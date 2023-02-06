Что поза сна может рассказать о ваших отношениях

«Сплетенье рук, сплетенье ног»
Специалисты говорят, что когда во сне пара переплетается ногами и руками, это свидетельствует о безудержной страсти в отношениях. Как правило, в такой позе пары спят в начале отношений, когда паре хочется чувствовать себя единым целым. Нередко в этой позе спят ревнивые люди.
«Ложка»
Если партнёр обнимает другого сзади, это значит, что он проявляет внимание и заботу, уверены психологи. Такая пара чувствует себя вместе комфортно и безопасно. При этом отношения между людьми, которые спят в этой позе далеки от идеальных. Скорее всего в отношениях существует некая неопределённость.
«Донимирование»
Эксперты по языку тела отмечают, что такие объятия являются свидетельством любви и привязанности между супругами. Скорее всего, у пары прекрасная сексуальная жизнь. При этом один из партнёров предпочитает доминировать в отношениях.
«Отвоёвывая пространство»
Такая поза свидетельствует, что человек не стремится демонстрировать любовь к своей половинке. Обычно занять большее пространство кровати стремится тот, кому необходимо самоутверждение, в том числе и в отношениях. Кроме того эксперты отмечают, что с поднятыми над головой руками обычно спят упрямые люди, которые стремятся к лидерству в отношениях и хотят держать всё под контролем.
«Тебе — половина и мне — половина»
Эту позу предпочитают люди, которые любят друг друга, но их отношения всё же требуют пристального внимания. Психологи отмечают, что тот, кто спит на спине, не имеет потребности видеть своего партнёра, а спящий на животе, — упрям и несколько замкнут. Вместе с тем переплетение ног свидетельствует, что у людей есть обязательства друг перед другом.
«На расстоянии вытянутой руки»
«Спонтанные отношения» — такой вывод сделали психологи, анализируя эту позу для сна. Каждый партнёр уважает личное пространство другого. Скорее всего, у каждого из них есть свои друзья, они порознь ходят на вечеринки, но при этом безгранично доверяют друг другу. Протянутая рука означает готовность защищать своего партнёра, а ладони под щекой означают, что человек спокоен и ему комфортно. Если же между парой произошёл конфликт, то такая поза может свидетельствовать о попытке примириться.
«Не уходи, побудь со мною»
Скорее всего, эта пара стремится к свободе, но рука на плече является проявлением любви. Это необходимость — ощущать своего партнёра. Значит, именно этого ощущения человеку не хватает больше всего. У человека, который в такой позе спит спиной к партнёру, по мнению психологов, завышенная самооценка.
«Спиной к спине»
Пара стремится сохранить личное пространство, не теряя при этом контакта. Эта поза свидетельствует о стабильных и здоровых отношениях, как бы подчёркивая их симметрию. Для людей, которые спят таким образом, присутствие партнёра рядом — обязательное условие комфорта.
«Ты далеко от меня»
Такая поза сигнализирует, что в отношениях пары явно что-то не так. Отсутствие контакта между телами и то, что люди отворачиваются друг от друга, может означать, что люди стремятся получить больше личной свободы или же видят в друг друге конкуренцию. Если тело напряжено, а руки «закрыты», вероятно пара недавно поссорилась и мириться не намерена. Если же тело расслаблено, то никакой напряжённости в отношениях нет, скорее всего, люди доверяют друг другу и уважают личное пространство друг друга.
«Гляжу в тебя, как в зеркало»
Пара, которая спит в такой позе, как правило, может похвастаться прекрасными отношениями. Рутина и повседневные проблемы не могут отрицательно повлиять на отношения внутри этой пары. В такой позе спят люди, которые ведут активную половую жизнь, являясь при этом хорошими друзьями и прекрасными партнёрами.
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