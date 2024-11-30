Голубцы и еще 7 блюд, которые смело можно замораживать и не переживать, что они потеряют вкус

Настоящим спасением для людей, у которых часто не хватает времени на готовку, является морозилка. И сейчас мы говорим не про пельмени и вареники, а про полноценные готовые блюда, которые можно заморозить, а потом разморозить, не переживая о том, что они потеряют свой вкус. Novate.ru делится списком блюд, которые отлично себя чувствуют при низких температурах, поэтому их можно заготовить впрок.
Полезные рекомендации
Подписывайте свои заготовки. / Фото: yahoo.com
Вне зависимости от того, какой именно продукт вы замораживаете, следует понимать, что во время своего пребывания в холодильнике он теряет влагу. Но можно уменьшить вред низких температур на еду. Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций:
• тщательно запаковывайте любой продукт, не позволяя воздуху попадать в пакет;
• не измельчайте готовые блюда перед заморозкой – кладите в морозилку только большие куски;
• размораживайте продукты «естественным путем» на полке холодильника, не снимая упаковку. На это может понадобиться вся ночь или чуть больше;
• в идеале следует использовать прибор для вакуумной упаковки, но если его нет, подойдут и обычные пакеты с zip-застежкой. Главное – полностью выпустить воздух.
1. Супы
Разлейте супы по стаканам и подпишите. / Фото: dzen.ru
Отличный вариант для заморозки – заправочные супы. Кстати, а вы знали, что наши предки использовали заморозку в качестве одного из основных способов приготовления и хранения щей? Сам процесс выглядел примерно так: хозяйки варили суп на печи, а затем выносили на улицу, чтобы они замерзли. На следующий день щи разогревали, подавали на стол и ели. Благодаря воздействию низких температур, вкус блюда получался очень ярким и насыщенным. При желании можно замораживать не только щи, но также борщи и солянки – главное, чтобы в составе блюд не было риса, гречки и других круп.
Готовый и охлажденный суп нужно перелить в герметичные контейнеры. Опытные хозяйки рекомендуют использовать не одну большую емкость, а несколько маленьких, чтобы разогревать блюдо порционно. Один контейнер – один прием пищи. Учитывайте тот факт, что несколько раз замораживать и размораживать суп нельзя, иначе он быстро испортится. Если в блюде есть кусок мяса или курицы, достаньте его и заморозьте отдельно.
Обратите внимание:Супы-пюре замораживать нельзя – при разморозке они расслаиваются. То же самое касается рыбных супов – их лучше есть сразу, свежими, не откладывая на потом, иначе вкус вам точно не понравится.
2. Курица
Куриные крылышки, запеченные в духовке. / Фото: tre-i-dnr.ru
Курица – универсальный продукт. Из нее не только можно приготовить десятки блюд, но и заморозить их на тот случай, если у вас не будет времени делать ужин. Вы смело можете отправлять в морозилку запеченное филе, поджаренные окорока или крылышки. Здесь действует тот же принцип, что и в случае с супом – так как размороженная курица не может долго лежать в холодильнике, нужно замораживать ее небольшими порциями, чтобы сразу съедать. Обратите внимание, что бульон или соус, в котором находится мясо, нужно сливать и замораживать отдельно – это важно для сохранения качества и вкуса.
3. Голубцы
Замораживайте капусту с фаршем. / Фото: povar.ru
Согласитесь, каждый раз готовить голубцы с нуля очень долго и хлопотно, поэтому гораздо удобнее сразу сделать много порций и часть из них заморозить. Не волнуйтесь – блюдо не потеряет витамины и микроэлементы, которые входят в его состав, а при грамотной дальнейшей обработке сохранит насыщенный вкус и пользу.
Итак, подготовьте капустные листья, заверните в них фарш и сложите в контейнеры либо плотные целлофановые пакеты, сразу разделив на порции. Так как голубцы являются довольно «ароматными», лучше хранить их в отдельном ящике, чтобы они не впитывали посторонние запахи, а также не портили вкус «соседей». Идеальная температура для заморозки продукта составляет -18 градусов и ниже. При таких условиях голубцы смогут пролежать в морозилке больше полугода без потери вкуса и пользы.
