5 чудодейственных рецептов с использованием куркумы, о которых вы не слышали
Куркума известна многим любителям всевозможных пряностей. Её широко применяют в кулинарии: подкрашивают тесто, добавляют в плов, готовят соусы. Вот только не все знают о необычных способах её применения, а ведь её называют «золотым совершенством». Она и болезни вылечит, и красоту поможет сохранить, и в кулинарии пригодится.
Паста из куркумы, основа рецептов
Паста из куркумы, основа рецептов
Ингредиенты:
Куркума
порошок куркумы – 30 г
вода – 120 мл фильтрованной воды (если нужно, можно добавить больше)
молотый перец – 0,5 чайной ложки (необязательный ингредиент)
оливковое масло / миндальное масло / топленое сливочное масло – 0,5 чайной ложки (необязательный ингредиент).
Приготовление:
Приготовление
Поставьте кастрюлю со смесью порошка куркумы и воды на средний огонь.
Варите до тех пор, пока не исчезнет сырой запах куркумы (при необходимости добавьте воды).
Когда куркума будет готова, добавьте перец и топленое масло и снимите кастрюлю с огня.
Переложите пасту в герметичную емкость. В таком виде она может храниться в холодильнике около 2 недель.
Рецепт №1. Чай с куркумой
Чай с куркумой
Ингредиенты:
• паста из куркумы – 0,5 чайной ложки,
• вода – 240 мл,
• имбирь – щепотка натертого на терке имбиря,
• лимонный сок – 1 ч.л.,
• мед – по вкусу.
Приготовление:
Приготовление
Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в нее тертый имбирь и воду.
Затем добавьте пасту из куркумы и закипятите.
Добавьте лимонный сок и мед и хорошо перемешайте.
Процедите чай и вылейте в стакан.
Свойства чая:
• уменьшает симптомы сезонной аллергии,
• снижает симптомы простуды,
• куркума имеет противовоспалительные свойства, поэтому чай - отличное противозастойное и противоотечное средство,
• сильное болеутоляющее средство,
• мед – имеет антибактериальные свойства, он способствует выздоровлению. Он также снижает симптомы кашля и боли в горле.
Рецепт №2. Молоко с куркумой
Молоко с куркумой
Ингредиенты:
• паста из куркумы – ½ чайной ложки,
• молоко – 250 мл,
• имбирь – щепотка натертого на терке имбиря,
• порошок кардамона – 1/8 чайной ложки,
• молотый перец – 1/8 чайной ложки,
• пальмовый сахар – по вкусу,
• шафран – несколько нитей,
• немного воды.
Приготовление:
Приготовление
Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в нее тертый имбирь и немного воды, доведите до кипения (иногда свежий имбирь может свернуть молоко, чтобы избежать этого, лучше прокипятить его в воде).
Затем добавьте молоко, пасту из куркумы, молотый кардамон, молотый перец и доведите до кипения.
Добавьте пальмовый сахар. Как только он растворится, вылейте все в стакан и добавьте шафран.
Напиток готов!
Свойства напитка:
• молоко и куркума поддерживают здоровье костей,
• мощный антиоксидант,
• помогает от кашля и простуды,
• применяется при лечении диареи и нарушения пищеварения,
• применяется для очищения крови и детоксификации печени.
Рецепт №3. Смузи с куркумой
Смузи с куркумой
Ингредиенты:
• паста из куркумы – 0,5 чайной ложки,
• измельченный манго – 50 г,
• измельченный банан - 50 г,
• молоко – 250 мл,
• мед – по вкусу,
• молотая корица – ¼ чайной ложки,
• небольшой кусочек имбиря.
Приготовление:
Приготовление
Высыпьте все вышеуказанные ингредиенты в блендер и хорошо измельчите. (Можно добавить больше молока или воды до желаемой консистенции).
Подавайте в стакане, слегка припорошив молотой корицей.
Свойства напитка:
• противовоспалительное средство,
• способствует снижению веса , усиливая отток желчи, он является важным компонентом в переваривании жиров, применяется для детоксификации печени,
• имеет противораковые свойства – предотвращает образование раковых клеток и разрушает их,
• мощный антиоксидант,
• антибактериальное, антивирусное, антигрибковое средство – идеальное средство от простуды и гриппа,
• способствует оздоровлению кожи и уменьшает проблемы с кожей,
• куркума применяется для уменьшения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, диабета и депрессии.
Рецепт №4. Маска-скраб для лица с куркумой
Маска-скраб для лица с куркумой
Ингредиенты:
• молотая куркума – 1 чайная ложка,
• мука из гороха или нута – 2 столовые ложки,
• миндальное масло – 1 чайная ложка,
• молоко – 2-3 чайные ложки.
Приготовление:
Приготовление
Смешайте молотую куркуму, муку из горошка и миндальное масло и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. (Такую смесь можно оставлять на хранение в стеклянной емкости для последующего использования).
Возьмите 2 чайные ложки полученной смеси, добавьте в нее молоко и тщательно перемешайте, до образования однородной пасты.
Такую пасту можно наносить на кожу лица в качестве маски на 15 мин, а затем смывать водой.
Ее можно также использовать в качестве скраба для лица, смывать водой.
Свойства:
• Свойства куркумы как антиоксиданта и противовоспалительного средства очень важны при лечении кожных заболеваний, таких как:
• акне – использование маски помогает успокаивать пораженные участки кожи и заживляет шрамы от акне,
• экзема – использование маски для лица уменьшает воспаление и красноту,
• хронический дерматоз лица – маска способствует уменьшению количества прыщей и красноты,
• маски для лица с добавлением куркумы используются для омоложения кожи. Постоянное использование куркумы с разными комбинациями ингредиентов уменьшает появление морщин и улучшает контуры лица.
Рецепт №5. Масло из куркумы
Масло из куркумы
Ингредиенты:
• паста из куркумы,
• натуральное кокосовое масло
Приготовление:
Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в нее кокосовое масло и пасту из куркумы свежего помола.
Варите, пока не исчезнет запах сырости. Процедите смесь и храните в стеклянной емкости.
Масло будет готово к использованию, как только остынет.
Свойства:
• противовоспалительное средство,
• используется при артритах и заболеваниях суставов,
• антисептическое средство,
• полезно для печени,
• способствует устранению проблем с кожей (шрамы, трещины стоп и т.д.).
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