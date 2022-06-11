10 способов применения фольги дома, которые пригодятся каждому

Применяем фольгу в быту.
Фольга очень примечательный материал, которому можно найти самые разные применения, в том числе и в быту. В сегодняшнем обзоре автор откроет сразу десять нестандартных способов использования фольги в домашних условиях. Наверняка некоторые из них пригодятся каждому зрителю.
Самые удивительные вещи могут быть сделаны из элементарной фольги. Использование этого материала может помочь в решении самых разных проблем и вопросов. Для чего именно можно использовать фольгу и как лучше это сделать смотрим в новом видео.
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