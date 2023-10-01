Дар океана: Как выращивают водоросли, которые позже превратятся в косметику

Фермы в Занзибаре не похожи на привычные нам фермы с коровами и курочками — Занзибар находится на островах, и основная деятельность местных жителей так или иначе связана с океаном. На местных фермах вместо картофеля и подсолнечника выращивают морские водоросли, которые позже превращают в дорогостоящую органическую косметику.
Женщины в воде привязывают водоросли к веревкам.
Занзибар находится в Индийском океане напротив современной Танзании. Здесь очень тепло круглый год и очень влажно. Крупной промышленности здесь нет, поэтому природа достаточно чистая и выглядит всё вокруг, как настоящий рай на земле. Стоит ли удивляться, что основа экономики Занзибара — это туризм. Однако те из жителей, которые не участвуют в туристическом бизнесе, чаще всего или выращивают специи на продажу, или морские водоросли.
Под палящим солнцем Занзибара опасно находиться целый день без одежды.
Еще 20 лет назад таких ферм на берегу Занзибара было 450. Сейчас — всего лишь 150. Причиной того, что заниматься выращиванием водорослей стало невыгодно, является изменение климата. «У нас очень много проблем из-за потепления, — рассказывает Мванайша, которая вместе со всей своей семьей выращивает водоросли, — Когда заходишь в океан, то видно, что песок перегревается и водоросли умирают. Так начало происходить с 2011 года».
Ферма морских водорослей.
Само выращивание водорослей не требует особого внимания. 90% всех фермеров здесь составляют женщины, и для них это вполне посильная работа. Недалеко от берега, где вода достает до пояса, устанавливают палки с расстоянием в пару метров друг от друга. К палкам прикрепляют яркую синюю веревку, к которой привязывают водоросли. Через 45 дней каждый пучок водорослей достигает примерно одного килограмма веса — тогда эти водоросли собирают и относят на берег.
Мванайша со своей родственницей подвязывают водоросли.
Весь уход за водорослями в океане сводится к тому, чтобы вовремя отлавливать отвязавшиеся пучки водорослей и привязывать их обратно. Это занимает много времени, однако не так тяжело физически. Затем, когда водоросли вырастают достаточно большими, их собирают, приносят на берег, высушивают и измельчают в муку. Это уже гораздо труднее делать, чем ухаживать за водорослями.
Мыло, сделанное из муки из водорослей.
Муку из водорослей фермеры везут в город и там продают либо на рынке, либо компаниям, которые производят органическую косметику. Так, например, 10 лет назад на этом острове появилась крупная компания, на которой занимаются выращиванием водорослей в больших масштабах. Позже они превращают водоросли в мыло, крема и масла для тела, скрабы и другие продукты по уходу за телом премиум класса. Эта же компания при открытии предложила всем местным фермерам бесплатные мастер-классы по созданию подобных продуктов у себя дома.
Ферма водорослей в Индийском океане.
Вот и Мванайша у себя дома смешивает воду, муку из водорослей, кокосовое масло, соду и эфирные масла, чтобы сделать мыло, которым будет пользоваться вся ее семья. Мванайша также делает мыло на продажу — его покупают как местные жители, так и туристы.
Сбор водорослей.
Однако за последние несколько лет проблемы начались с самым, казалось бы, беспробленым этапом производства муки из водорослей. Из-за потепления водоросли стало обжигать — в теплой воде на них начали нападать грибки, делая водоросли непригодными для дальнейшей обработки. Теоретически можно перенести фермы дальше в воду, но большинство местных женщин не умеет плавать, да и потом тогда фермерство будет гораздо более опасным занятием. Именно из-за изменившегося климата количество ферм на Занзибаре сократилось в 3 раза.
Пучок водорослей в руках у Мванайши.
«Если климат будет таким же, как и сейчас, мы еще справимся, — говорит Мванайша. — А если он еще потеплеет, нам придется закрыть свою ферму». В идеале Мванайша хотела бы, чтобы у ее семьи была хоть какая-то машина, чтобы помогла им справиться с самой тяжелой частью работы. «Мы всё делаем вручную, — рассказывает женщина. — И нам нужны машины, особенно для того, чтобы толочь водоросли в муку. Вот тогда бы мы бы вообще ни от кого ни зависели».
Побережье Занзибара.
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