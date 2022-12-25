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Странные коллекции знаменитостей

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Среди личностей, известных всему миру, немало коллекционеров. Надо признать, что у знаменитостей есть практически неограниченные возможности для такого хобби. И это не просто собрания монет, марок или магнитов. Звезды порой имеют страсть к собирательству довольно странных предметов…


Риз Уизерспун – старинное постельное белье

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Актриса коллекционирует старинное белье, особенно ей нравится вышивка. А еще Риз любит готовить, ходить в походы, отдыхать на Багамских островах и много читать.

Джонни Депп – Барби, скелеты, чемоданы

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У 53-летнего «пирата» есть несколько коллекций. Депп собирает кукол Барби (среди них есть даже копии знаменитостей), а еще скелеты животных, жуков. Но самым дорогим экспонатом в его коллекции является плащ писателя Джека Керуака.

Том Хэнкс- винтажные пишущие машинки

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В коллекции Хэнкса уже 200 винтажных печатных машинок. Свой самый любимый экземпляр, VintageLCSmithCorona 1946 года, актер даже берет с собой в поездки. Как признается мужчина, ему крайне тяжело дается разлука с этими сокровищами.

Квентин Тарантино – настольные игры по мотивам фильмов

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Знаменитый кинорежиссер коллекционирует старые настольные игры по мотивам фильмов и сериалов, а самые любимые его экземпляры – «Рассвет мертвецов» и «Вселенная». Раньше Тарантино собирал ретро-боксы для ланчей, но потом отказался от хобби из-за дороговизны.

Пенелопа Крус – вешалки

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Пенелопа Крус не только красиво одевается, она еще выбирает для своих вещей самые лучшие вешалки. В коллекции испанки более 500 моделей самых дорогих и причудливых экземпляров.

Бен Стиллер – все, что имеет отношение к сериалу «Звездный путь»

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Еще с детства актер полюбил «Звездный путь», сейчас он коллекционирует все, что связано с сериалом. В его собрании даже есть накладные уши Спока с автографом Леонардо Нимого. Более того, название продюсерской компании Стиллера имеет прямое отношение к «Звездному пути».

Дэн Эйкройд – полицейские жетоны

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В юности Эйкройд хотел стать католическим священником, но потом его все же увлек комедийный киножанр. Есть у актера интересное хобби, он коллекционирует полицейские жетоны. Больше всего он любит калифорнийские экземпляры 1940-х годов. А еще Дэн верит в спиритизм и пришельцев.

Клаудия Шиффер – мертвые насекомые

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Немецкая супермодель обожает насекомых, в ее коллекции немало высушенных образцов. Клаудия даже стены своего дома украшает картинами из мертвых насекомых. Особую любовь она испытывает к паукам, поэтому именно этого членистоногого Шиффер сделала логотипом собственной марки одежды.

Род Стюарт – игрушечные поезда

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Один из этажей особняка музыканта в Беверли-Хиллз превращен в реалистичную реконструкцию железнодорожного узла послевоенного Манхэттена: дома, небоскребы, мосты, и даже крошечные вывески на магазинах. Удивительно, но большинство элементов Стюарт сам сконструировал во время турне.

Мартин Скорсезе – постеры к фильмам

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Легендарный режиссер и сценарист тратит уйму денег и времени на пополнение своей коллекции винтажных киноплакатов Голливуда. Богатое собрание Скорсезе даже выставляли в Нью-Йоркском музее современного искусства.

Рози О’Доннелл – игрушки из Макдоналдса

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Американская телеведущая уже более 30 лет собирает игрушки из Хэппи Мил. В ее коллекции есть образцы из 1960-х, а однажды сами представители Макдоналдс исполнили ее маленькую мечту – прислали серию игрушек «101 далматинец».

Анджелина Джоли – ножи

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Еще до того, как стать многодетной матерью, Джоли начала коллекционировать ножи. Актриса даже раньше резала себя во время секса, чтобы усилить удовольствие…
Ее коллекция изобилует экспонатами времен Средневековья и эпохи Возрождения, есть также и мечи.

Николас Кейдж – комиксы

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У актера была богатая коллекция комиксов, но большинство экземпляров он был вынужден продать с молотка из-за проблем с финансами. Тот аукцион принес Кейджу 1,6 млн. долларов!

Келси Грэммер – первый экземпляр книг

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Грэммер получил широкую известность благодаря роли Фрейзьера Крейна в популярных комедийных телесериалах NBC «Веселая компания» и «Фрейзьер». Актер любит почитать, вот и собирает первые экземпляры старых книг.

Стоит отметить, что раньше Келси мало интересовали книги, он страдал от алкогольной зависимости и не раз оказывался в полицейском участке.

Аманда Сейфрид – чучела животных

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Как призналась актриса, она коллекционирует чучела потому, что за мертвыми животными проще ухаживать. В коллекции Сейфрид есть лошадь, миниатюрная зебра, сова, цыпленок, коза, лиса, олень и енот. И каждому пушистику Аманда дала имя…

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