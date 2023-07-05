Почему богема Парижа побаивалась остроумия Эдгара Дега, а натурщицы считали художника сумасшедшим

В истории французского искусства вряд ли найдется художник, обладающий невероятным остроумием, литературным даром и невероятным художественным мастерством в одном флаконе, более чем у Эдгара Дега, живописца, ставшего символом эпохи импрессионизма. А о его скверном, иногда невыносимом характере, в Париже и вовсе ходили легенды.
Автопортрет. Эдгар Дега.
Эдгар Дега был первенцем, рожденным в 1834 году, в обеспеченной аристократической семье, в которой позже еще родилось четверо детей. В 13-летнем возрасте Эдгар потерял мать. И отец, Огюст де Га, управляющий французским отделением крупного банка, во что бы то ни стало, хотел дать своим детям хорошее образование. На старшего Эдгара он возлагал самые большие свои надежды, мечтая, что тот станет адвокатом.
Адвокатом сын, конечно же, не стал, в силу своего характера и увлечения живописью, он стал всемирно известным художником. К тому же еще в юности, под влиянием новых демократических идей, Эдгар изменил свою фамилию с де Га на менее «аристократическую» Дега. Именно эти идеи подвигли Эдгара в 1870 году пойти добровольцем на франко-прусскую войну. Изначально, патриотически настроенный молодой человек, страстно желавший послужить родине, позже получил лишь разочарования и потерю здоровья. Единственное, что получил взамен - много друзей.
Эдгар Дега - выдающийся французский художник 19 века.
Художник насколько был своеобразен и харизматичен, что о нем еще при жизни ходили легенды, складывались анекдоты, его личность была овеяна слухами и различного рода домыслами. А все потому, что вел художник скрытный образ жизни. Газетчиков он на дух не переносил, да и в разговорах с друзьями был весьма осторожен. Попасть к нему домой или в мастерскую дано было не всем. И при том при всем многие сами боялись попасть на его острый язык. Он не "щадил" ни врагов, ни друзей, отпуская острые подколки в их адрес. А с людьми, которые были художнику безразличны, он был всего лишь холодно вежлив. Вся богема Парижа знала и побаивалась Эдгара Дега — имеющего потрясающее остроумие и огромный талант художника не только кисти, но и слова, а также самый скверный характер.
Его потрясающему мастерству владеть техникой пастели завидовали живописцы, а умению владеть словами - литераторы.Так, французский поэт Поль Валери был убежден, что если можно было бы собрать все письма Эдгара Дега, в книгу, она могла бы стать потрясающими чтивом об искусстве, о жизни, о самом живописце и его окружающих.
Дега в буквальном смысле мечтая стать знаменитым, предпочитал оставаться незаметным. В то время по Парижу даже ходила шутка: «Дега хотел бы увидеть свое изображение во весь рост в какой-нибудь витрине бульваров, чтобы доставить себе удовольствие разбить ее ударом трости».
Автопортрет. Эдгар Дега.
Друзья частенько над мастером подшучивали, говоря, что заставить Дега закончить картину можно только одним способом - отобрать ее у него. Мастер постоянно переписывал свои работы, дополняя новыми деталями. Что любопытно, иногда доходило даже до абсурда: он похищал или выкупал уже проданные или подаренные полотна, чтобы дописать детали или что-либо изменить, добиваясь еще более точных линий, еще более естественных поз, еще большего… совершенства.
Скульптуры Эдгара Дега.
Так, он не один десяток раз сминал скульптуру «Четырнадцатилетняя танцовщица», которую ваял из воска: «Если бы мне дали полную шапку бриллиантов, то это не доставило бы мне той радости, которую я испытал, когда сломал ее ради удовольствия начать все сначала…» И этом был весь Эдгар Дега. К слову, к концу своей жизни Дега ваял многочисленные скульптуры из воска, когда начал терять зрение. Они были обнаружены уже после его смерти в подвале дома. Из них позже были отлиты бронзовые копии, которые и по сей день хранятся в современных музеях. В основном это были изображения лошадей и танцовщиц.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Создавал художник свои всемирно известные картины, пастелью. А это, как известно, очень ненадежный и недолговечный слой красочного пигмента на поверхности картона или холста, при фиксации которого цвета значительно тускнеют. Дега, чтобы решить эту проблему, придумал выдерживать над паром готовые пастельные работы и изобрел какие-то неведомые никому способы рисования этим материалом, а также лично подбирал специальные рамы к своим картинам… На сегодняшний день многие гениальные картины художника можно увидеть только раз в несколько лет — на специальных выставках.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Искусствоведы называют мастера пастели «живописцем танцовщиц», и это сущая правда. В его наследии более полутора тысяч полотен, где так или иначе были изображены танцовщицы, а в первую очередь – балерины. К слову сказать, закулисная жизнь балета была отображена художником настолько ярко и правдоподобно, что запросто можно себе представить, насколько свежим и оригинальным казалось его творчество современникам.
