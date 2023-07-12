5 чудодейственных рецептов с использованием куркумы, о которых вы не слышали

Паста из куркумы, основа рецептов

Паста из куркумы, основа рецептов

Куркума







Приготовление

Рецепт №1. Чай с куркумой

Чай с куркумой

Приготовление

Рецепт №2. Молоко с куркумой

Молоко с куркумой

Приготовление





Добавьте пальмовый сахар. Как только он растворится, вылейте все в стакан и добавьте шафран.





Рецепт №3. Смузи с куркумой

Смузи с куркумой

Приготовление

Рецепт №4. Маска-скраб для лица с куркумой

Маска-скраб для лица с куркумой

Приготовление

Рецепт №5. Масло из куркумы

Масло из куркумы