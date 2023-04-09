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Долина святых в Бретани

В Бретани, на северо-западе Франции, в коммуне Карно расположена необычная холмистая местность, которую называют Долиной святых. Проект не так давно зародился, так что в будущем его создатели планируют занять тысячами гранитных статуй.

Долина святых в Бретани

Инициатором и разработчиком идеи является местный выходец, философ Филипп Абжан (Philippe Abjean). Финансируется проект исключительно за счет пожертвований общины и любого желающего. Если вы хотите установить скульптуру своего святого, то вам это обойдется примерно в 12 тысяч евро. Филипп считает, что нельзя разделять в долине религии. Поэтому, здесь присутствуют святые из кельтской, галло-римской и христианской религий. Примечательно, что ни одна скульптура не похожа на другую, так как каждую создает только один выбранный скульптор. В данный момент число статуй перевалило за шестой десяток, и количество продолжает расти.

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

Долина святых в Бретани

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