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Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди


Смешные животные, чье поведение вызывает подозрение.

Смешные животные, чье поведение вызывает подозрение.

Говорят, что одним из важнейших отличий животных от человека является то, что они не могут передавать мимику на своих лицах. Но многие из нас не согласятся с подобным утверждением, посмотрев сегодняшнюю юмористическую подборку. Эти дикие животные - словно люди, которые полностью погружены в решение своих бытовых проблем. Приятного просмотра!

1. «Примите свободную позу, смотрите вдаль, улыбнитесь, снимаю!»


Маэстро в деле.

Маэстро в деле.

 

2. Если бы Ван Дамм был белкой...


Чистый шпагат.

Чистый шпагат.

 

3. «Дорогой, не сегодня, у меня болит голова!»


Каноничная сцена из семейной жизни.

Каноничная сцена из семейной жизни.

 

4. «За семки и двор стреляем в упор!»


Пернатая банда настроена серьезно.

Пернатая банда настроена серьезно.

 

5. «А ну-ка повтори!»


Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди

«Да я вам говорю, я свой, пингвин, как и вы!»

 

6. Когда дети впервые неуклюже и неуверенно танцуют свой первый танец


Медвежата пляшут.

Медвежата пляшут.

 

7. Поднял голову, расправил крылья!


С крыльями совсем другое дело...

С крыльями совсем другое дело...

 

8. Когда потратила все деньги с карточки и мечтаешь стать невидимой!


Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди

«Скажите, я же невидимая сейчас?»

 

9. Когда встретилась с любимой подругой, которую не видела уже давно


Олени веселятся на поляне.

Олени веселятся на поляне.

 

10. «Ну-ка посмотрим, что там делает сосед!»


Подглядывает в щелочку.

Подглядывает в щелочку.

 

11. «Какой сегодня день и что вчера вообще было?
»


На утро после веселой ночки.

На утро после веселой ночки.

 

12. «Ээээ, выключите свет, я же только проснулся!»


Доброе утро!

Доброе утро!

 

13. «Ты во сколько опять явился? Где зарплата? Опять с твоими друзьями над мусорниками кружили?»


Просто маленькая семейная ссора.

Просто маленькая семейная ссора.

 

14. «Эй, ныряльщик, плыви сюда, я добрая, я не кусаюсь!»


Улыбчивая акула.

Улыбчивая акула.

 

15. Ничего необычного, просто утро понедельника!


Типичное утро понедельника.

Типичное утро понедельника.

 

16. Свежее дыхание без всякого Тик-Така!


Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди

«Вот вам мое свежее дыхание!»

 

17. Когда записалась и уже пять дней ходишь на йогу


Урок йоги.

Урок йоги.

 

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Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди

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Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как людиПодписаться на мой Instagram
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