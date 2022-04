Звёзды порнофильмов на пенсии

Дженна Джеймсон

Лиза Энн

Саша Грей

Санни Леоне

Трейси Лордз

Сибель Кекилли

Миа Халифа

Звезды фильмов для взрослых, мягко говоря, широко известны определенной группе населения , которая видела женщин во всевозможных интимных моментах и вряд ли когда-нибудь сможет воспринимать актрис отдельно от их амплуа. Поэтому, когда популярные актрисы этого жанра пытаются поменять работу, то их часто воспринимают неадекватно и с негативом.Однако некоторые все же справились с общественным мнением и клеймом позора, и смогли преуспеть на другом поприще, вне индустрии порнографии.Одна из самых знаменитых порноактрис, Джеймсон блистала в 90-ых и нулевых. В 2003 году написала автобиографическую книгу «Заниматься любовью как порнозвезда», которая стала бестселлером. После ухода из порноиндустрии снялась в нескольких фильмах, тв-шоу, музыкальных клипах и видео-играх.Стала известна в 2008 году благодаря пародии на экс-губернатора Аляски Сару Пэйлин в порнофильме Who’s Nailin’ Paylin? Ушла из порноиндустрии в 2014 году и стала наставником и советником молодых актрис. Написала и выпустила мемуары «Жизнь», ведет шоу на радио, появлялась в ряде фильмов и музыкальных видео.В 18 лет стала сниматься в порнофильмах и ей прочили большое будущее (за два с половиной месяца она снялась в 33 фильмах), однако в 21 год Грей покинула индустрию.После появлялась в нескольких фильмах и сериалах, пока в 2008 не сыграла главную роль в фильме режиссера Стивена Содерберга «Девушка по вызову». Также работала моделью, играла и пела в нескольких музыкальных группах и выступала диджеем. 29-летняя бывшая порнозвезда также выпустила две книги – фотокнигу Neu Sex («Секс по-новому») и эротический роман The Juliette Society («Общество Жюльетты»).Леоне родилась в Канаде в сикхской семье выходцев из Индии. Ее настояще имя Каренджит Каур Вохра. В 2003 году подписала трёхлетний контракт с компанией Vivid Entertainment, занимающейся съёмкой порнофильмов, прописав условие, что будет сниматься только в лесбийский сценах. В 2012 году переключилась на Болливуд , снявшись в более чем 20 фильмах.В 80-е годы снялась в большом количестве фильмов для взрослых, став популярной порноактрисой . Однако в 1986 году властям стало известно, что Лордз была несовершеннолетней во время съемок и разразился крупнейший в истории порноиндустрии скандал, нанесший многомиллионный ущерб, поскольку материалы с участием Лордз были запрещены к показу как детская порнография.После ухода из порноиндустрии, Трейси Лордз окончила курсы актерского мастерства и снималась в голливудских фильмах категории Б. В 2003 выпустила автобиографию Traci Lords: Underneath It All, которая получила положительные отзывы критиков и вошла в список бестселлеров The New York Times.Сейчас немецкая актриса турецкого происхождения известна благодаря роли Шаи в телесериале «Игра престолов». В прошлом же Кекилли недолго снималась в порнофильмах под псевдонимом Дилара, чтобы обеспечить семью.Когда немецкий таблоид Bild узнал об этом факте биографии после награждения фильма «Головой об стену» на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2004 году, началась травля актрисы. Однако многие встали на сторону Кекилли и открыто осудили публикацию. К счастью, на карьеру актрисы этот момент мало повлиял.Халифа родилась в Бейруте в семье ливанских католиков, ребенком переехала жить в США. У 24-летней ливанки была яркая, но короткая карьера в порноиндустрии – всего через два года после начала она стала самой популярной звездой фильмов для взрослых онлайн. Понятное дело, на родине ее участие в таких фильмах вызвало резкую критику, родители порвали с ней отношения.Сейчас Халифа ведет YouTube-канал, где у нее 15 тысяч подписчиков, регулярно пишет о спорте в Twitter.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)