатки тюрьмы были уничтожены в 1955 году.
Сейчас Брестская крепость представляет собой мемориальный комплекс. Кроме собственно памятников защитникам крепости здесь можно посетить Музей обороны и руины Белого дворца, а также возложить цветы на могилу с останками 850 защитников.
Ружанский дворец
Ружанский дворец сегодня.
Знаменитый польский дипломат Средневековья Лев Сапега построил в самом начале XVII века крепость о трёх башнях. Ничего примечательного в крепости (кроме имени владельца) изначально не было. Однако в самом конце XVIII века один из потомков Льва Сапеги нанял саксонского архитектора, чтобы тот превратил небольшой и скучный замок буквально во дворец. Возле дворца также построили театр и разбили парк в английском стиле. Владелец также собрал в замке настоящую картинную галерею и самую крупную библиотеку Великого княжества Литовского.
Ружаны.
После польского восстания 1831 года, в котором Сапеги участвовали, дворец был у них изъят российским правительством и передан в аренду под ткацкую фабрику. Тем не менее, ещё долго замок оставался сохранным - вплоть до пожара, случайно устроенного фабричными прачками в 1914 году. Дворец пытались реставрировать, но военные действия во время Великой Отечественной окончательно превратили его в развалины. В таком виде замок Сапег простоял очень долго.
Интерьер Ружанского замка.
Около десяти лет назад правительство Беларуси начало реставрировать памятник архитектуры. К настоящему времени часть дворца восстановлена, внутри устроен музей, посвящённый старым владельцам замка и истории Ружан. Местные любители-краеведы проводят впечатляющие экскурсии. Кроме того, здесь можно заказать театрализованную свадьбу и официальным заключением брака. Стоит осмотреть и неотреставрированную часть дворца — она впечатляет даже в виде развалин. Главное, соблюдать осторожность.
Текст: Лилит Мазикина
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