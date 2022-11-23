Кулинарные секреты, которые вы оцените на 5 с плюсом

Даже люди, влюбленные в кулинарию или занимающиеся ей на профессиональном уровне, никогда не откажутся узнать какой-то новый трюк.

Не стоит верить тем, кто говорит, что на кухне нужно обязательно упахаться. Ведь самые вкусные блюда получаются, когда мы готовим с удовольствием. Поэтому советы, которые помогают экономить время, усилия и, главное, нервы, — на вес золота.



Замораживать продукты в формочках для льда

Загустить суп сухим пюре

Варить яйца с лимоном

Закрепить пергамент на форме канцелярскими зажимами или скрепками

Посыпать мясо специями при помощи ситечка

Чтобы не плакать над луком, класть его ненадолго в микроволновку

Посыпать форму для выпечки сахарным песком

Солить ягоды и фрукты для варенья или пирога

Обжаривать куски курицы для бульона

В правильном порядке отмерять липкие и сыпучие продукты

Размягчать масло феном

Промывать пасту, если готовим ее про запас

Замораживать бульоны и супы в зип-пакетах

Остужать блюда кубиками льда

Хранить в морозилке тертую морковь

Замораживать тесто для печенья

Перемешивать фарш вилкой

Формочки для льда — универсальные помощники на кухне. В них можно замораживать пряные травы — лучше всего это делать в растительном или топленом масле, чтобы сохранилось больше вкуса и аромата. Небольшие порции бульона выручают нас, когда надо разогреть суховатые блюда на сковороде, сварить пасту или крупу с более богатой палитрой вкусов. Подходят формочки и для того, чтобы замораживать остатки соусов, томатной пасты, молока, сока.Если суп-пюре, рагу или соус получаются слишком жидкими, можно загустить их крахмалом, но гораздо проще и быстрее — ведь крахмал еще надо правильно развести — воспользоваться картофельным пюре быстрого приготовления.Существует множество способов облегчить чистку яиц. Вот еще один лайфхак — перед тем как начать их отваривать, положите в воду ломтик лимона.С готовых яиц скорлупа будет буквально соскальзывать. Быть может, времени мы на этом сэкономим всего пару минут, но кто сказал, что они лишние?Пергамент на формах для запекания может доставить массу хлопот. Чтобы он сидел ровно, достаточно закрепить его канцелярскими зажимами для бумаги или крупными скрепками. Этот лайфхак эффективнее, чем совет смять пергамент, так как позволяет распределить тесто равномернее и не придерживать его руками. После того как форма будет заполнена, зажимы следует убрать.Небольшое ситечко поможет распределить не только сахарную пудру или корицу на сладких блюдах. С его помощью можно посыпать специями мясо или овощи так, чтобы они покрывали продукты равномерно. Но учтите, что приправа должно быть мелко молотой, ведь крупные кусочки застрянут в сите.Мы все время ищем способ, как не проливать слезы над луком. Вот еще один — положить головку секунд на 45 в микроволновую печь. Нагрев разрушит химические вещества, которые заставляют нас плакать, и нарезка пройдет без проблем.Если посыпать смазанную маслом форму для выпечки не мукой, а сахарным песком, он расплавится и у наших пирогов и тортов будут красивые бока и днище. Нам не понадобится поливать изделия глазурью, чтобы они были сладкими и глянцевыми, а хруст корочки станет дополнительным бонусом.Если нам нужно, чтобы ягоды или фрукты выделили больше сока, следует добавить к ним щепотку соли. Она создаст осмотическое давление и позволит достичь цели быстро и просто.Чтобы куриный бульон получился более ароматным и наваристым, обычно запекают кости и овощи в духовке. Но можно обжарить шею, крылышки или бедренные косточки на сухой сковороде, а потом добавить их в кастрюлю к остальному мясу.Если в нашем рецепте нужно отмерить и маслянистые, и липучие продукты, сначала стоит заняться первыми, а затем, не моя мерную емкость, вторыми. Тогда мед, патока, сироп или что-то другое будут у нас соскальзывать в буквальном смысле как по маслу.Если сливочное масло недостаточно подтаяло, можно не ждать, а воспользоваться феном — стоит направить струю горячего воздуха на стенки посуды, в которой лежит наш продукт, чтобы он быстрее размягчился.Нам не советуют промывать пасту после ее приготовления. И это правильно, но только в том случае, если мы не готовим макароны заранее, собираясь их потом разогревать. В этом случае стоит или промыть их теплой водой, или добавить немного жидкости в контейнер к запасам. Так при разогреве паста будет вкуснее.Чаще всего мы замораживаем бульон и супы в мисках или контейнерах, и они занимают много места в морозилке. А ведь гораздо проще использовать для этого пакеты с застежкой-молнией. Для того чтобы налить в них жидкость, заверните края, сделайте лодочку и заливайте. После того как застегнем пакет, можно сделать его плоским, и так он займет совсем немного места.Иногда нам нужно быстро остановить кипение блюда. Если мы снизим нагрев или даже выключим горелку, это все равно не произойдет мгновенно. А вот если кинуть кубик льда, замороженного бульона или сока — в зависимости от того, что мы готовим, — охлаждение произойдет практически мгновенно и бульон или суп не перекипят.Тертая морковь незаменима во многих блюдах. Можно натереть на терке или при помощи комбайна сразу много морковки, а затем хранить ее порционно в холодильнике и добавлять в супы, рагу и пассировку.Если вы хотите, чтобы готовое печенье было кругленьким и аккуратным, а не похожим на кляксы, попробуйте перед выпеканием скатать тесто в шарики и поместить в морозилку на час или больше.Многие не любят мешать фарш руками, как делали наши бабушки или прабабушки, и используют для этой процедуры блендер или комбайн. Но именно вручную вы можете проконтролировать, чтобы все приправы и добавки распределись равномерно и мясо не стало слишком однородным, как паста.Из чересчур вымешанной массы котлеты или фрикадельки получаются плотными, без должной структуры. Однако от тепла тела начинает таять жир, и это не в лучшую сторону влияет на сочность готового блюда. Чтобы получить все бонусы ручного размешивания и избежать минусов — перемешивайте фарш вилкой, одной или двумя. Она позволит вам не касаться фарша руками, сделать его достаточно воздушным и в меру однородным.