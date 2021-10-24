Почему в 1940-е советский суперкорабль-авианосец не смогли спустить на воду

В 1940-х годах авианосцев в составе ВМФ СССР не было. /Фото: livejournal.com

/Фото: livejournal.com Сведений о грандиозном проекте очень мало./Фото: livejournal.com

Чертежи авианосца. /Фото: worldofwarships.ru

«Граф Цеппелин». /Фото: russian7.ru

Сталин и партия поддержали амбициозный проект. /Фото: myseldon.com