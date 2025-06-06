Интерьерные фишки, из-за которых даже дорогое жильё смотрится простенько

Морально устаревшие или потерявшие презентабельный вид вещи могут портить вид квартиры даже с красивым и относительно свежим ремонтом. Сегодня мы решили разобраться, какие же предметы интерьера и быта ставят нам подножку, и, к нашему счастью, заменить большинство из них не стоит большого труда и затрат.

Старая эмалированная посуда

Аляповатый декор

Пластиковые совки

Постеры и вывески с вдохновляющими надписями

Изделия, имитирующие мех животных

Напечатанные картины

Пушистые ковры

Открытые полки на кухне

Плиссированные абажуры

Плотные шторы

Наверное, у многих дома еще остались пара-тройка предметов из старой эмалированной посуды — кружки, тарелки, миски, чайники, кастрюли. Но за годы даже качественные варианты трескаются и скалываются и смотрятся совсем не эстетично. А из-за того, что сейчас уже не представляется возможным выяснять, какой там состав под глазурью, лучше ими не пользоваться, так как это чревато попаданием вредных веществ в еду. А если эти вещицы дороги, как память, то лучше придумать им какое-то другое назначение, но не для еды.Если кажется, что на кухне, сколько ни прибирайся, все равно какой-то беспорядок, стоит обратить внимание на утварь, технику и декор, которые стоят на виду. Если вещей скопилось много и все они разномастные, то почти наверняка возникает хаос, даже если все стоит по линеечке. Поэтому, покупая что-то новое и заменяя старые вещи, стоит задуматься, будут ли они все время стоять на виду, и если да, то не создадут ли дополнительную рябь и пестроту в интерьере.Совки, тряпки и щетки — вещи утилитарные, и обычно мы не держим их на виду, но даже они вполне могут быть красивыми. И если пластиковый совок будет выглядеть неряшливо уже спустя непродолжительное время, то красивый металлический вариант с деревянной щеткой в комплекте, будет выглядеть очень даже симпатично, даже если стоит на виду.А тех, кто больше любит технику, спасет беспроводной пылесос.Наверное, у многих дома есть постеры или вывески с мотивирующими или тематическими надписями. Пришло время их заменить другими предметами декора, например, какими-нибудь картинами, фотографиями или красивыми винтажными вещицами с историей.Искусственные изделия с животными принтами теряют свою привлекательность, лучше выбрать что-то более нейтральное и сдержанное. При покупке обратите внимание на интересные текстуры и узоры, которые вызывают ассоциацию с чем-то природным, материалы лучше выбирать натуральные. Они будут актуальны даже спустя несколько лет, так что лучше выбирать более качественные варианты, чтобы они не потеряли аккуратный вид.В магазинах и на маркетплейсах тысячи, если не миллион интерьерных картин, купив которые можно точно сказать, что как минимум у десятка людей висят дома такие же. От этого они теряют свою ценность, а вот нарисованные своими руками, или, например, начинающим художником, несут в себе гораздо больше «тепла». Пусть обойдутся они подороже, но зато они точно придадут индивидуальности вашему интерьеру.Времена пушистых ковров тоже остались позади, сейчас намного актуальнее варианты с коротким ворсом. И это даже хорошо — ухаживать за ними гораздо удобнее, они дольше сохраняют презентабельный вид, а еще в них не застревает куча крошек, упавшие сережки и тому подобное.Много открытых полок — бесконечная уборка. Туда садится много пыли, а на кухне еще и летят разные капли в процессе готовки. И если недавно открытое хранение было на пике интерьерной моды, то сейчас возвращается время закрытых шкафов и полок. С ними и уборка может немного подождать, и больше вещей можно скрыть с глаз, не нагромождая пространство.Абажуры в складочку пользовались популярностью, но сейчас она сходит на нет. Если хочется освежить интерьер и сделать его посовременнее, можно заменить настольную лампу или ее абажур на новый — простой и гладкий. Это и не очень дорого и заметно обновляет вид комнаты.Шторы-блэкаут популярны, особенно у тех, кто не может спать при малейшем попадании света в комнату. Но даже когда они не закрыты, они делают комнату темнее, чем она есть. Заметнее всего это, когда площадь небольшая.Если хочется впустить в свой дом больше света, то стоит попробовать заменить их на более светлый и воздушный вариант, ну а чтобы хорошо спать по ночам, можно добавить к ним в комплект рулонные шторы, которые есть в разных вариантах, в том числе и блэкаут. Кстати, они бывают и со светоотражающим слоем, который поможет нагреваться квартире меньше, когда на улице жарит солнце.