Рейтинг традиционных блюд еврейской кухни

Еврейская гастрономия, в отличие от многих других кухонь мира, подчинена строгому своду религиозных правил. Все блюда готовятся в соответствии с кашрутом — требованиям Галахи, еврейского Закона. Так, по закону строго запрещено сочетать мясные и молочные продукты, употреблять свинину, верблюжатину, мясо дамана и зайца, а также насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Кошерными считаются только одновременно жвачные и парнокопытные — коровы, козы, овцы, жирафы, лоси. Разрешается употреблять мясо птиц — гусей, кур, индеек, перепел, уток. Забой животных осуществляется также по особым правилам. Что касается рыбы, она мясом не считается; кошерная рыба должна иметь чешую и плавники.



Перед приготовлением продукты тщательно осматриваются и моются. Они не должны иметь никаких дефектов.



Стоит также отметить, что традиционная еврейская кухня делится на ашкеназскую и сефардскую. Евреи, проживающие в Европе, придерживаются традиций первой, в то время как евреи ближнего востока — второй.







Маца.







Форшмак.







Хумус.







Фалафель.







Жареные артишоки.







Латкес.







Куриный бульон с кнедлями на основе перетертой в муку мацы.







Чолнт.







Гефилте фиш







Мацебрай.







Циемес.







Хала.







Бейгл.







Хоменташен.







Суфгания.



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