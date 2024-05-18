20 оригинальных полок, которые можно смонтировать своими руками

Полка в форме стрелочки смонтированная из водопроводных труб.
Полка - полезнейший элемент интерьера. С ее помощью можно сэкономить много места. Она также будет прекрасным стилистическим решением, способным гармонично дополнить почти любой интерьер. Самое главное, что полку можно поместить в любой комнате, так как их огромное множество видов. Некоторые из наиболее классных и были собраны в этом обзоре. Но самое главное в том. что эти полки не продаются, их можно сделать только своими руками.
1. Практично и стильно
Серые полочки, отлично вписывающиеся в интерьер гостиной комнаты.
2. Полки из натуральных материалов
Полки разных размеров могут стать настоящим украшением в интерьере.
3. Необычные настенные полки
Квадратные полки - необычное и многофункциональное решение.
4. Оригинальное решение
Совмещенные квадратные полки для настоящих поклонников креативного дизайна.
5. Простота и комфорт
Простые настенные полки в виде лестницы для гостиной комнаты.
6. Эталон стиля
Современные настенные полки в стиле модерн.
7. Настенные полочки из натурального дерева
Очаровательные деревянные полочки, которые можно сделать своими руками.
8. Полочки для книг
Небольшие настенные полочки для книг клиновидной формы.
9. Экономия пространства
Тематические полки занимающие немного места и не загромождающие пространство в комнате
10. Полки необычной формы
Настенные полки необычной формы для совершенного интерьера.
11. Подвесная полка
Подвесная полка, сделанная из старого шкафчика - мебель, которая не займет много места.
12. Строгость линий
Полки красного цвета подойдут практически для любого интерьера.
13. Полка из труб
Полка в форме стрелочки смонтированная из водопроводных труб.
14. Яркие настенные соты
Полка – соты создана специально для ценителей оригинального дизайна.
15. Смелое решение
Полки, встроенные в кресло, подходят для тех, кто хочет по-настоящему сэкономить пространство.
16. Полка в форме рояля
Отличная полка для книг в форме рояля.
17. Полки в форме цветка
Полки для книг совмещенные на стене в одну композицию.
18. Полка-светильник
Многофункциональный стеллаж для книжных полок.
19. Строительные леса
Настенные полки напоминающие строительные леса.
20. Ветка дерева
Настенная полка, смонтированная в форме ветки.
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