Почему Великая Китайская стена построена не по фэн-шую, и чем это может грозить сегодня

Человек любит простые решения: проглотить таблетку чтобы выздороветь, вложить рубль чтобы разбогатеть и, конечно, так расставить мебель чтобы сразу решить все проблемы и стать счастливым. Именно такой упрощенный вариант старинного китайского учения был создан в Америке в 1980-х годах специально для обывателей. Несмотря на то что сегодня классическая наука принципы фэн-шуй серьезно не рассматривает, данная практика пользуется в мире все возрастающим успехом.
Когда фэн-шуй называют «древним китайским учением», то в принципе не грешат против истины, если только не перебарщивают, называя сроки в 5-6 тысяч лет. Считается, что данная система возникла как производное от учений китайских философов династии Сун (960-1270 гг.), рассматривающих Природу как единый живой организм. Четыре основных раздела этого организма (общий порядок «ли», числовые пропорции Земли и Вселенной «шу», жизненное дыхание «ци» и формы проявления Природы «ин») должны сосуществовать в гармонии, и тогда на конкретном участке пространства все будет хорошо.
Мастер фэншуй определяет с помощью компаса место для закладки города
Большинство современных гуру, преподающих «древнюю мудрость» забывают рассказать (или сами не знают) о том, что родилось это учение из чрезвычайно развитого китайского культа мертвых. В огромной Империи в древности не было традиции создавать общие кладбища, и каждая семья хоронила своих мертвых членов там, где им казалось наиболее удобным. Именно расчетами захоронений и занимались первоначально первые мастера фэн-шуй - чтобы то, что возвращается в Природу из человеческого мира, не нарушило ее гармонии. Причем корни учения уходят действительно в глубь веков, хоть и не настолько далеко: археологи установили, что примерно те же принципы погребения применялись уже в IX веке до н.э. Применять подобные подходы при строительстве зданий и расстановке мебели начали гораздо позднее – в средние века.
К XIX веку, когда европейцы начали активно сотрудничать с китайцами, они столкнулись с огромными трудностями. Оказалось, что без тщательного согласования инженеры не могут даже установить телеграфный столб, не говоря уже о постройке домов, офисов или прокладке дорог. Все иностранцы, которые знакомились с системой фэн-шуй, отмечали, что расчеты, производимые по ней, невероятно сложны и «могут привести в трепет невежественный простой люд своей непостижимостью». Фэн-шуй действительно глубоко вошел в жизнь китайского общества. Случались на этой почве и настоящие трагедии: например, когда губернатор португальской колонии Макао решил построить железную дорогу по кратчайшему расстоянию, а не по канонам гармонии Природы, его подстерегли и отрезали голову. Эрнст Айтель, знаменитый синолог, многие годы проработавший в Китае, писал по этому поводу: «Несомненно, что-то есть в этом самом фэншуй, если он побуждает общественные низы к актам жуткого убиения, а государственных министров заставляет использовать его в качестве убедительного предлога, оправдывающего неспособность к дальнейшему прогрессу торговли и цивилизации.»
Здание в Гонконге, построенное в соответствии принципом фэншуй
В этом, возможно, кроется еще одна причина глобального распространения фэн-шуй в Китае в прошлые века. Многочисленные чинуши раздутого административного аппарата быстро поняли, как извлечь выгоду из древней мудрости. Иоганн де Гроот, долгое время работавший в голландской колонии на острове Амой, подробно описал изощренную систему вымогательств китайских чиновников при разрешении конфликтов, возникающих на почве гармонизации потоков энергии, - например, когда тщательно спланированное и рассчитанное захоронение одной семьи серьезно нарушало потенциальное благополучие другой. Наживались на этой ситуации не только два мастера-геоманта, проводившие исследования, но и все местные власти, которые участвовали в разрешении спора.
Благодаря трудам ученых-синологов, в конце XIX века о фэн-шуй узнали во всем мире. Но триумфальное шествие учения началось только после того, как его приспособили к более приземленному западному обывательскому сознанию. В XX веке люди стали требовать простых решений, поэтому изощренную систему превратили в сборник достаточно несложных для понимания и реализации рецептов. Обновленную версию называют теперь «символическим фэн-шуй». Автор нового релиза - американец китайского происхождения Томас Линь Юй, преподававший древнее учение в США, - выпустил в 1986 году несколько учебников, сумев неплохо нажиться на этом. Вслед за ним подтянулась огромная армия авторов пособий, руководителей курсов и семинаров, которые понесли древнюю мудрость в новом формате в массы. Обновленное учение изрядно отличается от своего древнекитайского прототипа. Так, например, в нем появились такие полезные атрибуты, как амулеты и талисманы. Так что знаменитые фэншуйные жабы – это китайский фольклор, который добавили в учение о всеобщей гармонии для придания ему национального колорита, ну и как лишний способ вытянуть деньги из «посвященных».
Современный мастер фэншуй за работой
В нашу страну «древнее китайское учение» пришло, таким образом, вовсе не из Китая (с которым у нас, кстати, есть огромная по протяженности общая граница), а с запада. На смене веков и эпох, когда новые духовные ориентиры появлялись, как грибы после дождя, «фэн-шуй нового розлива» занял подобающее ему место, как раз где-то между астрологией и биоэнергетикой, потеснив уфологию. Однако последующие десятилетия показали, что это учение имеет гораздо больше перспектив, чем большинство лженаук - современное положение дел это доказывает. Сегодня процветают и многочисленные курсы, и школы, и опытные специалисты в этой области. Данный коммерческий продукт весьма успешно продается на рынке, пользуясь стабильным спросом у обывателей.
Хочется привести еще только один исторический пример из области архитектуры. В 210 году до н.э умер знаменитый полководец Мэн Тянь, который управлял постройкой Великой Китайской стены. Его последние слова были записаны в хрониках: «Я не смог построить Великую Стену без пересечения вен земли» - с горечью признался военачальник. До конца жизни его волновал вопрос, будет ли долговечным это гигантское детище, которое из-за огромных размеров он не смог согласовать с принципами фэн-шуй. Кажется, этот долговременный эксперимент показал, что иногда и без древней мудрости может получиться достаточно крепкая постройка.
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