Когда вы захотите приготовить блюдо, вам нужно будет лишь разморозить заготовки и потушить их в томатном соусе или сметане, кто как больше любит. Кстати, по тому же принципу можно замораживать и фаршированный перец. Очистите овощ от семян, заполните рисом, фаршем и овощами, а затем отправьте в морозилку.
4. Рагу
Готовое рагу разложите по контейнерам и заморозьте. / Фото: laminarts.ru
При желании можно заморозить и рагу. Но, в отличие от голубцов, слишком долго лежать в морозилке оно не сможет – максимум пару месяцев, но лучше съесть еще быстрее. Обратите внимание, что в контейнеры нужно складывать овощи без соуса – лучше потом сделать его отдельно, чтобы есть рагу со свежей заправкой. Кстати, заморозка очень сильно сэкономит вам время: рагу готовится долго, и гораздо выгоднее один раз приготовить большой объем и положить в морозилку, чем каждый раз начинать все заново.
А вот бефстроганов, гуляш и другие блюда, в которых очень много соуса (не только мясные), лучше не подвергать воздействию низких температур. В крайнем случае можно отделить заправку от других ингредиентов и заморозить отдельно, но только если это возможно.
5. Лазанья
Заверните каждый кусочек лазаньи в отдельный пакет. / Фото: pinterest.com
Мало кто знает, но лазанья является идеальным блюдом для заморозки, так как она прекрасно себя чувствует «в компании» низкой температуры. Здесь все предельно просто: приготовьте ее обычным способом по своему классическому рецепту, дайте остыть, а затем разрежьте на несколько кусочков, положите в контейнер или зип-пакет и заморозьте. Благодаря наличию в составе сыры, соуса и плотных слоев теста, лазанья сохраняет не только свою текстуру, но и первозданный вкус. Когда захотите полакомиться итальянским блюдом, достаньте его из морозилки и отправьте в духовку на 20 минут. Как только сверху появится аппетитная золотистая корочка, можно доставать.
6. Котлеты и фрикадельки
Котлеты удобно замораживать на доске. / Фото: cool-readers.ru
Пожалуй, это классика заморозки, как и пельмени либо вареники. Котлеты и фрикадельки не нужно готовить заранее: сделайте фарш, добавьте специи и другие ингредиенты, которые вы обычно кладете (хлеб, яйцо, кабачок, овсянку), сформируйте шарики и положите в морозилку. Когда придет время, вам просто нужно будет поджарить их на сковороде, запечь в духовке или приготовить на пару. Главное преимущество котлет состоит в том, что даже после разморозки фарш остается нежным и сочным, поэтому они не теряют во вкусе.
7. Пироги
Замороженная выпечка. / Фото: uleoparda.ru
Любите пироги с начинкой? Тогда у нас есть для вас хорошая новость – вы смело можете приготовить большой объем выпечки и заморозить ее. Однако учтите, что для пребывания в морозилке подходит далеко не любое тесто. Самый лучший вариант – дрожжевое или песочное, так как эти разновидности не теряют свою структуру при разморозке. Замораживайте пироги с мясными и овощными начинками целиком или предварительно нарезав на кусочки. После разморозки вам нужно будет на 15-20 минут поставить выпечку в духовку, чтобы она хорошо разогрелась, и вновь стала хрустящей и ароматной.
8. Домашние соусы
Соус песто удобно замораживать в формочках для льда. / Фото: postila.ru
Любое блюдо заиграет абсолютно другими красками, если подать его с соусом. Особенно это касается макаронных изделий. Томатный соус, бешамель, болоньезе, песто и прочие – вы вполне можете приготовить их в больших количествах, разлить по контейнерам и заморозить для дальнейшего использования. Главное – плотно закрыть емкости и позаботиться об их герметичности, чтобы внутрь не попал воздух. Только при таком раскладе соус не потеряет своих вкусовых качеств.
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