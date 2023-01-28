Как производят греческие шубы

Довелось побывать в греческом горном городе Касторья. Шубной столице мира. Город располагается на берегу живописнейшего озера Орестиада. Под катом пейзажи города и рассказ о том, как именно шьют эти шубы.









Долго думал, прикладывать ли фотографию к отчету и решил что стоит. Тем более так и не понял, звезда или комета попали в кадр.







Начнем с того как именно производят шубы, что зачем следует и почему греческие шубы славятся на весь мир?



Во-первых. Все шубы шьют исключительно вручную. Традиции производства шуб в Касторье уже более тысячи лет, производство и фабрики переходят из рук в руки от отца к сыну. Традиции сохраняются и разбавляются новыми тенденциями моды.



Шкурки закупаются на мировых меховых аукционах. В том числе и в России. Например, баргузинский соболь.







Самый популярный способ производства шубы в роспуск. Шкурка распускается на узкие полоски шириной от 5 мм до нескольких сантиметров. Эти полоски перекладываются и сшиваются между собой. Какие плюсы и минусы у шубы сшитой в роспуск? Главный плюс – это достижение плавных, невидимых глазу переходов в структуре меха и в его цвете по всей площади шубы.







Минусами технологии является высокая трудоемкость, необходимость применения дорогостоящего оборудования, что, естественно, приводит к удорожанию шубы. Но именно от этого шуба выигрывает в качестве и выглядит намного достойнее чем шуба сшитая из кусочков или вообще хвостиков.







Лучше тот роспуск, при котором шкурка распускается на более узкие полоски. Чем уже пластина, тем менее заметен переход в мехе и наоборот. При крупном роспуске заметны ступени в цвете и структуре меха. И лучше тот роспуск, где мельче шов. Тогда полотно лучше выравнивается, а потому мягче и легче . В роспуск шьются в основном шубы из норки и нутрии. Все длинные греческие шубы из норки 20-30 лет назад шились только в роспуск!







Сейчас в погоне за потребителем шьют и из пластин, кусочков, хвостиков. Так цена греческой шубы становится меньше.







Шьют из шуб в роспуск по лекалам. Большую часть лекал скорняки закупают у известных модельеров, в том числе в Италии. А вы знали, что большая часть итальянских шуб сшита в Касторье? Итальянские дизайнеры и модельеры отправляют свои лекала в Грецию по ним производят качественный и эксклюзивный товар и возвращают обратно заказчикам и уже там, те лепят лейбл и зачастую Made in Italy. Закон позволяет, в связи с тем, что дизайн и идея придумана именно в Италии.







Готовую шубу отправляют в стирку, химчистку и готовят к поставке в торговый зал.







А вот так на греческих моделях выглядит уже готовый продукт! Шубы высшего качества, по очень приятной цене.







Подобные модели, по качеству и стилю обойдутся в России на 30-70% дороже.







Устали про шубы? Ловите закат над озером.







А так живут шубные короли в своих домах на берегу этого самого озера.







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





