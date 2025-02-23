20 вещей, которые вернут вас в детство

Если ваше детство пришлось на 80-90-е годы, вам точно есть что вспомнить о тех далеких временах. Эпохи менялись так быстро, что мы как будто успели прожить несколько разных жизней.



Наше детство было прекрасным и по-своему сумасшедшим. Окунувшись в воспоминания, мы решили составить небольшую подборку окружавших нас атрибутов тех лет.

Умывальник нашего детства

Петушки

Жевательная резинка «Гудрон»

Заморские сладости

Winamp

Первый автосимулятор

Занавески из скрепок

Дискотеки

Радуга

Неведомая штука

А вы помните этот вкус?

Вавилонская башня

Игровые приставки

Петух или курица?

Капор из ангоры

Первые мыши

Значки с приколами

Домашнее лото

Компьютерные клубы

Часы Montana