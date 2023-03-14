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Проект самого высокого здания в мире

Уже даже не удивляет тот факт, что очередной проект самого высокого в мире здания планируется построить в Дубае. Испанский архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava) официально подтвердил разработку рекордной по высоте башне.

Проект самого высокого здания в мире


Стоит отметить, что точная высота конструкции пока не указана. Архитектор лишь сообщает, что она будет «немного выше башни Бурдж-Халифа». Напомним, что это здание возвышается на 828 метров. Новая башня будет расположена в строящейся Дубайской гавани и станет ее венцом. Это позволит окончательно переместить центр развлечений мегаполиса именно на побережье. В верхней части конструкции предусмотрена панорамная комната с обзором неба и окрестностей, насколько хватит человеческого глаза. По традиции, в башне появится фешенебельный отель и целый ворох роскошных бутиков. Сдача объекта планируется к 2020-му году, когда в Дубае пройдет всемирная выставка.

Проект самого высокого здания в мире

Проект самого высокого здания в мире

Проект самого высокого здания в мире

Проект самого высокого здания в мире

Проект самого высокого здания в мире



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