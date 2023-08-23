С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Симпатичный представитель копытныхОсел: 6 фактов, к...
  • Traveller
    8 фактов о жизни ...
  • Traveller
    Вот по поводу "чистоты" в Дубае я бы поспорил. Автор явно не бывал в самом-самом районе - Дубай Марина. 😂8 фактов о жизни ...

10 иномарок, которые были очень редкими гостями на дорогах Советского Союза


10 иномарок, которые были очень редкими гостями на дорогах Советского Союза

Для рядового советского гражданина автомобиль-иномарка был почти недоступной роскошью. Тем не менее, модели авто иностранного производства на дорогах страны встречались. Вовсе не обязательно ими владели иностранные послы. Впрочем, были среди таких авто и очень редкие образцы, что повышало уровень внимания к ним.

1. Alfa-Romeo


Таких было немного.

Таких было немного.

 

Автомобилей Alfa-Romeo сделанных в 1930-1940-е годы, в СССР было совсем немного. Известно всего о четырех единицах. Речь идет главным образом о моделях за индексом 6С2300 от 1936 года с 6-цилиндлровым мотором и алюминиевым кузовом. Сейчас такой раритет стоит около 250 тысяч евро за машину.

2. Rolls-Royce Silver Shadow



Редкий гость на дорогах СССР.

Редкий гость на дорогах СССР.

 

Сам по себе этот автомобиль совсем не редкость, даже напротив - Rolls-Royce Silver Shadow является одной из самых массовых моделей производителя. Однако в Советском Союзе увидеть такой автомобиль было крайне сложно. Достоверно известно, что одна «Тень» была в распоряжении Брежнева.

3. FIAT Dino


Хороший автомобиль.

Хороший автомобиль.

 

Такой итальянский спортивный жеребец в СССР был всего один. Первоначально машину для себя приобрел один из дипломатов страны. Спустя некоторое время она попала в руки актера и режиссера Ивана Дыховичного. После распада страны FIAT Dino где-то затерялся.

4. Adler Trumpf Junior 1E


Настоящий раритет на авторынке.

Настоящий раритет на авторынке.

 

Совсем уж не пафосный Adler Trumpf Junior 1E в наши дни настоящий раритет, который коллекционеры оторвут с руками. Всего потому, что сделанный в 30-е годы прошлого века автомобиль, сошел с конвейера в количестве всего 22 штук. Известно, что пара таких каким-то образом попала и в СССР.

5. Renault Caravelle


Можно было пересчитать по пальцам двух рук.

Можно было пересчитать по пальцам двух рук.

 

На мировом рынке Renault Caravelle редкостью не было, однако даже в советской Москве такая машина вызывала к себе повышенный интерес со стороны водителей и прохожих. Один такой автомобиль был у Хрущева. Еще одна модель Renault Caravelle принадлежала кому-то из дипломатов.

6. Chrysler Imperial La Baron


Интересный образец.

Интересный образец.

 

Американских автомобилей в СССР было больше всего (как иронично). Попадали в страну они главным образом от дипломатов США и Канады, а также Японии. Вот такой Chrysler Imperial La Baron со временем смог заполучить композитор Арно Бабаджанян.

7. Matra Djet V


Подарок Гагарину.

Подарок Гагарину.

 

Легендарный спортивный автомобиль Matra Djet V был в СССР всего один и принадлежал он Юрию Гагарину. Машину ему подарили обожатели из Франции. После смерти космонавта, Matra Djet V попала в руки коллекционера авто в Литве.

8. Mercedes-Benz 770К


Попал в СССР, как трофей.

Попал в СССР, как трофей.

 

Такие автомобили обслуживали высших чиновников рейха, однако после войны попали в Советский Союз в качестве трофеев. Парочка Mercedes-Benz 770К была приписана после 1945 года к управлению НКГБ в Ленинграде.

9. Rolls-Royce Wraith


Настоящая классика.

Настоящая классика.

 

Этот гордый Rolls-Royce Wraith долгие годы использовался в качестве парадного автомобиля в Латвии. Сделанный еще в 1939 году он прослужил верой и правдой городу аж до 1970. Впоследствии машину списали, и сейчас она находится в одном из городских музеев.

10. Mercedes-Benz SL


Вот такой автомобиль.

Вот такой автомобиль.

 

После распада СССР Mercedes-Benz SL в России был не редкостью. Однако в советское время, число таких автомобилей в стране можно было сосчитать по пальцам одной руки. По некоторым данным, несколько Mercedes-Benz SL числились за КГБ СССР.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 иномарок, которые были очень редкими гостями на дорогах Советского Союза

И не забудьте:
10 иномарок, которые были очень редкими гостями на дорогах Советского СоюзаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Москваг. Санкт-Петербург

Картина дня

наверх