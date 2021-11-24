Уморительная фотоподборка с дикими животными, которые ведут себя как люди

Смешные животные, чье поведение вызывает подозрение.

1. «Примите свободную позу, смотрите вдаль, улыбнитесь, снимаю!»

Маэстро в деле.

2. Если бы Ван Дамм был белкой...

Чистый шпагат.

3. «Дорогой, не сегодня, у меня болит голова!»

Каноничная сцена из семейной жизни.

4. «За семки и двор стреляем в упор!»

Пернатая банда настроена серьезно.

5. «А ну-ка повтори!»

«Да я вам говорю, я свой, пингвин, как и вы!»

6. Когда дети впервые неуклюже и неуверенно танцуют свой первый танец

Медвежата пляшут.

7. Поднял голову, расправил крылья!

С крыльями совсем другое дело...

8. Когда потратила все деньги с карточки и мечтаешь стать невидимой!

«Скажите, я же невидимая сейчас?»

9. Когда встретилась с любимой подругой, которую не видела уже давно

Олени веселятся на поляне.

10. «Ну-ка посмотрим, что там делает сосед!»

Подглядывает в щелочку.

11. «Какой сегодня день и что вчера вообще было? »

На утро после веселой ночки.

12. «Ээээ, выключите свет, я же только проснулся!»

Доброе утро!

13. «Ты во сколько опять явился? Где зарплата? Опять с твоими друзьями над мусорниками кружили?»

Просто маленькая семейная ссора.

14. «Эй, ныряльщик, плыви сюда, я добрая, я не кусаюсь!»

Улыбчивая акула.

15. Ничего необычного, просто утро понедельника!

Типичное утро понедельника.

16. Свежее дыхание без всякого Тик-Така!

«Вот вам мое свежее дыхание!»

17. Когда записалась и уже пять дней ходишь на йогу

Урок йоги.