Как облегчить быт

омашние хозяйство порой отнимает много времени и сил. Но мы точно знаем, как облегчить для вас этот процесс. Благодаря нашим советам вы сможете справиться с любой бытовой ситуацией.







Мы расскажем, как легко уберечь столовое серебро от темного налёта. А также научим делать молочную пенку для любимого кофе без специальной бытовой техники. Каждая хозяюшка найдёт для себя что-то новое.





1. Спасаем обувь от промокания

2. Готовим пасту правильно!

3. Делаем ванну, полную пены

4. Как убраться на кухне быстро

5. Сыр надолго останется свежим

6. Спасаем столовое серебро от темного налёта

7. Очищаем сливное отверстие раковины

8. Спасаем обувь от неприятного запаха

9. Делаем молочную пенку для кофе

Ваша обувь больше не промокнетВ этом году зима выдалась уж очень слякотной. Кажется, что дождей было больше, чем снегопадов. А в связи с этим многие столкнулись с проблемой промокшей обуви. Казалось бы, очень осталась позади, но слякоть и лужи все ещё остались в нашей жизни. Если вы тоже устали от промокшей обуви, у нас для вас есть решение.Вам поможет обычное касторовое масло, которое наверняка найдётся в вашей аптечке. Следует хорошо промочить ватный диск маслом и втереть его в обувь. Особенное внимание следует уделить швам. Благодаря такому простому способу вас больше не будет беспокоить промокшая обувь.Идеальные пропорции в пастеВ последнее время все большей популярностью у хозяюшек пользуется паста. Ее приготовление не занимаем много времени и привносит разнообразие в привычный рацион семьи. Однако те из вас, кто готовил пасту, знает, как сложно бывает не переборщить именно со спагетти. Ведь если самой пасты будет больше, чем нужно, вкус блюда совершенно испортится.Но у нас для вас есть решение. Вам поможет обычная пластиковая бутылка. Сколько пасты помещается в горлышко, столько и нужно для порции на одного человека. Теперь вы сможете приготовить пасту с идеальными пропорциями, не боясь переборщить с макаронами.Целая ванна пеныНет ничего лучше после долгой зимней прогулки, чем расслабиться в горячей ванне с пеной. Но часто она заканчивается слишком быстро и расходуется не экономно. Но мы знаем, как это изменить.В следующий раз, когда будете набирать ванну, налейте пену в колпачок. Затем подставьте его прямо под струю воды. Таким образом, из маленького количества продукта вы сможете получить целую ванну любимых пузырьков.Легко очищаем пластикМы много раз делились с вами советами по тому, как отмыть плиту и холодильник. Но раньше не рассказывали, что может помочь справиться с пятнами на пластиковых поверхностях. Будь то ручки окон или двери, на которых также оседают частички жира.Для того чтобы вернуть пластику белоснежный вид, понадобится лишь канцелярский ластик. Самая обычная старательная резинка отлично сможет стереть ненавистные пятна жира. Попробуйте, и результат вас удивит.Сыр надолго останется свежимМногие из нас любят разнообразные сорта сыров. Но каждая хозяюшка знает, как порой сложно сохранить его свежесть надолго. Конечно, многие вкручены того, что нужно доставать сыр из заводской упаковки. Но что делать дальше, чтобы через пару дней он не начал портиться?Мы знаем лучшее решение. Заверните ваш сыр в пергаментную бумагу. Именно в ней сыр сможет храниться максимально длительное время. Он не засохнет и не покроется белым слоем, как это может произойти при хранении в пластиковом пакете. Пергамент сохранит сыр свежим и ароматным.Столовое серебро больше не потемнеетМногим из нас по наследству от старших поколений достались наборы столового серебра. Это не просто столовые принадлежности, а настоящая память поколений, которая навевает приятные воспоминания о детстве. Тем сильнее хочется сохранить ее в первозданном виде. Но ни для кого ни секрет, что со временем серебро часто темнеет.Чтобы не испортить внешний вид вашего наследства, вам потребуется лишь кусочек мела. Его следует обернуть в марлю и положить в ящик со столовым серебром. Удивительно, но такое простое действие не позволит вашим столовым принадлежностям покрыться темным налетом.Освежаем слив в раковине на кухнеСливное отверстие на кухне часто источает неприятный запах. Это связано с тем, что во время готовки туда часто попадают небольшие остатки еды и могут застревать, принося хозяюшке определённые сложности. Чтобы этого избежать, следует лишь регулярно чистить ваше сливное отверстие. И вам для этого даже не нужны будут дорогостоящие бытовые средства.Все, что вам потребуется, — это лимон. Следует нарезать половину лимона на кубики и выложить их прямо на сливное отверстие. Через минут десять пропустите очень горячую воду, которая вместе с лимонным соком прочистит слив. А также придаст вашей раковине приятный аромат.Избавим обувь от неприятного запахаВ холодное время года многие из нас сталкиваются с такой неприятной проблемой, как запах обуви. Это может сильно испортить настроение. Но мы знаем, как легко устранить даже самый сильный запах.Все, что вам нужно сделать — это взять обычное мыло и положить его в вашу обувь. Лучше всего с этой задачей справляется кусочек хозяйственного мыла. Но если его не оказалось под рукой, подойдёт и обычное ароматное мыло. Оставьте его в обуви на ночь, и на утро вы не почувствуете неприятного запаха.Легко и просто сделаем молочную пенкуМногие из нас любят капучино. И для того чтобы насладиться любимым напитком, вовсе не обязательно покупать специальную бытовую технику. Наша хитрость позволит вам наслаждаться молочной пенкой на кофе без лишних затрат.Налейте молоко в бутылку и поместите в неё любой металлический предмет. К примеру, язычок от жестяной банки. Закройте крышку бутылки и как следует потрясите ее. За счёт металлического язычка молоко взобьется в густую пену. А вы сможете наслаждаться любимым напитком без особых усилий.