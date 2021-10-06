6 нестандартных способов применить пищевую соду в быту себе на радость

Пищевая сода – это простое и доступное вещество, которое имеется почти на каждой кухне.

Многие хозяйки используют соду для выпечки и даже не догадываются о том, какими еще чудесными свойствами обладает данный состав.

Поэтому самое время пополнить свою копилку бытовых хитростей и узнать, как еще может помочь сода в разрешении многочисленных домашних проблем и неурядиц.

1. Сделать мясо мягче

Поможет сделать мясо мягче.

Даже самый жесткий кусок мяса можно сделать мягче и приятнее. Для этого достаточно взять несколько ложек соды и натереть ими еще неприготовленный стейк. Натертое содой мясо стоит оставить в холодильнике на 3-5 часов. По прошествии данного срока извлеките мясо из холодильника и тщательно промойте.

2. Полить цветы

Можно поливать так почти все растения.

Благодаря содержащимся в своем составе элементам, пищевая сода может оказать большую помощь цветам. Поэтому перед поливкой следует размешать пару ложек белого порошка в лейке (бутылке) с водой для полива растений. Уже через несколько дней после этого будет заметен результат. Растения станут более яркими, а самое главное дольше проживут.

3. Снять боль при ожоге

Сода помогает от ожогов.

Получили ожог? На такие случаи полезно иметь на кухне готовый лед.

4. Перебить запах лука

Кладем лед в контейнер, добавляем воду и немного соды. В полученном растворе смачиваем салфетку, после чего прикладываем ее к месту ожога и держим некоторое время. Ждем, пока не пройдет сильное жжение. Данный способ предотвратит образование ожоговых пузырей.

Отличное решение проблемы.

После застолья изо рта стало устойчиво пахнуть луком? Решить проблему можно при помощи раствора из воды и одной чайной ложки соды. Достаточно просто как следует прополоскать данным составом ротовую полость. Кстати, данный способ также помогает при стоматите.

5. Вместо дезодоранта

Поможет перебить запах.

Мало кто догадывается, но обычная пищевая сода – это отличный натуральный дезодорант. Вооружитесь спонжиком и попробуйте нанести немного соды на подмышки. Данный способ помогает пахнуть вообще ничем. Подойдет тем, кто не слишком любит фирменную косметику.

6. Убрать неприятные запахи

Можно насыпать в обувь.

Как уже должно было стать понятным из двух предыдущих пунктов, борьба с неприятными запахами – это фирменная особенность соды. Идеально данное средство подойдет и для борьбы с запахами в шкафу. Достаточно насыпать немного соды в старый носок, завязать его узлом и кинуть в какой-нибудь неприметный угол шкафа. Сода также поможет при неприятном запахе, исходящем из обуви.

Менять носок следует каждый месяц.

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