Что нельзя говорить людям с психическими расстройствами?

А как вы думаете, что можно и нужно, а чего нельзя говорить людям, у которых диагностировали психическое расстройство? Никогда не задумывались над этим? Тогда сегодня мы расскажем, чего уж точно нельзя говорить человеку, который страдает душевно. Что мы делаем, когда нашим близким плохо (сейчас пока опустим тему с психическими болезнями), вот просто плохо? Многие описывают такое состояние как «на душе кошки скребут».







В первую очередь, мы стараемся поддержать и говорим, что все наладится. Применимо ли это к болезням психического спектра? Увы, но нет. На одном «все будет хорошо» далеко не уедешь. Но, несмотря на это, здравая доза оптимизма должна быть, ведь без него никак. Многих людей, у которых диагностирована та или иная психическая болезнь, пугает то, как к ним будут относиться другие люди, ведь по факту, практически каждый из нас мыслит стереотипами, и если человек болен душевно, то это уже своеобразное «клеймо», и к нему будут относиться с осторожностью.







Это неправильная позиция, к сожалению, но, несмотря на это, ее многие придерживаются. Если вы все-таки столкнулись с тем, что ваш друг, знакомый или кто-то еще заболел психическим расстройством, то очень важно подбирать в разговоре с ним именно те слова, которые не смогут ранить или как-нибудь задеть. Все мы знаем, что слово может не только ранить, но и убить. Мы предлагаем вашему внимаю несколько примеров того, чего категорически нельзя говорить человеку, который борется с тем или иным психическим заболеванием.

«Могло быть намного хуже»

«Это всего лишь определенный период в жизни, который люди переживают»

«Тебе нужно отпустить это»

«Тебе нужно просто отвлечься от своей проблемы! Побалуй себя чем-то и переключись!»

«Почему ты не можешь радоваться тому, что у тебя есть?»