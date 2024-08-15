Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнера

Мини-отель из морского контейнера.
Несмотря на то, что жилища из контейнеров – уже не новинка, архитекторы продолжают удивлять современных обывателей компактными домами, сделанными на основе этих металлических кубов. Так, в Австралии есть сеть комфортных гостиничных номеров из морских контейнеров, дизайн которых настолько продуман, что очутившись там, клиенты не замечают никакой разницы между этими жилищами и традиционными постройками.
Проект, реализованный австралийской архитектурной фирмой Contained.
Австралийская фирма Contained специализируется на строительстве микро-домов, основу которых составляют морские контейнеры, бывшие в употреблении. В производстве подобных жилищ акцент ставится на том, что их легко перемещать в любую точку земного шара. А еще архитекторы уделяют большое внимание практичности и стильному дизайну дома.
Гостиная в миниотеле из морского контейнера.
Комфортный гостиничный номер в 20-футовом контейнере.
Одним из последних реализованных проектов фирмы являются гостиничные номера. Каждый из них сделан из отдельного контейнера. Корпус жилища обшит тепло-, звуко- и гидроизоляционными материалами. Большие стеклянные двери и позволяют естественному свету проникать внутрь на протяжении всего дня.
"Двуспальная
Объем контейнера 33 куб. м. В этом пространстве нашлось место для двуспальной кровати размера, небольшой гостиной, кухни и санузла. Перед домиком под раскладным тентом оборудована просторная терраса.
Мини-кухня в жилище из контейнера.
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