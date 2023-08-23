10 иномарок, которые были очень редкими гостями на дорогах Советского Союза

Для рядового советского гражданина автомобиль-иномарка был почти недоступной роскошью. Тем не менее, модели авто иностранного производства на дорогах страны встречались. Вовсе не обязательно ими владели иностранные послы. Впрочем, были среди таких авто и очень редкие образцы, что повышало уровень внимания к ним.
1. Alfa-Romeo
Таких было немного.
Автомобилей Alfa-Romeo сделанных в 1930-1940-е годы, в СССР было совсем немного. Известно всего о четырех единицах. Речь идет главным образом о моделях за индексом 6С2300 от 1936 года с 6-цилиндлровым мотором и алюминиевым кузовом. Сейчас такой раритет стоит около 250 тысяч евро за машину.
2. Rolls-Royce Silver Shadow
Редкий гость на дорогах СССР.
Сам по себе этот автомобиль совсем не редкость, даже напротив - Rolls-Royce Silver Shadow является одной из самых массовых моделей производителя. Однако в Советском Союзе увидеть такой автомобиль было крайне сложно. Достоверно известно, что одна «Тень» была в распоряжении Брежнева.
3. FIAT Dino
Хороший автомобиль.
Такой итальянский спортивный жеребец в СССР был всего один. Первоначально машину для себя приобрел один из дипломатов страны. Спустя некоторое время она попала в руки актера и режиссера Ивана Дыховичного. После распада страны FIAT Dino где-то затерялся.
4. Adler Trumpf Junior 1E
Настоящий раритет на авторынке.
Совсем уж не пафосный Adler Trumpf Junior 1E в наши дни настоящий раритет, который коллекционеры оторвут с руками. Всего потому, что сделанный в 30-е годы прошлого века автомобиль, сошел с конвейера в количестве всего 22 штук. Известно, что пара таких каким-то образом попала и в СССР.
5. Renault Caravelle
Можно было пересчитать по пальцам двух рук.
На мировом рынке Renault Caravelle редкостью не было, однако даже в советской Москве такая машина вызывала к себе повышенный интерес со стороны водителей и прохожих. Один такой автомобиль был у Хрущева. Еще одна модель Renault Caravelle принадлежала кому-то из дипломатов.
6. Chrysler Imperial La Baron
Интересный образец.
Американских автомобилей в СССР было больше всего (как иронично). Попадали в страну они главным образом от дипломатов США и Канады, а также Японии. Вот такой Chrysler Imperial La Baron со временем смог заполучить композитор Арно Бабаджанян.
7. Matra Djet V
Подарок Гагарину.
Легендарный спортивный автомобиль Matra Djet V был в СССР всего один и принадлежал он Юрию Гагарину. Машину ему подарили обожатели из Франции. После смерти космонавта, Matra Djet V попала в руки коллекционера авто в Литве.
8. Mercedes-Benz 770К
Попал в СССР, как трофей.
Такие автомобили обслуживали высших чиновников рейха, однако после войны попали в Советский Союз в качестве трофеев. Парочка Mercedes-Benz 770К была приписана после 1945 года к управлению НКГБ в Ленинграде.
9. Rolls-Royce Wraith
Настоящая классика.
Этот гордый Rolls-Royce Wraith долгие годы использовался в качестве парадного автомобиля в Латвии. Сделанный еще в 1939 году он прослужил верой и правдой городу аж до 1970. Впоследствии машину списали, и сейчас она находится в одном из городских музеев.
10. Mercedes-Benz SL
Вот такой автомобиль.
После распада СССР Mercedes-Benz SL в России был не редкостью. Однако в советское время, число таких автомобилей в стране можно было сосчитать по пальцам одной руки. По некоторым данным, несколько Mercedes-Benz SL числились за КГБ СССР.
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