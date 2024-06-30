Как сделать кухню роскошной без ремонта и тонны денег

Порой достаточно внести в интерьер кухни всего несколько деталей, чтобы она вмиг преобразилась. Подсветка, коврики, стильная столешница, открытые полки вместо глухих фасадов – и это далеко не весь список.







Мы расскажем, как с помощью недорогих элементов модернизировать кухню, чтобы она стала выглядеть роскошно.

Идея 1: Открытые полки вместо глухих шкафчиков

Идея 2: Новый цвет фасадов

Идея 3: Замена фурнитуры

Идея 4: Коврики для уюта

Идея 5: Стильная столешница

Идея 6: Современная бытовая техника

Идея 7: Обновленное освещение

Идея 8: Ухоженная зона мойки

Идея 9: Неожиданные детали

Открытые полки сделают пространство легчеЗачастую кухни выглядят неуютно, потому что кажутся маленькими и темными. Исправить ситуацию легко – достаточно заменить один или несколько шкафчиков открытыми полками. Это отличный способ разгрузить пространство, сделать его легче, светлее и воздушнее. Не хотите избавляться от шкафов, жертвуя удобными системами хранения? Тогда используйте парящие полки в качестве акцента.Расставьте на них красивую посуду, добавьте деревянный декор, украсьте поверхность стильной вазой с сухоцветами или искусственными растениями (важно, чтобы они выглядели максимально натурально). Постарайтесь, чтобы композиция выглядела гармонично – в этом случае она с легкостью создаст общее впечатление дороговизны.Кухонные шкафчики до и после перекраски.Надоел старый кухонный гарнитур? Увы, новая мебель, скорее всего, влетит в копеечку. Но ведь не обязательно полностью обновлять шкафчики. Если они в хорошем состоянии, и вы бы хотели лишь немного изменить их внешний вид, тогда на помощь придет обычная краска. В некоторых случаях это работает даже лучше, чем полная замена шкафов, например, если они сделаны из натурального дерева.Цвет гарнитура может быть любым – выбирайте тот, который придется по душе. Единственное, что следует учитывать – его сочетание с остальной обстановкой. Опытные дизайнеры рекомендуют выбирать насыщенные цвета, которые можно встретить в природе, например, песочный или лесной зеленый. Если столешница и стены на кухне нейтрального оттенка, выбирайте краску для фасадов контрастного темного цвета, чтобы они выгодно выделялись на общем фоне.На заметку: После того, как вы закончите с подбором краски, обратитесь за помощью к профессиональным малярам. Это тот вопрос, на котором лучше не экономить, ведь лишь специалисты способны покрасить мебель таким образом, что она еще много лет будет выглядеть как новая. Не будет проплешин, неровностей, неравномерного оттенка – все будут думать, что вы только вчера приобрели гарнитур в магазине.Ручки на шкафчиках могут быть разными.На этапе покраски можете сразу купить новую фурнитуру – она выгодно завершит апгрейд шкафчиков. Большинство дизайнеров рекомендуют отдавать предпочтение одинаковым ручкам, однако есть и те специалисты, которые склоняют чашу весов в сторону эклектики. Если вы также считаете, что у гарнитура должна быть изюминка, подберите несколько контрастных ручек – это придаст кухне индивидуальный вид. Самый простой вариант, если не хотите рисковать, – установить ручки одного цвета, но разной формы. Например, на верхних шкафчиках черные «кнопки», а на нижних – «ракушки».С ковриком кухня выглядит теплее и уютнееСуществует стереотип о том, что ковры на кухне – лишняя трата денег. Мол, они лишь собирают на себе пыль, капли жира, воды, и прочие загрязнения. Однако, если посмотреть на интерьеры, которые дизайнеры дополнили коврами, можно смело сказать, что они смотрятся в обстановке более, чем уместно. Текстиль добавляет характера, объединяет воедино все детали интерьера, придает ему цельность и непрерывность. Главное – выбирать изделия правильного цвета. В ковре должны присутствовать оттенки, которые есть в остальной части кухни, чтобы получилась гармоничная картинка. Не бойтесь добавлять цветов, узоров и текстур – от этого дизайн комнаты лишь выиграет.