Голубые танцовщицы. ГМИИ им. Пушкина, Москва. Автор: Эдгар Дега.
Балет был действительно настоящей страстью художника. На протяжении целых двадцати лет Дега систематически покупал абонементы в театр, и только лишь, спустя пятнадцать лет директор Парижского театра дал разрешение художнику писать за кулисами и на репетициях. А до того времени живописец приглашал танцовщиц к себе в мастерскую, в качестве моделей. Он делал зарисовки и эскизы, а иногда просто за ними наблюдал. Многие из них считали его сумасшедшим, не понимая, почему художник просит их ходить по мастерской и причесываться.
Между натурщицами ходили разного рода сплетни о художнике, в которых, безусловно, была огромная доля правды. «Ты знаешь, как позируют у Дега? — спросила одна натурщица у критика Гюстава Кокио, однажды встретив его в танцзале. — Так вот, женщины сидят в ваннах и моют себе зад». И действительно серия полотен в стиле "ню" была создана художником, моющимися или причесывающимися.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы». Автор: Эдгар Дега.
Художник не любил работать на пленэре, поэтому и писал в помещениях, очень многогранно передавая полумрак и искусственный свет рампы. Вероятно, Дега интуитивно прятал глаза от солнечных лучей света, берег их, предчувствуя надвигающуюся слепоту. Хрупкость и невесомость фигурок балерин представлена художником перед зрителем то в полумраке танцевальных классов, то в свете софитов на сцене, а то и просто в короткие минуты отдыха. Кажущаяся простота в композиционном построении и безучастная позиция автора по отношению к своим героиням создают впечатление подсмотренной в замочную скважину чужой жизни.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
К тому же Дега бы домоседом, за всю свою жизнь он совершил два значительных путешествия — в Италию и в Новый Орлеан к родственникам. Практически он был затворником в своей мастерской.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Более всего загадочна в жизни Дега - ее личная часть. Близкие и друзья характеризуют его как одновременно сдержанную, так и вспыльчивую личность, готовую в любую секунду впасть в приступ гнева. Он был неуклюж и ворчлив, что давало повод особо близким с нежностью назвать его «медвежонком».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Среди узкого круга окружающих его людей, Дега был известен как талантливый мимический актёр. Когда он брался рассказывать историю вслух, это были настоящие спектакли одного актера. Он "жестикулировал, менял голоса, строил рожи, шутил, язвил, сыпал цитатами". Особенно любимой темой художника были истории о чопорных дамах, в которых повествовал и сразу же демонстрировал окружающим как "она уселась, расправила платье, подтянула перчатки, заглянула в сумочку, покусала губы, поправила прическу, потом вуаль"... и так далее.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Для Дега женщины были отдельной, сладостной, вдохновляющей мишенью его остроумия. При этом он никогда не был женат, не сохранилось даже никаких свидетельств о стремления художника к физической близости с танцовщицами балета или натурщицами, и это невзирая на то, что большую часть своей творческой жизни художник провел именно с ними. Впрочем, дамы сердца из высшего общества у него также не было. Сам Дега никогда и никому не рассказывал о своих отношениях с женщинами. А если учесть, что художник создал еще и целый цикл работ, которые он писал в борделях и домах терпимости и, где его героинями были проститутки, иногда в через чур откровенных позах, то этот факт дает повод предположить о мужском бессилии художника.
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега из цикла «Танцовщицы».
Пастельная живопись Эдгара Дега в жанре «ню».
"Пастельная живопись Эдгара Дега в жанре «ню».
"Пастельная живопись Эдгара Дега в жанре «ню».
По иронии судьбы, Дега, всю жизнь считавшийся импрессионистом, наиболее ярко проявил свой талант именно в 1890-х, после распада группы импрессионистов. Именно тогда его произведения стали наиболее близки по стилю к импрессионизму. Но это случилось не из-за стремления художника к характерным для импрессионизма цветам и формам, а скорее вследствие прогрессирующей потери зрения.
Дега был достаточно состоятельным человеком, но жизнь свою доживал в запущенной холостяцкой квартире, не имея друзей и никакой моральной поддержки. Прожил художник 83 года, в последние лет десять уже ничего не писал и практически ничего не видел. Похороны, как и завещал Дега, были тихими и скромными.
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