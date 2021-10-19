Текила-трюк, или Как эффективно использовать соль во время уборки

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Трюк текилы, или Как использовать в хозяйстве соль с лимоном.

Соль не зря издавна называли белым золотом. Способов ее применения огромное множество. Помимо самого очевидного - использования в качестве приправы для еды - хозяйки используют ее как альтернативу специализированным чистящим средствам



не зря издавна называли белым золотом. Способов ее применения огромное множество. Помимо самого очевидного - использования в качестве приправы для еды - хозяйки используют ее как альтернативу специализированным чистящим средствам . При доле сноровки с солью и еще одним ингредиентом можно отмыть едва не половину вещей в доме. Такой способ в шутку называют «трюком текилы».

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Чистка кастрюли из нержавейки: до и после.

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Чистка раковины из нержавейки.