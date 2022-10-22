C какой целью аристократы Нового времени носили большие парики

Внешний вид аристократов всегда вызывал повышенное внимание как исследователей, так и обывателей. Особенно интересно изучать причины появления определённых модных тенденций среди дворян. Ярким примером такой тенденции было появление в образе европейских аристократов огромных, высоких париков. А всё потому, что с их помощью не только подчёркивали свой высокий статус, но и...пытались скрыть свои болезни.
У этих париков интереснейшая история. /Фото: factroom.ru
История появления высоких пышных париков связана, как ни странно, с эпидемией сифилиса, которая охватила большую часть европейского континента с конца 15 столетии. А произошло это в результате открытия Америки испанскими мореплавателями, которые и привезли оттуда неизвестное им доселе венерологическое заболевание. Довольно быстро стало ясно, что один из симптомов сифилиса является выпадение волос. Но если простолюдины вряд ли слишком переживали конкретно от этого симптома, то вот для аристократов это стало настоящей катастрофой.
Кто бы мог подумать, что вояж Христофора Колумба обернётся такими последствиями. /Фото: arzamas.academy
Оказывается, что по тем временам именно наличие длинных волосы было своеобразным символом высокого статуса у дворян, а потому раннее облысение для влиятельных людей было угрожающим потерей репутации. Тогда-то у средневековых цирюльников появилась новая статья дохода и род занятий, который заключался в изготовлении париков. Так как человеческих волос для создания такого количества париков банально не хватала, в качестве материала использовали также лошадиную гриву, козью шерсть, и другие, ещё менее подходящие варианты.
Парик был позорной необходимостью для аристократов. /Фото: bigpicture.ru
Была у париков и ещё одна функция - скрывать неприятный запах тела. И дело даже не в недостаточном следовании гигиены - она, вопреки распространённым мнениям, всё-таки была - просто ряд тогдашних частых болезней, в том числе и вышеупомянутый сифилис, сопровождались такими неприятными явлениями как гнойные язвы. Поэтому цирюльникам раннего Нового времени приходилось выдумывать самые разные варианты сокрытия запахов. Обычно они использовали для своей продукции порошки с ароматами лаванды или апельсина. Правда, тогда ношение парика было ещё не модной тенденцией, а стыдной необходимостью.
Пудры часто были пахучими, чтобы скрыть запахи. /Фото: wordpress.com
А писком моды парики стали только спустя полтора столетия, с подачи французского короля Людовика XIV, который слыл величайшим модником за всю историю монархического строя в Европе. Дело в том, что молодой правитель начал терять шевелюру ещё в возрасте 17 лет, что заставило его нанять полсотни парикмахеров, чтобы те изготовили целую коллекцию роскошных париков на все случаи жизни. А когда пять лет спустя та же проблем появилась у двоюродного брата Людовика, Карла, то ношение париков при королевском дворе Франции было быстренько «узаконено», и уже по всей Европе накладные волосы стали одним из основных аксессуаров аристократа.
Ношение и обслуживание такого парика было дорогим удовольствием. /Фото: revistavanityfair.es
Само собой, что стоимость париков быстро поднялась до колоссальных значений, причём это оказалось прямопропорционально росту их размеров. Соответственно, обслуживание накладных волос очень скоро стало обходиться в целое состояние. Так, например, причёсывание, укладка и посыпание парика специальной пудрой, по данным редакции Novate.ru, обходилось в 25 шиллингов в день, то есть, сумме, которая эквивалентна средней зарплате среднестатистического лондонца за целую неделю. А сложные многоступенчатые парики могли стоить как минимум 800 шиллингов.
Великая Французская революция стала началом конца для моды на парики. /Фото: mirfrance.ru
Уже после смерти законодателей моды, Людовика и Карла, мода на парики сохранилась аж до конца 18 столетия. Слом модной тенденции произошёл в результате Великой Французской революции, когда была свергнута с пьедестала не только монархия, но и сам парик, как символ буржуазии. А окончательный конец париков настал в Англии, после того, как там в 1795 году ввели довольно дорогостоящий весомый налог на порошок для париков.
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