C какой целью аристократы Нового времени носили большие парики

У этих париков интереснейшая история. /Фото: factroom.ru

Кто бы мог подумать, что вояж Христофора Колумба обернётся такими последствиями. /Фото: arzamas.academy







Парик был позорной необходимостью для аристократов. /Фото: bigpicture.ru

Пудры часто были пахучими, чтобы скрыть запахи. /Фото: wordpress.com

Ношение и обслуживание такого парика было дорогим удовольствием. /Фото: revistavanityfair.es

Великая Французская революция стала началом конца для моды на парики. /Фото: mirfrance.ru