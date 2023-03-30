Почему археологи не хотят восстановливать пол в легендарном римском Колизее

Один из самых известных памятников архитектуры Римской империи собираются капитально реставрировать. В 2020 впервые заговорили о восстановлении арены Колизея. До сих пор был воссоздан только маленький кусочек арены, что позволяло полностью рассмотреть подземные структуры и лифты в Колизее. Теперь же итальянские архитекторы отремонтируют весь пол, а не только его участок. Однако не всем идея такой основательной реконструкции пришлась по душе. У историков и археологов есть свои причины для переживаний.
Великий римский Колизей скоро обретет пол
Из-за сильной влажности нижние переходы Колизея постоянно покрываются плесенью / Фото: albertis-window.com
В декабре 2020 года правительство Италии объявило конкурс на проектирование нового покрытия для знаменитой древней арены. Было предложено множество различных вариантов. Победителем конкурса, объявленного в мае 2021 года, стала команда, в которую вошли итальянская инженерная компания Milan Ingegneria и талантливый архитектор Фабио Фумагалли. Они делали упор не только на практичность, но и не забыли об экологии и защите окружающей среды.
Задача перед архитекторами стояла не из простых. Пол должен покрывать и защищать подземный лабиринт комнат, служебных коридоров и лифтовых шахт. Их использовали для доставки животных и изредка самих гладиаторов прямиком на сцену через люки. В идеале, после реставрации все механизмы должны быть исправны и исполнять ту же функцию, что и 2000 лет назад.
Девиз Milan Ingegneria «сложные проблемы требуют простых решений». Пол должен быть построен с использованием планок. Для этого будет использована исключительно экологически чистая древесина. По задумке планки будут вращаться, позволяя свету и воздуху проникать в подструктуры, контролируя влажность и предотвращая повреждение археологической значимости Колизея. Кроме того, все фрагменты пола будет легко разобрать и переместить, позволяя использовать поверхность творческим способом. Проблема накопления влаги должна исчезнуть с установкой системы сбора дождевой воды. И даже тут не забыли об экологии — вся собранная вода перерабатывается для использования в туалетах.
Археологи против маркетологов: почему историки недовольны будущей реставрацией
Колизей - один из самых известных памятников архитектуры в мире / Фото: veditour.com.ua
Казалось бы, подобная реставрация должна обрадовать ученых. Одно дело смотреть на величественный и, главное, целый Колизей на старинных гравюрах, и совсем другое — увидеть это воочию. Но на деле все получилось не так.
То, что новость о скорой перестройке арены вызвала критику, неудивительно. Любое серьезное изменение самого узнаваемого памятника древнего мира будет спорным. Прогнозируемая стоимость проекта в настоящее время составляет 18,5 миллиона евро. Это стало еще одним поводом для недовольства: является ли расходование такой суммы на Колизей приоритетом, когда многие другие исторические достояния Рима явно нуждаются в фундаментальной реставрации. Некоторые здания находятся в весьма плачевном положении и могут рухнуть в любой момент. Безусловно, собрать подобную суму на любой другой памятник архитектуры, если это не всемирно известный Колизей, было бы практически невозможно. Но многие археологи считают совершенно несправедливым тот факт, что реставрация предусмотрена только для мест с большим коммерческим потенциалом.
Археологи озабочены возможность «монетизации» культурного наследия. Некоторые высказывают опасения о возможной «Диснейфикацией». Ведь полная реставрация древней арены позволит проводить «культурные мероприятия самого высокого уровня». И с точки зрения доходности, подобное использование Колизея и правда будет умным коммерческим ходом. Но сама идея о поп-концертах или о любых других мероприятиях на арене Колизея, откровенно возмущает многих почитателей культуры Древнего Рима.
Из древнего амфитеатра в современную концертную сцену
Подготовка амфитеатра к рок-концерту / Фото: stadiums.at.ua
Не все памятники архитектуры «неприкосновенны». Римские амфитеатры в Вероне на севере Италии и на юге Франции регулярно используются для выступлений. Легендарная группа Pink Floyd дважды давала концерты на арене в Помпеях. По всему Средиземноморью в древних театрах проходят спектакли и концерты на открытом воздухе, а римские Термы Каракаллы уже много лет служат площадкой для летней оперной серии.
Поскольку Колизей изначально был спроектирован именно для развлечения людей, логично было бы вернуть ему эту функцию. Идея сохранения исторических памятников как неизменных и неприкасаемых руин является относительно новой. Раньше никому в голову не пришло бы с подобным пиететом относиться к древним руинам. Нет ничего зазорного в том, чтобы ценить остатки былых эпох, и при этом находить им место в современном мире.
Будет ли это первая реставрация амфитеатра
Реставрация Колизея / Фото: elledecoration.ru
«Современный» Колизей уже и так сильно отличается от того амфитеатра, который остался на память от великой Империи. Кирпичные опоры, поддерживающие внешние стены, поставили в XIX веке, большая часть юго-западной стороны была перестроена, внутренние лестницы, по которым поднимаются посетители, являются творениями XX века. Так почему укреплять стены можно, а восстановление пола вызвало такое недовольство в ученых кругах?
Древний деревянный пол обвалился после того, как амфитеатр вышел из употребления в VI веке н.э. Обнажившиеся подземные переходы моментально заполнились водой, илом, плесенью и разнообразным мусором. Пользы от этого древней каменной кладки никакой, зато вреда было много.
Только в XIX веке археологи начали раскапывать это «болото» и очистили древние подземные переходы. В 1990-х годах часть деревянного пола была реконструирована в одном конце арены. Новый пол позволит посетители свободно пройти как под ареной, так и выйти в ее центр и почувствовать себя древним гладиатором, которого приветствует беснующаяся толпа.
Кто построил Колизей и откуда взялось его название
Древний амфитеатр Флавиев / Фото: architectureguru.ru
Строительство Колизея заняло всего 8 лет. За постройкой наблюдало два императора: Веспасиан, а после его смерти — император Тит, его сын. Главным достоинством Колизея стало то, что его посещение было совершенно бесплатно. Среди зрителей можно было встретить как сенаторов, так и бедных мещан. Правда, у знати имелись персональные ложи, обустроенные с куда большим комфортом, чем грубо сколоченные лавки. Размеры Колизея позволяли разместить около 50-80 тысяч зрителей. На верхних «этажах» Колизея была даже предусмотрена защита от солнца.
Сражения в Колизее отличались жестокостью и зрелищностью / Фото: history-thema.com
Согласно древним летописям, первые игры в Колизее длились целый месяц. Только за это время было убито 9000 животных и проведено сотни гладиаторских боев. Существует версия, что иногда арену специально затапливали. Это позволяло имитировать морские сражения. Однако в ученых кругах подобная версия подвергается сомнению. Для подобного практичные римляне использовали существующие водоемы.
Статуя императора Нерона у стен Колизея / Фото: pinterest.com
Во время своего правления император Нерон заказал бронзовую статую в полный рост. Как и большинство правителей того времени, Нерон не отличался особой скромностью, поэтому статую он заказал размера «колосс», решив, что чем больше - тем лучше. Ее высоты была 30-38 м и стояла она у самого амфитеатра. Поэтому вскоре Amphitheatrum Flavium на латыни или Амфитеатр Флавиев в простонародье стали называть Колизей.
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