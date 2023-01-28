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Как производят греческие шубы

Довелось побывать в греческом горном городе Касторья. Шубной столице мира. Город располагается на берегу живописнейшего озера Орестиада. Под катом пейзажи города и рассказ о том, как именно шьют эти шубы.

Как производят греческие шубы


Долго думал, прикладывать ли фотографию к отчету и решил что стоит. Тем более так и не понял, звезда или комета попали в кадр.

Как производят греческие шубы

Начнем с того как именно производят шубы, что зачем следует и почему греческие шубы славятся на весь мир?

Во-первых. Все шубы шьют исключительно вручную. Традиции производства шуб в Касторье уже более тысячи лет, производство и фабрики переходят из рук в руки от отца к сыну. Традиции сохраняются и разбавляются новыми тенденциями моды.

Шкурки закупаются на мировых меховых аукционах. В том числе и в России. Например, баргузинский соболь.

Как производят греческие шубы

Самый популярный способ производства шубы в роспуск. Шкурка распускается на узкие полоски шириной от 5 мм до нескольких сантиметров. Эти полоски перекладываются и сшиваются между собой. Какие плюсы и минусы у шубы сшитой в роспуск? Главный плюс – это достижение плавных, невидимых глазу переходов в структуре меха и в его цвете по всей площади шубы.

Как производят греческие шубы

Минусами технологии является высокая трудоемкость, необходимость применения дорогостоящего оборудования, что, естественно, приводит к удорожанию шубы. Но именно от этого шуба выигрывает в качестве и выглядит намного достойнее чем шуба сшитая из кусочков или вообще хвостиков.

Как производят греческие шубы

Лучше тот роспуск, при котором шкурка распускается на более узкие полоски. Чем уже пластина, тем менее заметен переход в мехе и наоборот. При крупном роспуске заметны ступени в цвете и структуре меха. И лучше тот роспуск, где мельче шов. Тогда полотно лучше выравнивается, а потому мягче и легче . В роспуск шьются в основном шубы из норки и нутрии. Все длинные греческие шубы из норки 20-30 лет назад шились только в роспуск!

Как производят греческие шубы

Сейчас в погоне за потребителем шьют и из пластин, кусочков, хвостиков. Так цена греческой шубы становится меньше.

Как производят греческие шубы

Шьют из шуб в роспуск по лекалам. Большую часть лекал скорняки закупают у известных модельеров, в том числе в Италии. А вы знали, что большая часть итальянских шуб сшита в Касторье? Итальянские дизайнеры и модельеры отправляют свои лекала в Грецию по ним производят качественный и эксклюзивный товар и возвращают обратно заказчикам и уже там, те лепят лейбл и зачастую Made in Italy. Закон позволяет, в связи с тем, что дизайн и идея придумана именно в Италии.

Как производят греческие шубы

Готовую шубу отправляют в стирку, химчистку и готовят к поставке в торговый зал.

Как производят греческие шубы

А вот так на греческих моделях выглядит уже готовый продукт! Шубы высшего качества, по очень приятной цене.

Как производят греческие шубы

Подобные модели, по качеству и стилю обойдутся в России на 30-70% дороже.

Как производят греческие шубы

Устали про шубы? Ловите закат над озером.

Как производят греческие шубы

А так живут шубные короли в своих домах на берегу этого самого озера.

Как производят греческие шубы

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