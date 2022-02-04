25 супермодных вещей, которые остались в 1990-х

90-е годы… Как много в этом слове. Кто вспоминает их с ужасом, а кто с ностальгией. Прошло уже 2 десятилетия, и зачастую тенденции моды тех лет сегодня кажутся нелепыми. Но они стоят того, чтобы их вспомнить!









1. Тканевые резинки для волос

2. Рисовые ожерелья

3. Водолазки

4. Reebok Pumps

5. Пейджер

6. Стрижка «под горшок»

7. Слэп-браслеты

8. Шляпки с цветком

9. Юбка школьницы

10. Карандаши Lisa Frank

11. Кукольные платья

12. Прически с валиками или гульками

13. Кеды Airwalk

14. Коричневый цвет губной помады

15. «Рейчел»

16. «Кольца настроения»

17. Брюки-рейтузы

18. Наушники Discman

19. Скорты

20. Клипсы-бабочки

21. Ботинки Doc Martens

22. Завитушки

23. CK1

25. Рубашка в клеточку