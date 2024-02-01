30 неожиданных ретрофотографий знаменитостей, которых застали в неформальной обстановке

Ретро-фотографии звезд и знаменитостей.

1. Софи Лорен (Sophia Loren)

Итальянская актриса, которая предпочитает есть пасту и пить вино, чем носить одежду маленького размера.

2. Диана, принцесса Уэльская (Diana, Princess of Wales)

Ее высочество принцесса Диана с детьми во время посещения Диснейленда.

3. Фредди Меркьюри (Freddie Mercury)

В 1980-м году во время выхода «на бис» певец и вокалист группы «Queen» появился на сцене сидя на плечах у Дарта Вейдера .

4. Николь Кидман (Nicole Kidman)

Реакция австралийской актрисы после подписания соглашения на бракоразводный процесс с Томом Крузом (Tom Cruise).

5. Джеймс Дин (James Dean)

Восходящая звезда кинематографа со своим котом Маркусом в Нью-Йорке в 1954 году.

6. Дэвид Боуи (David Bowie)

Снимок знаменитого британского рок-певца, сделанный фотографом Мишель Хадди (Michel Haddi) в 1993 году.

7. Брэд Питт (Brad Pitt)

Американский актер и любимец миллионов женщин в период съемок фильма « Троя ».

8. Майкл Джексон и Пол Маккартни (Michael Jackson аnd Paul Mccartney)

Просто две музыкальные звезды моют посуду на кухне в 1982 году.

9. Одри Хепберн (Audrey Hepburn)

Британская актриса и икона стиля во время посещения Парижа в мае 1955 года.

10. Милла Йовович (Milla Jovovich)

13-летняя молодая звезда на черно-белом снимке американского фотографа Герба Ритца (Herb Ritts).

11. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)

Американская актриса и самая знаменитая блондинка Голливуда 1950-х годов.

12. Киану Ривз (Keanu Reeves)

Снимок канадского актера, созданный знаменитым американским фотографом Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz) в августе 1995 года .

13. Дрю Бэрримор (Drew Barrymore)

Американская актриса в бунтарском образе грандж, популярном в 1990-х годах.

14. Принцесса Диана и Джон Траволта (Princess Diana Dancing and John Travolta)

Танец принцессы с американским актером и танцором на торжественном приеме в Белом доме в ноябре 1985 года.

15. Мерил Стрип (Meryl Streep)

Снимок одной из величайших актрис современности в нью-йоркском метро, созданный фотографом Тэдом Тайем (Ted Thai) в 1981 году.

16. Барак Обама (Barack Obama)

28-летний редактор университетского издания «Harvard Law Review» Школы права Гарвардского университета.

17. Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд (Sophia Loren and Jayne Mansfield)

Две киноактирсы, встретившиеся за столиком на вечеринке, которая была организована студией «Paramount».

18. Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг (Justin Timberlake and Ryan Gosling)

Юные и уже знаменитые ведущие американского телевизионного шоу «Mickey Mouse Club» в 1994 году.

19. Элтон Джон (Elton John)

Британский певец во время своего выступления на стадионе «Dodger» в Лос-Анджелесе в 1975 году.

20. Шер (Cher)

Катание на роликовых коньках – не такое уж простое дело… даже для американской поп-исполнительницы.

21. Хит Леджер (Heath Ledger)

Австралийский актер снимает селфи в зеркале с помощью любимого фотоаппарата.

22. Принц Гарри и Виктории Бекхэм (Prince Harry and Victoria Beckham)

Юный внук королевы Елизаветы II позирует фотографам с группой «Spice Girls» в 1997 году.

23. Джонни Депп и Вайнона Райдер (Johnny Depp and Winona Ryder)

Знаменитая пара актеров позирует американскому фотографу Гербу Ритцу (Herb Ritts) для журнала «Vogue».

24. Эми Уайнхаус (Amy Winehouse)

Британская певица во время посещения Парижа в 1990-х годах.

25. Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер (Robert Downey Jr. and Sarah Jessica Parker)

Американский актер с котенком и звездой телесериала «Секс в большом городе».

26. Кэрри Фишер (Carrie Fisher)

Американская актриса позирует фотографу Дугласу Киркланду (Douglas Kirkland) в мусорной корзине в 1980-м году.

27. Фрида Кало (Frida Kahlo)

Снимок мексиканской художницы, сделанный фотографом Николя Мураем (Nickolas Muray) в Сочимилько (Мексика) в 1937 году.

28. Элвис Пресли (Elvis Presley)

Служба в армии, которая началась в марте 1958 года, позволила королю рок-н-рола приобрести еще больше поклонников.

29. Три звезды телесериала «Друзья»

Мэтью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан (Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc) во время съемок американского комедийного сериала.

30. Диана Росс (Diana Ross)

Популярная американская певица угощается ребрышками в Алабаме.