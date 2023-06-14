Каждый, кто занимается выращиванием моркови, желает получить богатый урожай крупных и сладких корнеплодов.
Однако даже при использовании дорогих покупных удобрений, ожидания не всегда соответствуют реальности. Чтобы быть уверенным в том, что урожай моркови вас порадует, обязательно внесите в июне эту простую и бюджетную подкормку, состоящую из трех ингредиентов.
Вносить удобрение следует между рядами моркови, таким образом посадки будут получать питательные вещества на протяжении всего цикла роста моркови.
Первый ингредиент — горчичный жмых, который помогает сделать почву рыхлой и плодородной. Более того, при перегнивании горчичный жмых насытит почву азотом, гумусом и другими веществами, которые необходимы для активного роста и развития корнеплода. Горчичный порошок выступает и как натуральный инсектицид, который отпугивает морковную муху.
Второй компонент — Азофоска (азотно-фосфорно-калийное удобрение). Питательные вещества в этом удобрение находят в форме, которая легко усваивается растениями.
Третий ингредиент — зола, которая подарит моркови целый комплекс макро и микроэлементов, что позволит вырастить крупные и сладкие корнеплоды. Перед приготовлением удобрения золу рекомендуется просеять.
Для приготовления эффективного удобрения смешайте 1 кг горчичного жмыха, 0,5 кг азофоска и 1 кг золы. Раскидайте полученную смесь между рядами моркови и готовьтесь собирать урожай, которому позавидуют все соседи.
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Просто припорошите междурядья моркови самой простой подкормкой и увидите результат
Каждый, кто занимается выращиванием моркови, желает получить богатый урожай крупных и сладких корнеплодов.
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