Почему в 1940-е советский суперкорабль-авианосец не смогли спустить на воду

В разгар Второй мировой войны уже ряд государств оснастили свой флот собственными авианосцами. Советский союз не собирался отставать, поэтому еще с конца 1930-х годов велись первые переговоры по созданию этих суперкораблей. И когда в 1943 году в эвакуации началась разработка уникального авианосца, казалось, что эта мечта партийной верхушки во главе с лично Иосифом Сталиным вот-вот осуществится. Однако новаторскому проекту не суждено было сбыться, а СССР еще много лет после этого не могла похвастаться званием авианосной державы.
Проект первого советского авианосца долгое время был под грифом «секретно», но даже снятие всего ограничений доступа к этим документам недостаточно пролили свет на историю этой так и не воплотившейся грандиозной задумки.
В 1940-х годах авианосцев в составе ВМФ СССР не было. /Фото: livejournal.com
Авторство разработки уникального суперкорабля приписывают старшему технику-лейтенанту Костроминову. Однако современные исследователи подвергают сомнению это мнение, так как никаких данных, вплоть до имени и отчества, о нем попросту нет. Впрочем, это не мешает историкам и инженерам публиковать все новые исследования по этой теме.
Сведений о грандиозном проекте очень мало. /Фото: livejournal.com
Наиболее достоверным источником по истории создания советского авианосца являются воспоминания куратора проекта вице-адмирала Военно-морского флота СССР Леонида Гончарова. В них можно найти сведения о технических характеристиках амбициозной задумки.
Так, известно, что максимальная скорость советского суперкорабля – более 30 узлов, а водоизмещение – не менее 50 тысяч тонн. Предусматривалось обеспечить большой запас хода судна. Вооружение должно было состоять из 16 орудий калибра 152 мм, с дополнительным оснащением в виде спаренных и строенных орудийных установок.
Чертежи авианосца. /Фото: worldofwarships.ru
Будучи авианосным кораблем, на нем предполагалось размещать крупные группы самолетов в количестве не менее 100 единиц, в основном – истребителей. По информации Novate.ru, в процессе разработки проекта инженерная группа основывалась на чертежах уже существующих кораблей, стоящих на вооружении ВМФ США и Великобритании, а также на плане немецкого «Графа Цеппелина».
«Граф Цеппелин». /Фото: russian7.ru
В 1943 году, после того, как проект был положительно принят партийной верхушкой во главе с Иосифом Сталиным, началась активная работа по воплощению грандиозной задумки в жизнь. Разработка велась в условиях эвакуации учеными Военно-морской академии и АН СССР в городе Самарканд.
Сталин и партия поддержали амбициозный проект. /Фото: myseldon.com
Однако проекту первого советского авианосца не суждено было воплотиться в жизнь. С приходом к власти Никиты Хрущева с его инициативы произошла трансформация концепции функционирования Военно-морского флота СССР, и «планам Костроминова» места там не оказалось.
Интересный факт: новый концепт ВМФ СССР авторства генсека вскоре также был признан бесперспективной.
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