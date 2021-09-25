Как заготовить калину на зиму

Пользу калины переоценить трудно. Издревле она известна, как природный антисептик, жаропонижающее и кладезь разнообразных витаминов. Иметь дома хотя бы баночку правильно заготовленной калины также важно, как хранить под рукой упаковку аспирина, или того же парацетамола.

Самая вкусная калина — перенесшая первые заморозки, ведь из неё уходит большая часть горечи, но можно собрать её и в начале осени — главное, чтобы ягода набрала цвет и стала мягкой, а способ хранения, предложенный ниже, позволит горечи уйти.



Если есть сомнения в чистоте, ягоды можно предварительно обмыть и обсушить. Отделяем их от веточек, а затем, либо по старинке отжимаем их в марле, либо просто прогоняем через соковыжималку.



В результате получается довольно густой сок с мякотью, а в отжиме — практически сухой жмых и косточки. Далее добавляем сахар. Достаточно всего 1 стакана (250 граммов) песка на каждый литр отжатого пюре, однако, это дело вкуса. Кстати, сразу после приготовления варенье может ощутимо горчить — не пугайтесь, со временем эта горечь уйдёт.



На самом деле, получившуюся смесь мы только называем вареньем — тепловой обработке мы её подвергать не будем, ведь наша цель — сохранить максимум пользы и витаминов.

Поэтому просто тщательно перемешиваем сахар до полного растворения в соке.Самый оптимальный способ сохранения такого «живого» варенья — это заморозка. Проще всего порционно разлить пюре в пищевые пакеты, максимально выжать воздух и завязать. Уберите пакеты в морозильную камеру. Постарайтесь до полной заморозки разложить их свободно, чтобы впоследствии они легко отделялись друг от друга.Когда придёт время пить чай с калиной, просто достаньте пакет, разморозьте содержимое и ешьте на здоровье!Ниже — видео, посвящённое правильной заготовке калины.