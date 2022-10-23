Два новых способа угона автомобиля: что должен знать водитель

Из-за санкций стран запада российский рынок автомобилей переживает не лучшие времена. Граждане все чаще обращаются за помощью к вторичном рынку. Растет и спрос на запчасти. Нужно ли говорить, что в таких условиях спрос на ворованные автомобили увеличивается в разы. Не так давно правоохранительными органами было отмечено сразу два новых способа воровства автомобилей.
Способ первый: подмена ключа
Машины стали угонять чаще. |Фото: smii.ru.
По сути своей мошенническая схема очень проста, но оттого и крайне эффективна. Злоумышленники связываются с жертвой, потенциальным продавцом машины, и просят транспортное средство на осмотр. Хуже всего то, что в этом случае о противоугонных средства в качестве рекламы расскажет сам хозяин… В частности, ничего не подозревающие граждане выкладывают информацию о секретных кнопках отключения сигнализации. Чаще всего преступники решаются на угон, если машина находится в приемлемом состоянии и в ней нет сложных противоугонных систем.
Ничего хорошего не происходи. |Фото: smii.ru.
Далее преступники просят показать оба ключа к автомобилю, под предлогом желания убедиться в их сохранности для оформления КАСКО. Во время знакомства с ключами, преступники отвлекают хозяина разговорами. Когда гражданин теряет бдительность, осуществляется замена ключей. Сразу после этого угонщики теряют интерес к покупке и удаляются. В большинстве случаев хозяин замечает пропажу ключа уже после совершения угона любимой «ласточки».
Способ второй: копирование сигнала
Взламывать больше не нужно. |Фото: tvoe-avto.com.
Второй способ куда более хитрый и трудоемкий, чем первый. Однако от этого ничуть не менее эффективный. Машину все так же просят на осмотр, после чего делают вид, что она понравилась. После этого автомобилисту предлагают провести технический осмотр за счет потенциального покупателя, и он соглашается.
Ключ можно подделать. ¦Фото: balakovo.online.
Следом преступники договариваются о месте проведения техосмотра в таком месте, где машину можно будет поднять для осмотра днища. Пока выполняются все процедуры, преступники завладевают ключом, сигнал которого копируют при помощи специального устройства. В большинстве таких случае работники мастерской даже не догадываются о том, что в действительности работают на бандитов. После ТО от покупки машины отказываются, а спустя некоторое время ее угоняют.
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