Столешница под дерево всегда смотрится выигрышно.Если не хотите перекрашивать фасады, замените столешницу – это еще один полезный прием для создания роскошной кухни. На первый взгляд может показаться, что новая рабочая поверхность обойдется дорого, но по факту все будет зависеть от материала, который вы выберете. Например, столешница из натурального камня, конечно, влетит в копеечку, но современные имитации природных материалов выглядят ничуть не хуже. Поэтому смело отдавайте предпочтение искусственному мрамору или поверхности из МДФ «под дерево».Особого тепла и уюта помещению добавят белый дуб и орех. Это универсальные материалы, которые сочетаются практически с любыми фасадами. А если вам нужен совсем бюджетный вариант, тогда просто покрасьте старую столешницу в новый цвет. И не бойтесь ярких оттенков – если шкафы и стены белые, контрастная рабочая поверхность будет смотреться на их фоне очень выигрышно.Чайник тоже может быть стильнымПришло время обновить кофемашину, чайник или тостер, которые всегда стоят на виду? Тогда советуем обращать внимание не только на функциональность и практичность прибора, но также на его внешний вид. Сейчас в моде ретро-дизайн, а также сдержанные темные и светлые модели, которые смотрятся минималистично, но все равно привлекают к себе внимание. Это тот самый момент, когда техника, кроме своей основной задачи, выполняет еще и декоративную.Что касается приборов, которые плохо смотрятся, но еще работают, то их можно убрать в шкаф, чтобы они не портили интерьер кухни. В целом, старайтесь оставлять на столешнице и открытых полках только те устройства, которыми вы пользуетесь ежедневно. Чем меньше техники на виду, тем более лаконичной и обтекаемой выглядит обстановка.Должно быть несколько источников освещенияУ вас никогда не получится эффективно организовать рабочее пространство на кухне, если вы не продумаете освещение. Но это далеко не все его полезные свойства. Дизайнеры используют светильники для зонирования, расстановки акцентов, украшения интерьера, не уставая повторять, что хорошее освещение улучшит любой интерьер, в то время как плохое – разрушит даже самый дорогой и продуманный.Внимательно посмотрите на свою кухню и подумайте, какие светильники будут в ней смотреться особенно гармонично. Потолочные лампы, настенные бра, точечные светильники, светодиодные ленты и даже торшеры – выбирайте те изделия, которые идеально впишутся в эстетику вашей кухни. Вы удивитесь, насколько сильно помещение преобразится благодаря обновленному освещению!Зона раковины должна быть красивой и аккуратнойОдной из самых заметных зон на кухне является не фартук и не обеденная группа, а мойка. Неожиданно, правда? Тем не менее, именно на нее чаще всего обращают внимание гости. Поэтому, если вы хотите добавить интерьеру какую-то изюминку, установите стильный смеситель, добавьте интересный дозатор для мыла, повесьте красивые полотенца. Порой даже этих простых действий будет достаточно для того, чтобы помещение стало выглядеть по-другому.Если бюджет позволяет, можете пойти еще дальше и заменить саму раковину. Гладкая модель из нержавеющей стали впишется практически в любой интерьер. Также хорошо смотрятся изделия из камня, гранитной крошки и пр. Выбирайте ту мойку, которая лучше всего впишется в обстановку комнаты.Повесьте зеркала или поставьте диван.Как насчет того, чтобы визуально увеличить пространство и наполнить его светом с помощью зеркал? Или дополнить интерьер небольшим мягким диванчиком, чтобы иметь возможность принимать на кухне больше гостей? А может, заполните пустующий угол уютным креслом, где вечерами получится устроиться с любимой книгой в руках? Не бойтесь экспериментировать – именно на этом строится индивидуальность интерьера.