Кулинарные секреты на каждый день

Приготовление пищи – увлекательный и творческий процесс. Однако, в бесконечной череде будней, мы зачастую относимся к нему как к повинности. А ведь готовка действительно может раскрыть творческий потенциал человека.







Но если вы пока что не готовы на такие подвиги, предлагаем ознакомиться с нашими кулинарными секретами, которые точно облегчат вам приготовление пищи.

1. Сливочное масло больше не подгорит!

2. Раскрываем секрет правильного хранения яиц!

3. Всегда помните про температуру продуктов!

4. Зелень обязательно опускаем в масло!

5. Варим картофель только с чесноком!

В нашей сегодняшней статье, мы расскажем о том, как можно сократить время и силы на привычные кулинарные задачи.Просто смешиваем два вида масла!Многие из нас любят готовить на сливочном масле. Так блюда получаются более вкусными. Однако многим известно, что сливочное масло достаточно часто пригорает, стоит лишь немного отвлечься. Часто из-за этого приходится отказываться от любимого масла. Но, к счастью, мы точно знаем, как справиться с данной кулинарной проблемой.А решение этой ситуации очень простое. Достаточно просто добавить к сливочному салу, растительное. Такое простое действие позволит без проблем готовить с любимым сливочным продуктом.Главное — правильное подожение!Оказывается, чтобы яйца дольше оставались свежими важно хранить их в особом положении. Именно за счет этого, можно существенно продлить срок их хранения. Мало кто знает этот кулинарный секрет, но мы готовы поделиться им с вами.Самое важное правило – хранить их тупым концом кверху. Именно такое положение позволяет желтку оставаться точно по центру и не касаться воздушного слоя. Удивительно, но в таком положении яйца и правда дольше остаются свежими.Используем только тёплое молоко!При готовке, следует учитывать множество факторов. Один из них температура продуктов. Так, к примеру, для приготовления хлеба необходимо молоко особой температуры. Иначе ничего не получится.Если вы хотите приготовить мягкий и ароматный хлеб, стоит правильно замесить тесто. И для него стоит использовать именно теплое молоко. Оно не должно быть кипяченым, но и ни в коем случае – холодным. Иначе вы рискуете получить твердый и несъедобный хлеб, вместо ароматной домашней выпечки.Зелень больше не потеряет цвет!Всем известно, что при термической обработке, зелень быстро теряет цвет и даже форму. Блюдо с такими добавками выглядит малопривлекательно. Если вы также стремитесь к эстетике ваших блюд, вам на помощь придет наш кулинарный совет.Для того чтобы зелень сохранила свою форму и цвет, опустите ее на несколько секунд в растительное масло. И только после этого, добавляйте в готовящееся блюдо. За счет защитного слоя, который создает масло, зелень сохранит свой привлекательный внешний вид и станет украшением любого блюда.Научим готовить самое вкусное картофельное пюре!Чеснок является удивительным продуктом. Кажется, что даже нам известны не все его удивительные свойства. Но одним из секретов мы поделимся с вами прямо сейчас.Картофельное пюре – универсальный гарнир, так любимый многими с детства. Согласитесь, мало кто откажется от него. А если есть возможность сделать его еще более вкусным? Невозможно, подумаете вы. Но тогда просто добавьте зубчик чеснока к картофелю, при следующей его варки. Вы удивитесь полученному результату. Зубчик чеснока позволит вкусу и аромату картофеля раскрыться в полную силу. Попробуйте сами, чтобы насладиться неповторимым вкусом привычного блюда.