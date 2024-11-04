5 бестолковых автомобильных аксессуаров, на которые только зря потратишься

Появление автомобиля в семье имеет много общего с появлением с ребенка. Речь идет о всевозможных вынужденных и не очень затратах. Конечно, без собственных «колес» в наше время большинству граждан никак и никуда. Чаще всего добраться из точки «А» в точку «Б» быстро и с комфортом нет никакой другой возможности, кроме как на личном авто.
1. Спойлеры
Спойлер должен быть установлен с расчётом. /Фото: endurancewarranty.com.
Сам по себе спойлер отнюдь не является бесполезным элементом конструкции. Подобный элемент, будучи установленным на крышку багажника, действительно способен снизить лобовое сопротивление автомобиля на высокой скорости. Улучшение аэродинамики автомобиля позитивно сказывается на расходе горючего и динамике. Вот только есть маленькое «но»: чтобы все это работало, кузов автомобиля должен быть изначально спроектирован с учетом возможности установки спойлера. При этом сам спойлер должен быть поставлен не абы как, а по науке с математической выверкой. В противном случае сей элемент конструкции превращается не более, чем в чисто декоративную финтифлюшку. При этом зачастую еще и абсолютно безвкусную.
2. Декоративные накладки
Есть много бесполезных вещей. /Фото: digitaltrends.com.
Красиво жить не запретишь, ведь так? Автомобильный рынок битком набит всевозможными аксессуарами для «улучшения» оригинального дизайна. Здесь тебе и всевозможные пластиковые накладки, и декоративные воздухозаборники, и различные декоративные чехлы, и даже не оригинальные «красивые» колпачки на воздушный клапан… Известно дело: кто запретит – если нравится? Но давайте посмотрим правде в глаза: чаще всего выглядит все перечисленное как откровенный «колхоз» в самом плохом смысле этого слова. Сочетание форм и цветов быть может не самая сложная наука на Земле, но прежде чем что-то «улучшать», было бы лишним познакомиться хотя бы с основами. В противном случае есть риск превратить любимую «ласточку» в передвижной дворец стереотипного цыганского барона. Исключение составляют разве что утилитарные аксессуары, например, чехол на руль.
3. Наклейки
Зачем они нужны? /Фото: inspiredpencil.com.
Еще один абсолютно бесполезный декоративный элемент. Нет, конечно, иногда наклейки бывают полезными или хотя бы смешными… Правда, с последним есть свои «но», ведь юмор должен быть с одной стороны уместным, с другой – понятным окружающим. И все же большинство стикеров несут откровенно сомнительное смысловое и эстетическое наполнение. Да, стоят они копейки. Но достойны ли они того, чтобы потратить честно заработанные, пускай, и на такую мелочь? И это, еще не говоря о том, что подобные штуковины привлекают к автомобилю абсолютно не нужное внимание. В том числе со стороны представителей правоохранительной системы.
4. Антирадар
Лучше не надо. /Фото: audiworld.com.
По понятным причинам антирадар остается одним из самых популярных аксессуаров среди российских автомобилистов. Чего греха таить, такого рода оборудование действительно способно значительно облегчить жизнь автомобилиста и уберечь от штрафов. Однако, с подобной техникой есть парочка нюансов. Во-первых, использование антирадара подпадает под статью КоАП 13.3, что чревато конфискацией чудо-прибора и штрафом. Во-вторых, было бы наивно думать, что подобная техника гарантирует абсолютную защиту от вездесущих камер. В городе с многими антирадарами и вовсе беда, срабатывают они не только на то, что следует, но и на другую электронику, никак не связанную с контролем скоростного режима.
5. Заглушки для ремня безопасности
Выглядит конечно соблазнительно. /Фото: aliexpress.ru.
В последние годы появляется все больше автомобилей, оснащенных электронной защитой от пуска. Машина не заводится до тех самых пор, пока автомобилист не пристегнется. Нужно ли говорить о том, что на этот технологический «изыск» предприимчивые граждане сразу нашли изобретательный ответ? Этим решением стали специальные заглушки, копирующие «папу» замка. Подобный аксессуар позволяет обмануть электронную систему и запустить автомобиль оставаясь не пристёгнутым. И здесь в пору задать главный вопрос: оно вам надо? В том смысле, что ездить не пристегнутым – это как минимум не безопасно. Не говоря уже о том, что езда не пристёгнутым все еще остается нарушением 12.6 КоАП и наказывается штрафом в 1 тысячу рублей.
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