20 оригинальных полок, которые можно смонтировать своими руками

Полка в форме стрелочки смонтированная из водопроводных труб.

1. Практично и стильно

Серые полочки, отлично вписывающиеся в интерьер гостиной комнаты.

2. Полки из натуральных материалов

Полки разных размеров могут стать настоящим украшением в интерьере.

3. Необычные настенные полки

Квадратные полки - необычное и многофункциональное решение.

4. Оригинальное решение

Совмещенные квадратные полки для настоящих поклонников креативного дизайна.

5. Простота и комфорт

Простые настенные полки в виде лестницы для гостиной комнаты.

6. Эталон стиля

Современные настенные полки в стиле модерн.

7. Настенные полочки из натурального дерева

Очаровательные деревянные полочки, которые можно сделать своими руками .

8. Полочки для книг

Небольшие настенные полочки для книг клиновидной формы.

9. Экономия пространства

Тематические полки занимающие немного места и не загромождающие пространство в комнате

10. Полки необычной формы

Настенные полки необычной формы для совершенного интерьера.

11. Подвесная полка

Подвесная полка, сделанная из старого шкафчика - мебель, которая не займет много места.

12. Строгость линий

Полки красного цвета подойдут практически для любого интерьера.

13. Полка из труб

Полка в форме стрелочки смонтированная из водопроводных труб.

14. Яркие настенные соты

Полка – соты создана специально для ценителей оригинального дизайна.

15. Смелое решение

Полки, встроенные в кресло, подходят для тех, кто хочет по-настоящему сэкономить пространство.

16. Полка в форме рояля

Отличная полка для книг в форме рояля.

17. Полки в форме цветка

Полки для книг совмещенные на стене в одну композицию.

18. Полка-светильник

Многофункциональный стеллаж для книжных полок.

19. Строительные леса

Настенные полки напоминающие строительные леса.

20. Ветка дерева

Настенная полка, смонтированная в форме ветки.