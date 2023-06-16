С нами не соскучишься!

8 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как правильно подобрать вино к еде

Правило «красное — к мясу, белое — к рыбе» действует до сих пор, но все-таки мир винно-гастрономических сочетаний несколько разнообразнее.

Публикуем простые правила, следуя которым вы научитесь правильно подбирать вино к своему блюду.

Как правильно подобрать вино к еде

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх