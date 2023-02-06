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Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

«Сплетенье рук, сплетенье ног»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Специалисты говорят, что когда во сне пара переплетается ногами и руками, это свидетельствует о безудержной страсти в отношениях. Как правило, в такой позе пары спят в начале отношений, когда паре хочется чувствовать себя единым целым. Нередко в этой позе спят ревнивые люди.

«Ложка»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Если партнёр обнимает другого сзади, это значит, что он проявляет внимание и заботу, уверены психологи. Такая пара чувствует себя вместе комфортно и безопасно. При этом отношения между людьми, которые спят в этой позе далеки от идеальных. Скорее всего в отношениях существует некая неопределённость.

«Донимирование»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Эксперты по языку тела отмечают, что такие объятия являются свидетельством любви и привязанности между супругами. Скорее всего, у пары прекрасная сексуальная жизнь. При этом один из партнёров предпочитает доминировать в отношениях.

«Отвоёвывая пространство»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Такая поза свидетельствует, что человек не стремится демонстрировать любовь к своей половинке. Обычно занять большее пространство кровати стремится тот, кому необходимо самоутверждение, в том числе и в отношениях. Кроме того эксперты отмечают, что с поднятыми над головой руками обычно спят упрямые люди, которые стремятся к лидерству в отношениях и хотят держать всё под контролем.

«Тебе — половина и мне — половина»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Эту позу предпочитают люди, которые любят друг друга, но их отношения всё же требуют пристального внимания. Психологи отмечают, что тот, кто спит на спине, не имеет потребности видеть своего партнёра, а спящий на животе, — упрям и несколько замкнут. Вместе с тем переплетение ног свидетельствует, что у людей есть обязательства друг перед другом.

«На расстоянии вытянутой руки»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

«Спонтанные отношения» — такой вывод сделали психологи, анализируя эту позу для сна. Каждый партнёр уважает личное пространство другого. Скорее всего, у каждого из них есть свои друзья, они порознь ходят на вечеринки, но при этом безгранично доверяют друг другу. Протянутая рука означает готовность защищать своего партнёра, а ладони под щекой означают, что человек спокоен и ему комфортно. Если же между парой произошёл конфликт, то такая поза может свидетельствовать о попытке примириться.

«Не уходи, побудь со мною»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Скорее всего, эта пара стремится к свободе, но рука на плече является проявлением любви. Это необходимость — ощущать своего партнёра. Значит, именно этого ощущения человеку не хватает больше всего. У человека, который в такой позе спит спиной к партнёру, по мнению психологов, завышенная самооценка.

«Спиной к спине»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Пара стремится сохранить личное пространство, не теряя при этом контакта. Эта поза свидетельствует о стабильных и здоровых отношениях, как бы подчёркивая их симметрию. Для людей, которые спят таким образом, присутствие партнёра рядом — обязательное условие комфорта.

«Ты далеко от меня»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Такая поза сигнализирует, что в отношениях пары явно что-то не так. Отсутствие контакта между телами и то, что люди отворачиваются друг от друга, может означать, что люди стремятся получить больше личной свободы или же видят в друг друге конкуренцию. Если тело напряжено, а руки «закрыты», вероятно пара недавно поссорилась и мириться не намерена. Если же тело расслаблено, то никакой напряжённости в отношениях нет, скорее всего, люди доверяют друг другу и уважают личное пространство друг друга.

«Гляжу в тебя, как в зеркало»


Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

Пара, которая спит в такой позе, как правило, может похвастаться прекрасными отношениями. Рутина и повседневные проблемы не могут отрицательно повлиять на отношения внутри этой пары. В такой позе спят люди, которые ведут активную половую жизнь, являясь при этом хорошими друзьями и прекрасными партнёрами.

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Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

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