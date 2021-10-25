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Обратная тяга вентиляции: как быть в такой ситуации и что можно сделать


Обратная тяга вентиляции: как быть в такой ситуации и что можно сделать

Главная задача вентиляционной системы в любом помещении – обеспечение бесперебойной циркуляции воздушных масс, вывод грязного воздуха из помещения. Как и все созданное в этом мире руками человека, вентиляция может функционировать неправильно. Самой распространённой проблемой была и остается обратная тяга воздуха. Происходит это по одной из нескольких причин.

Почему воздух тянет обратно


Почему так происходит. /Фото: studdesign.ru.

Почему так происходит. /Фото: studdesign.ru.

 

В первую очередь на появление обратной тяги вентиляции влияет герметичность помещения. Не лучшим образом на ней сказываются современные пластиковые окна, которые очень часто нарушают идею естественной циркуляции «вытяжка-окно» воздуха в квартире. Происходит это из-за того, что пластиковые окна не способствуют выведению теплого воздуха из помещения. Они очень полезны для экономии тепла, но не очень хороши в вопросе вентиляции. Итогом этого может стать обратное движение воздуха в помещение. Вместе с ним будет лететь пыль и мусор из вентиляции.
Вентиляция загрязняется. /Фото: klademkirpich.ru.

Вентиляция загрязняется. /Фото: klademkirpich.ru.

 

Еще одной широко распространенной причиной обратной тяги является неправильный размер поперечного канала сечения вентиляции. Данная проблема появляется исключительно из-за ошибок, допущенных при проектировании дома. Широко распространена такая беда в частных домах.
Помимо двух «больших» причин существует множество более редких и мелких. В их числе неправильная работа вытяжной системы или вентилятора, попадание в вентиляционный канал посторонних предметов (в том числе сажи, снега, мусора), специфический ветер.

Что же делать


Лучше всего вызвать специалиста. /Фото: topventilyaciya.ru.

Лучше всего вызвать специалиста. /Фото: topventilyaciya.ru.

 

В первую очередь лучше всего при появлении проблем с вентиляцией вызвать экспертов для проведения оценки. Само собой такая услуга является платной, однако она позволит в максимально коротки сроки выявить и устранить все проблемы. Специалисты дадут рекомендации по поводу дальнейших действий. Кроме того, можно сразу прибегнуть к помощи мастера, который по возможности оперативно и качественно устранит все неполадки вентиляции. Если же хозяин уверен в своих силах, он может попытаться решить проблему сам.
Стоит установить на окно приточный клапан. /Фото: lucheeotoplenie.ru.

Стоит установить на окно приточный клапан. /Фото: lucheeotoplenie.ru.

 

Если проблемы с вентиляцией происходят из-за герметичности помещения, то лучшее (и самое простое), что можно сделать – установить на окно приточный клапан. Данное устройство гарантирует подачу свежего воздуха даже тогда, когда все окна и двери наглухо закрыты. Существуют также модели клапанов для установки в стену.
Со всеми остальными проблемами - к специалистам. /Фото: stroiprom.com.

Со всеми остальными проблемами - к специалистам. /Фото: stroiprom.com.

 

Если канал вентиляции банально загрязнён – его придется чистить. Почистить своими силами вентиляцию реально только в собственном доме, так как только в таком случае у владельца есть неограниченный доступ к шахтам. В многоквартирном доме придется вызывать специального мастера. Конечно, близлежащие к решетке каналы можно почистить и пылесосом, но помогает это далеко не всегда.

Во всех остальных случаях без помощи специально обученных людей обойтись не получится, особенно если речь идет о городском многоквартирном доме. Например, устранить нарушение системы вентиляции из-за перепланировки соседей точно никак не выйдет.

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Обратная тяга вентиляции: как быть в такой ситуации и что можно сделать

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Обратная тяга вентиляции: как быть в такой ситуации и что можно сделатьПодписаться на мой Instagram
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