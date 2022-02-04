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25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

90-е годы… Как много в этом слове. Кто вспоминает их с ужасом, а кто с ностальгией. Прошло уже 2 десятилетия, и зачастую тенденции моды тех лет сегодня кажутся нелепыми. Но они стоят того, чтобы их вспомнить!

25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

1. Тканевые резинки для волос


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Неоновые, пушистые, блестящие…

Тогда эти резинки встречались на любой вкус и цвет: неоновые, пушистые, блестящие и т. д. Их носили все девочки, да и не только — или в волосах или вокруг запястья.

2. Рисовые ожерелья


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х
Миниатюрная мода.

20 лет назад вряд ли можно было придумать что-то более романтичное, чем написать признание в любви на крошечном зернышке риса. Этого было достаточно, чтобы растрогать даже самую циничную девушку.

3. Водолазки


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Удобная и практичная водолазка.

Несмотря на то, что бренд «Черепашки ниндзя» популярен и поныне, реальная мода меняется. Сегодня водолазки лучше носить разве что в холодную погоду.

4. Reebok Pumps


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Кроссовки с подкачкой воздуха.

Эти дорогие кроссовки с подкачкой воздуха стали символом статуса на городских баскетбольных площадках и в школьных коридорах. Но стоит признать, они действительно были удобными.

5. Пейджер


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Цифровой пейджер.

Людям, которые не работают в медицине, лучше оставить свой пейджера дома сегодня, чтобы не прослыть нелепым.
Да и медикам тоже во внерабочее время стоит припрятать его.

6. Стрижка «под горшок»


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х
Сердцееды носят стрижку под горшок.

Каждый сердцеед 90-ых щеголял этой модной стрижкой. Знаменитости Голливуда не были исключением.

7. Слэп-браслеты


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Слэпы.

В развернутом виде подобный браслет выглядит как линейка, но достаточно стукнуть им по запястью, как он закручивается вокруг руки, превращаясь в яркий браслет. Выпускались подобные браслеты во всех цветах радуги.

8. Шляпки с цветком


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Шляпа с гигантским цветком.

Ничто не привлекало к себе так внимание, как шляпа с гигантским цветком, прикрепленным к ней.

9. Юбка школьницы


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Бритни Спирс.

Бритни Спирс сделала школьную форму сексуальной, когда она ворвалась на сцену с песней «Baby One More Time». Это оценили большинство школьниц во всем мире.

10. Карандаши Lisa Frank


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Lisa Frank для девочек.

Единороги, бабочки и щенки. Наверняка, подобные цветастые карандаши были у любой девочки в 90-е годы.

11. Кукольные платья


Девочки-подростки повсеместно стали носить эти платья 2 десятилетия назад. Особым шиком считалось носить их с ботинками Doc Martens.

12. Прически с валиками или гульками


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Гвен Стефани.

В те времена прическа, подобная той, которую носила Гвен Стефани, была модной. Стоит ли говорить, что сейчас ее днем с огнем не сыщешь.

13. Кеды Airwalk


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Кеды от бренда Airwalk.

Любой уважающий себя юноша должен был носить кеды от бренда Airwalk. Сейчас он канул в безвестность.

14. Коричневый цвет губной помады


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Моя высокоурожайная…. Читайте и скачайте книгу Моя высокоурожайная теплица. Как вырастить высокие урожаи…

Изначально девушки-модницы с помощью этой спортивной коричневой помады выражали свою тоску. Кристина Агилера, Дрю Бэрримор и Дженнифер Энистон сделали ее модной в 90-е.

15. «Рейчел»


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х
Рейчел навсегда!

«Рейчел» вышла из моды только тогда, когда стилисты и парикмахеры начали утверждать, что для разной формы лица подходят разные стрижки.

16. «Кольца настроения»


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Кольца меняющие цвет.

Утверждалось, что такие кольца и браслеты могут изменять свой цвет в зависимости от настроения человека, который их носит. Хотя кольца почти никогда точно не предсказывали настроение, они были модными.

17. Брюки-рейтузы


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Брюки для жокеев.

Скорее, эти брюки могли бы подойти для жокеев. Но их почему-то носили обычные люди.

18. Наушники Discman


Sony Discman.

25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Sony Discman были самыми популярными плеерами в то время. Наушники от них большинство подростков носили вокруг шеи всегда, даже если не собирались слушать музыку.

19. Скорты


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Юбка и шорты одновременно.

Что получится, если скрестить юбку и шорты. Правильно, скорты. К счастью, они довольно редко встречаются сегодня.

20. Клипсы-бабочки


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Клипсы в виде бабочек для волос.

20 лет назад клипсы на волосы в виде бабочек были обязательными для всех, кто хотел добавить женственности в свой наряд. Теперь они выглядят нелепо на девочках старше 10 лет.

21. Ботинки Doc Martens


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Ботинки Doc Martens были популярны среди всех подростков, независимо от их пола. Каждый задира в обязательном порядке владел парой таких ботинок.

22. Завитушки


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Прически с завитками.

Сегодня подобная прическа похожа на лапшу быстрого приготовления. Тогда же ей красовался Джастин Тимберлейк.

23. CK1


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Парфюм унисекс.

CK1 был хитовым парфюмом, который положил начало моды унисекс. Ассоциируется он с бушующими гормонами и танцполами тех лет.

24. Комбинезон

25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х
Джинсовый комбинезон.

Тогда комбинезон был модным… особенно джинсовый. Сейчас это ассоциируется разве что с чернорабочими.

25. Рубашка в клеточку


25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

Фланелевые рубашки в клеточку.

Что общего между дровосеками и подростками в 90-е годы? Они носили фланелевые рубашки в клеточку, которые даже стали синонимом движения гранж.

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